Cities: Skylines II sera lancé le 24 octobre, mais vous aurez besoin d’un gréement costaud pour la meilleure expérience

Pourquoi c’est important : La suite très attendue du meilleur jeu de construction de ville a maintenant une date de lancement ferme. Le développeur Colossal Order a également partagé ses exigences matérielles PC officielles pour Cities: Skylines II. Sans surprise, vous aurez besoin d’un système assez robuste pour exécuter la simulation.

Cities: Skylines II devrait arriver le 24 octobre sur PlayStation 5, Xbox Series et Windows PC. L’édition standard est disponible en précommande sur Steam pour 49,99 $. L’Ultimate Edition commande un peu plus à 89,99 $ mais comprend un pass d’extension avec huit actifs supplémentaires qui se débloqueront à intervalles réguliers au cours de l’année suivante.

Ceux qui précommanderont recevront également le pack Landmark Buildings, un ensemble de neuf bâtiments uniques basés sur des monuments célèbres du monde entier.

Avant d’appuyer sur le bouton d’achat, vous voudrez vous assurer que votre machine est à la hauteur de la tâche. La configuration hardware minimale et recommandée est la suivante :

Le minimum:

Nécessite un processeur et un système d’exploitation 64 bits

Système d’exploitation : Windows 10 Famille 64 bits

Processeur : Intel Core i7-4790K | AMD Ryzen 5 1600X

Mémoire : 8 Go de RAM

Graphiques : NVIDIA GeForce GTX 780 (3 Go) | AMD Radeon RX 470 (4 Go)

Recommandé:

Nécessite un processeur et un système d’exploitation 64 bits

Système d’exploitation : Windows 10 Famille 64 bits | Windows 11

Processeur : Intel Core i7-9700K | AMD Ryzen 5 5600X

Mémoire : 16 Go de RAM

Graphiques : NVIDIA GeForce RTX 2080 Ti (11 Go) | AMD Radeon RX 6800 XT (16 Go)

Colossal Order et l’éditeur Paradox Interactive ont annoncé le suivi en mars, mais ce n’est qu’il y a quelques jours que nous avons eu notre premier aperçu des séquences de jeu réelles.

Tout ce qui a été vu jusqu’à présent a l’air incroyable et comme on peut s’y attendre d’un jeu AAA en 2023. J’ai passé une tonne d’heures dans l’original et j’aimerais faire de même avec ce nouveau jeu, mais malheureusement, mon PC dinosaure ne vient même pas à distance près de répondre aux caractéristiques minimales. Ah bon, peut-être un jour.

