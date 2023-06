EcoFlow DELTA 2 Max en TEST: La meilleure batterie 2kW ?

Après avoir testé la DELTA 2 sur NETCOST, nous passons aujourd’hui en revue sa grande sœur, la version Max. Cette dernière vient, grâce à sa capacité de 2048 Wh, combler un fossé existant entre la batterie DELTA 2 et la puissante DELTA Pro. Cette nouvelle batterie possède plusieurs atouts très intéressants comme, la charge rapide, la possibilité de connecter jusqu’à 13 appareils, une puissance en continu de 2400 W… Elle peut également faire office de kit solaire pour balcon grâce à sa compatibilité avec la toute nouvelle solution PowerStream de la marque. Enfin elle se distingue par son aspect hardware et software résolument premium, ainsi que par sa durée de vie assurée par une construction solide, des cellules LiFePO4 et une garantie de 5 ans.

Sur le papier, cette EcoFlow DELTA 2 Max à tout pour plaire et c’est ce que nous allons vérifier lors de ce test. Nous passerons au crible ; ses caractéristiques, ses accessoires, son design, l’application mobile et nous terminerons par les tests pratiques afin de nous forger un avis, c’est parti !

EcoFlow DELTA 2 Max: Caractéristiques techniques

Lorsque nous présentons les caractéristiques, nous préférons les regrouper dans un tableau synthétique, comme ci-dessous. Cette approche permet d’avoir une vue d’ensemble claire et de trouver rapidement les informations recherchées. Ensuite, nous commentons les spécifications pertinentes.

Caractéristiques EcoFlow DELTA 2 Max Capacité de la batterie 2048 Wh Technologie de cellule LiFePO4 Durée de vie de la batterie Jusqu’à 3000 cycles complets avec une capacité de rétention de 80% (environ 10 ans d’utilisation quotidienne) Capacité extensible Jusqu’à 6144 Wh avec 1 à 2 batteries d’extension Puissance de sortie 2400 W (4 800 W en charge de crête) Puissance avec X-Boost 3100 W Ports de sortie 4 ports de sortie CA, 2 ports USB-C PD (100 W), 2 ports USB-A 2.0, 2 ports USB-A 3.0 Entrée solaire 2 ports de 500 W chacun (1000 W max, 11V-60V, 15A) Temps de charge De 0 à 100% en 81 minutes avec adaptateur inclus Recharge rapide Oui, grâce à la technologie X-Stream permettant une charge de 0 à 80% en 43 minutes Contrôle via l’application Oui, via l’application EcoFlow Niveau de bruit Moins de 30 dB à une distance de 0,5 m avec une entrée/sortie inférieure à 500 W Protection BMS Oui, système de gestion de la batterie intégré pour réguler la tension, le courant et la température Sécurité et durabilité Batterie LFP sûre et stable, protection UL94-5VA contre l’incendie, base antidérapante en caoutchouc Poids 23 kg Compatibilité du kit solaire Compatible avec le kit solaire pour balcon EcoFlow PowerStream Alimentation de divers appareils Smartphones, ordinateurs portables, drones, éclairages, télévisions, équipement médical, réfrigérateurs, etc. Portabilité Conception robuste, 30% plus légère que les autres stations électriques LFP de 2 kWh sur le marché Garantie Garantie étendue de 5 ans

Comme nous le citions en introduction, cette nouvelle DELTA 2 Max, vient combler un manque entre l’EcoFlow DELTA 2 (testé ici) et la DELTA Pro. Voici en détails les différences entre ces 3 modèles afin de vous aider à déterminer le modèle le plus adapté à votre besoin :

Caractéristiques EcoFlow DELTA 2 EcoFlow DELTA 2 Max EcoFlow DELTA Pro Capacité 1024 Wh 2048 Wh 3600 Wh Batterie supplémentaire Prend en charge une batterie supplémentaire DELTA 2 ou DELTA Max Prend en charge jusqu’à deux batteries supplémentaires intelligentes DELTA 2 Max / DELTA Max Prend en charge jusqu’à deux batteries supplémentaires intelligentes DELTA Pro/Smart Generator Sortie CA 4 prises, 1 800 W au total (surtension 2 700 W) 4 prises, 2 400 W au total (Surtension 4 800 W) 4 prises, 230 V/16 A, 3 600 W au total (surtension 7 200 W) Puissance max. du ou des appareils pris en charge par X-Boost 2400W 3100W 4500W Sortie USB-A 2 ports, 5 V, 2,4 A, 12 W max. 2 ports, 5 V, 2,4 A, 12 W au max. par port 2 ports, 5 V, 2,4 A, 12 W max. par port USB-A à charge rapide 2 ports, 5V, 2.4A / 9V, 2A / 12V, 1.5A, 18W Max 2 ports, 5 V, 2,4 A / 9 V, 2 A / 12 V, 1,5 A, 18 W au max 2 ports, 5 V, 2,4 A / 9 V, 2 A / 12 V, 1,5 A, 18 W max. par port Sortie USB-C 2 ports, 5/9/12/15/20V, 5A, 100W Max 2 ports, 5/9/12/15/20 V, 5 A, 100 W au max. par port 2 ports, 5/9/12/15/20 V, 5 A, 100 W max. par port Sortie véhicule 1 port, 12.6V, 10A, 126W Max 1 port, 12,6 V, 10 A, 126 W au max. 12,6 V, 10 A, 126 W max. Sortie DC5521 2 ports, 12.6V, 3A, 38W Max 2 ports, 12,6 V, 3 A, 38 W au max. par port 2 ports, 12,6 V, 3 A, 38 W max. par port Charge CA 1200W X-Stream 2 300 W, 10 A 2900 W max., 230 V~12,5 A Recharge solaire 11-60V, 15A, 500W max 11 V-60 V 15 A, port unique de 500 W ; deux ports de 1 000 W 1 600 W max., 11 à 150 V, 15 A Recharge de voiture Prend en charge les batteries 12 V/24 V, 8 A Prise en charge batterie 12 V / 24 V, 8 A Prend en charge les batteries 12 V/24 V, 8 A Chimie de la batterie LFP (batterie LiFePO4) LFP (batterie LiFePO4) LFP Durée de vie 3 000 cycles à plus de 80 % de sa capacité 3 000 cycles à plus de 80 % de sa capacité 6 500 cycles à 50 % de capacité, 3 500 cycles à 80 % de capacité Connectivité Wi-Fi et Bluetooth Wi-Fi et Bluetooth Wi-Fi et Bluetooth Dimensions 400 x 211 x 281 mm 497 × 242 × 305 mm 630 x 528 x 442 mm Poids net 12 kg 23 kg Env. 45 kg

La batterie EcoFlow DELTA 2 Max présente plusieurs différences notables par rapport aux modèles DELTA 2 et DELTA Pro. Tout d’abord, elle offre une capacité de 2 048 Wh, ce qui est presque le double de la capacité de la DELTA 2 (1 024 Wh) et reste plus abordable que la DELTA Pro (3 600 Wh). Cette capacité accrue permet d’alimenter davantage d’appareils et de prolonger leur autonomie.

De plus, la DELTA 2 Max prend en charge jusqu’à deux batteries supplémentaires intelligentes, offrant ainsi une plus grande flexibilité pour étendre la capacité de stockage d’énergie en fonction des besoins. En comparaison, la DELTA 2 ne prend en charge qu’une seule batterie supplémentaire, tandis que la DELTA Pro, bien qu’elle en prenne en charge deux, est plus coûteuse.

En termes de puissance de sortie, la DELTA 2 Max offre 2 400 W au total avec une surtension de 4 800 W, ce qui est supérieur à la DELTA 2 (1 800 W, surtension 2 700 W) et inférieur à la DELTA Pro (3 600 W, surtension 7 200 W). La puissance maximale de l’appareil avec X-Boost est également plus élevée sur la DELTA 2 Max (3 100 W) que sur la DELTA 2 (2 400 W), offrant une meilleure performance pour alimenter des appareils plus gourmands en énergie.

En ce qui concerne la recharge solaire, la DELTA 2 Max permet une recharge de 1 000 W avec deux ports solaires, tandis que la DELTA 2 n’offre qu’une recharge de 500 W avec un seul port. Bien que la DELTA Pro offre une recharge solaire de 1 600 W, son coût plus élevé peut être un facteur limitant pour certains utilisateurs.

La DELTA 2 Max présente des dimensions et un poids intermédiaire entre la DELTA 2 et la DELTA Pro, offrant un bon compromis entre portabilité et capacité. Avec ses caractéristiques équilibrées et son prix plus abordable que la DELTA Pro, la DELTA 2 Max est une option intéressante pour ceux qui recherchent une solution de stockage d’énergie polyvalente et performante.

En examinant les caractéristiques de la batterie EcoFlow DELTA 2 Max, il est important de souligner l’utilisation de cellules LiFePO4. Cette technologie de pointe est plus stable et durable que les anciennes compositions au lithium. Le phosphate de fer lithié permet jusqu’à quatre fois plus de cycles de charge/décharge que les batteries au lithium-ion, avant que la capacité de la batterie ne commence à diminuer. Ceci se traduit par une durée de vie quatre fois supérieure par rapport à d’autres dispositifs similaires.

Les batteries LiFePO4 présentent plusieurs avantages, en plus de leur durée de vie prolongée. Elles offrent une plus grande sécurité grâce à leur stabilité chimique intrinsèque. Contrairement aux autres batteries lithium-ion, les cellules LiFePO4 présentent moins de risques d’incendie ou d’explosion, garantissant ainsi une fiabilité accrue. De plus, les batteries LiFePO4 excellent en performance à basses températures, conservant une capacité de charge élevée même dans des conditions de froid extrême. Cette caractéristique les rend idéales pour une utilisation dans des environnements rigoureux ou lors d’activités en plein air par temps hivernal.

Un autre avantage majeur des batteries LiFePO4 est leur capacité à fournir une puissance stable et constante. Elles peuvent délivrer des courants élevés sans subir de chute de tension significative, ce qui est essentiel pour alimenter des appareils gourmands en énergie, tels que des outils électriques ou des équipements électroniques. Les batteries LiFePO4 sont également respectueuses de l’environnement, ne contenant pas de métaux lourds toxiques comme le plomb, le mercure ou le cadmium. Cela les rend beaucoup plus écologiques et faciles à recycler en fin de vie. Nous saluons les constructeurs tels qu’EcoFlow qui utilisent cette technologie, car malgré quelques inconvénients (moindre densité d’énergie, poids plus élevé), elle représente assurément un avenir plus durable pour les produits achetés par les consommateurs.

EcoFlow DELTA 2 Max: Déballage

La toute nouvelle EcoFlow DELTA 2 Max fait son arrivée dans un emballage sobre, accompagnée d’une indication précisant qu’il est préférable de la porter à deux personnes. En effet, pesant plus de 23 kg, le carton peut s’avérer difficile à manipuler seul. Toutefois, soyez rassuré, la batterie elle-même est conçue pour être facilement transportable grâce à ses deux poignées robustes.

Chez EcoFlow, le souci du détail se retrouve une fois de plus dans un emballage soigneusement conçu, où la batterie est habilement protégée par deux épaisseurs de polystyrène, dont l’une est même estampillée du logo de la marque. Ce petit détail témoigne du niveau de qualité supérieur auquel EcoFlow s’engage.

Une fois sortie de son emballage, la DELTA 2 Max ne laisse aucun doute quant à sa ressemblance frappante avec sa petite sœur, la DELTA 2. Cependant, cette version musclée est environ deux fois plus grande (avec une différence de volume d’environ +50,88 %) que sa version légère. Nous aborderons plus en détail le design dans la prochaine section qui lui est consacrée.

À l’intérieur du petit carton noir, nous découvrons plusieurs câbles accompagnant cette batterie. Tout d’abord, nous trouvons un câble secteur ainsi qu’un cordon DC5521 vers DC5525.

Ensuite, nous trouvons un câble adaptateur pour voiture, permettant de le brancher sur l’allume-cigare.

Plusieurs documentations sont présentes. Nous retrouvons :

Un guide de démarrage rapide en couleur, disponible en français.

Un manuel d’instruction détaillé.

Un livret de garantie.

Deux fiches mettant en avant l’application mobile et les batteries d’extension de la marque.

Dans l’ensemble, on pourrait souligner l’absence d’un câble dédié aux panneaux solaires (adaptateur aux connecteurs MC4), une caractéristique proposée par certains concurrents. Toutefois, il convient de noter que ce type de câble est habituellement fourni avec le panneau solaire lui-même, ce qui atténue cette remarque mineure.

EcoFlow DELTA 2 Max: Design

Le design de la DELTA 2 Max est moderne et la finition de très haute qualité. Contrairement à de nombreux autres fabricants, EcoFlow opte pour des couleurs sobres et élégantes, ce qui rend la batterie adaptée aussi bien pour un salon ou un bureau que pour un camping ou un festival.

La batterie EcoFlow DELTA 2 Max présente trois faces fonctionnelles. Du côté gauche, vous trouverez l’écran, le bouton d’alimentation principal ainsi que les divers ports USB.

De l’autre côté, vous trouverez les prises d’alimentation.

À l’arrière de la batterie EcoFlow DELTA 2 Max, vous trouverez deux ports dédiés à l’ajout de batteries d’extension, ainsi que deux sorties d’aération pour les ventilateurs. En revanche, sur la face avant, aucun port n’est présent ; on remarque simplement deux autres ouvertures conçues pour favoriser la circulation de l’air à l’intérieur de la batterie.

La batterie EcoFlow DELTA 2 Max est munie de deux poignées situées sur les côtés courts, ce qui facilite sa mobilité. Cependant, en raison de son poids élevé, elle n’est pas adaptée aux longues promenades, et l’utilisation d’un diable serait plus adapté pour un transport plus confortable.

La batterie EcoFlow DELTA 2 Max est dotée d’une base en caoutchouc antidérapante qui garantit un soutien stable, tandis que son boîtier ignifuge UL94-5VA offre plusieurs niveaux de protection.

Le boîtier de la batterie EcoFlow DELTA 2 Max est pourvu de fentes d’aération ouvertes, ce qui signifie qu’il n’est pas étanche à l’eau et à la poussière. Il aurait été souhaitable d’avoir des caches de protection pour les ports USB et les prises, afin de prévenir toute infiltration d’humidité lorsque la DELTA 2 Max est posée sur l’herbe ou sur la plage, comme c’est le cas avec le modèle BLUETTI AC60 que nous avons récemment testé.

L’écran de l’EcoFlow DELTA 2 Max affiche des informations telles que l’état de charge de la batterie, la durée théorique d’utilisation restante, les puissances d’entrée et de sortie, ainsi que les éventuels problèmes ou erreurs qui pourraient survenir. Même en plein soleil, l’écran reste facile à lire, ce qui garantit une utilisation pratique dans toutes les conditions d’éclairage.

En dessous, vous trouverez deux ports USB-A 12 W, deux ports USB-A 18 W avec charge rapide, ainsi que deux ports USB-C 100 W. Un bouton distinct permet d’activer ou de désactiver l’ensemble des ports USB. De plus, vous trouverez un bouton général de marche/arrêt pour la station d’alimentation, situé également en dessous.

De l’autre côté, vous trouverez un volet qui dissimule plusieurs entrées tout en fournissant des indications sur leur utilité respective.

Le fusible, les entrées pour les panneaux solaires et la prise secteur 230 volts Schuko sont dissimulés derrière ce volet en plastique. De plus, un petit interrupteur permet de régler la vitesse de charge de la batterie.

En dessous se trouve 4 prises rondes CA, une prise de voiture 12 V (allume-cigare). Chacun de ces deux groupes possède son propre interrupteur on/off.

Les entrées pour les batteries supplémentaires en option se trouvent sur le côté droit du boîtier, permettant de tripler la capacité jusqu’à 6 kWh.

Comme toujours, EcoFlow propose une finition soignée et un boitier robuste. La batterie, dotée d’une multitude de ports, vous permettra de ne pas être limité dans votre utilisation.

EcoFlow DELTA 2 Max: Application mobile

Peu de fabricants offrent une application mobile permettant de coupler leur batterie et d’accéder à des fonctionnalités avancées. EcoFlow se démarque incontestablement en étant la marque la plus avant-gardiste dans ce domaine, en proposant de nombreux réglages modifiables.

En ce qui concerne le design, EcoFlow maintient son avance. Une fois l’application lancée, une courte vidéo en boucle en arrière-plan témoigne de l’expertise du constructeur, tant au niveau matériel que logiciel. Nous avons affaire à un produit haut de gamme, à la fois sur le plan hardware et software.

La création d’un compte est obligatoire, mais cela est compréhensible compte tenu des nombreuses options pilotables à distance, même loin de la batterie. Il est possible de communiquer avec la batterie via Wi-Fi et Bluetooth et l’appairage avec celle-ci se fait en quelques secondes, sans rencontrer la moindre difficulté.

Une fois connecté, nous constatons immédiatement qu’une mise à jour du firmware (micrologiciel) est disponible, offrant une nouvelle fonctionnalité de gestion de l’énergie. Il est toujours gratifiant d’acquérir un produit qui évolue avec le temps en proposant périodiquement de nouvelles options, à l’instar de ce que propose Tesla.

Une nouveauté intéressante est l’ajout de deux styles différents pour la page d’accueil dans l’application. La version « Standard » correspond à l’interface utilisée jusqu’à présent, affichant en temps réel la puissance de chaque port d’entrée et de sortie. Le nouveau style « Flux d’énergie » s’inspire fortement de l’interface mobile proposée par BLUETTI, mettant en avant le flux d’énergie sous forme de bulle au centre, avec les entrées et sorties réparties autour.

Une fois l’interface choisie, il est possible d’activer et de désactiver les ports directement depuis l’application. En ce qui concerne les options, elles sont nombreuses. Parmi celles-ci, on retrouve la possibilité de partager l’appareil, de sélectionner la vitesse de charge en courant alternatif (CA), d’ajuster l’intensité du courant pour la prise allume-cigare, et d’activer la fonction X-Boost, qui permet à la batterie de fournir une puissance de 3100 W au lieu de 2400 W.

Afin de préserver la batterie, il est possible de définir des limites de charge et de décharge. La nouvelle fonctionnalité « Gestion de l’énergie » semble partiellement redondante, à l’exception de la possibilité d’activer une réserve de secours qui permet de charger la batterie à l’aide de l’énergie solaire lorsque son niveau est supérieur à la limite prédéfinie. Dans ce cas, la batterie ne sera pas chargée depuis l’alimentation secteur tant qu’elle n’aura pas atteint un niveau inférieur à la réserve de secours.

Une autre nouveauté intéressante est la possibilité de créer des scénarios (routines), semblables aux applications de caméras de sécurité. Vous pouvez maintenant configurer plusieurs scénarios, tels que charger la batterie uniquement pendant des plages horaires spécifiques. Cela s’avère très utile pour ne charger la batterie qu’en période de tarification réduite ou pendant les heures creuses.

Encore une fois, EcoFlow nous impressionne avec son application qui continue de s’enrichir en termes de design et de fonctionnalités au fil du temps. On ressent la volonté de la marque de rendre ses produits plus accessibles, plus économes en énergie et plus facilement pilotables. Ces ajouts démontrent l’engagement constant d’EcoFlow à offrir une expérience utilisateur améliorée et une utilisation plus précise de leurs produits.

EcoFlow DELTA 2 Max: Tests pratiques et performances

Utilisation et contrôle

L’EcoFlow DELTA 2 Max est facile à utiliser et à contrôler grâce à un étiquetage des ports clair et un fonctionnement intuitif. L’affichage d’état s’allume lorsqu’on branche le câble d’alimentation, le panneau solaire ou allume la centrale électrique. Il affiche les valeurs de puissance d’entrée et de sortie, la capacité actuelle en pourcentage et le temps de fonctionnement restant. L’écran indique également les sorties activées. L’affichage s’éteint automatiquement après quelques minutes, mais peut être rallumé en appuyant brièvement sur l’un des boutons. Une petite LED sur le bouton d’alimentation indique si les sorties sont actives.

Tests de performance

Nous avons d’abord déchargé complètement le DELTA 2 Max et effectué des tests de performance. Les appareils connectés, en courant continu ou alternatif, fonctionnent correctement grâce à l’onde sinusoïdale pure.

La DELTA 2 Max convient aux équipements et outils de jardin, ainsi qu’au chargement de gadgets USB classiques comme les téléphones portables et les caméras d’action. Elle alimente également sans problème des appareils plus puissants tels que des scies sabres, des coupe-bordures électriques et des tronçonneuses électriques. La bouilloire de 1800 W fonctionne de manière fiable grâce au tampon énergétique permis par la fonctionnalité X-Boost (jusqu’à 3100 W). Cependant, notre scie à onglet avec un courant de démarrage de plus de 3500 W a poussé le DELTA 2 Max à ses limites.

Temps de charge

Pour charger la batterie vide, nous avons d’abord utilisé l’alimentation interne. La DELTA 2 Max se charge rapidement et silencieusement, avec un niveau sonore bien inférieur à celui de la DELTA 2.

Avec une charge de 2254 Watts, le volume sonore relevé à une distance de 50cm à été de 47,6db. À un 1,5m, le son émis par la batterie est descendu à 39,1db.

Ces deux valeurs sont très proches du combo BLUETTI AC60 + extension B60 que nous avons testé la semaine dernière… à un détail prêt. La DELTA 2 Max charge avec 1729 Watts de plus dans les mêmes conditions de test ! C’est donc quasiment le même niveau de bruit pour une charge 4,2x plus rapide. Notons également le bruit des ventilateurs qui n’est pas dérangeant, plutôt sourd. Les ventilateurs sont audibles, mais beaucoup plus silencieux que de nombreuses autres centrales électriques. Les ingénieurs EcoFlow ont fait un très bon travail à ce niveau-là.

Si la puissance de sortie dépasse 100 W, les ventilateurs internes s’allument. Avec moins de puissance, le DELTA 2 Max reste généralement silencieux. Les ventilateurs sont audibles, mais beaucoup plus silencieux que de nombreuses autres centrales électriques. Pour dormir dans une tente à proximité, il faut rester en dessous de 100 watts de puissance.

Les performances de charge sont tout aussi impressionnantes : 80 % de charge en 53 minutes et 100 % en 91 minutes. La charge photovoltaïque fonctionne également jusqu’à 1000 watts, permettant une recharge complète en un peu moins de trois heures avec un bon ensoleillement.

Tests à long terme

Lors des tests à long terme, nous avons vérifié la puissance réelle que nous pouvions tirer du DELTA 2 Max. Le meilleur rendement a été obtenu avec un appareil de 230 volts consommant jusqu’à 1800 watts, avec un rendement de près de 91 %. Avec un poste de travail PC et quelques petits autres périphériques (80 à 120 watts au total), la capacité utilisée était d’environ 84 %. Les pertes les plus importantes se sont produites lors de l’utilisation des prises 230 V et de certaines lampes avec un peu moins de 30 watts, avec une capacité utilisée d’environ 74 %.

Charge et décharge simultanées

La DELTA 2 Max peut être chargée et déchargée simultanément sans problème. Cependant, la fonction UPS du DELTA 2 n’est pas présente ici. Lors des tests, le temps de commutation n’était pas suffisant pour faire fonctionner notre PC de jeu.

EcoFlow DELTA 2 Max: Notre avis

La batterie EcoFlow DELTA 2 Max se distingue par son design moderne, sa finition de haute qualité et sa facilité d’utilisation. L’emballage reste soigné et, bien que lourde, la batterie reste facilement transportable grâce à ses deux poignées robustes.

L’application mobile d’EcoFlow offre une expérience utilisateur de haut vol et une utilisation précise de la batterie, avec des fonctionnalités avancées et une interface conviviale. Il est agréable de constater que le constructeur progresse dans le domaine de l’économie pour l’acheteur grâce à une gestion plus précise de la recharge via l’alimentation secteur et solaire.

Les tests pratiques et les performances de la DELTA 2 Max sont impressionnants, avec une charge rapide et silencieuse, une capacité de charge et de décharge simultanée et une compatibilité avec divers appareils et outils.

Cependant, l’absence de la fonction UPS et de caches de protection pour les ports et les prises sont des points qui peuvent être améliorés. Malgré ces inconvénients mineurs, la batterie EcoFlow DELTA 2 Max offre une solution d’alimentation portable fiable et performante pour une multitude d’applications, que ce soit pour un usage domestique, professionnel ou en plein air.

➡️ Voir l’offre EcoFlow DELTA 2 Max

Pour

Construction solide et finition

Design sobre et classe

Batterie LiFePO4 (lithium fer phosphate, durée de vie 5x supérieure au lithium ion standard)

Sorties stables

Onde sinusoïdale propre

2400W de puissance pleinement utilisable (3100 avec X-Boost)

Charge rapide

Compatible avec les panneaux solaires

Application mobile ergonomique et utile

Gestion fine de la recharge AC et solaire

Produit pouvant être mis à jour (nouvelles fonctionnalités)

Contre