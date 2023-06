La nouvelle fonctionnalité de Spotify : un tueur de musique YouTube potentiel ?

Il existe de nombreux services de streaming musical dans le monde, ce qui en fait un marché très concurrentiel. Chaque service de streaming se bat pour arriver en tête du classement avec ses propres stratégies. Alors que certains d’entre eux se concentrent sur la qualité de la musique, d’autres préfèrent s’éloigner un peu de la qualité de streaming haut de gamme en faveur de l’abordabilité. Il existe également un autre ensemble qui se concentre sur le divertissement pur grâce à des investissements dans les intégrations et les promotions des médias sociaux.

Quelle que soit la stratégie utilisée par chaque plate-forme, elles ont toutes un objectif. Ce sera la plus grande plateforme de streaming musical avec le plus grand nombre d’abonnés. Pour rester fort sur ce marché concurrentiel, il s’agit uniquement d’être innovant ou de se copier les uns les autres. En parlant de cela, Spotify semble s’être inspiré d’une fonctionnalité très utile sur YouTube Music.

En tant que l’une des plus grandes plateformes de streaming au monde (sinon la plus grande), Spotify se targue d’être la plateforme qui permet aux auditeurs premium de télécharger jusqu’à 10 000 albums. Il permet également aux membres premium de télécharger des podcasts et des listes de lecture sur jusqu’à 5 appareils différents. Cependant, il manque une fonctionnalité très utile dans la catégorie de téléchargement.

Depuis 2019, YouTube Music se vante d’une fonctionnalité qui permet aux membres premium de télécharger automatiquement leurs morceaux fréquemment écoutés. Malheureusement pour Spotify, l’absence de cette fonctionnalité utile a été un inconvénient. Enfin, Spotify s’apprête à introduire sa propre version de cette fonctionnalité. Cela a été confirmé par le PDG de Spotify lui-même, Daniel Ek.

Le PDG de Spotify confirme la fonctionnalité de mixage hors ligne

Ek a publié un tweeter Jeudi, révélant la fonctionnalité en cours de développement. La fonctionnalité semble s’appeler « Offline Mix Playlist » selon sa légende. Il a ajouté la légende « Votre liste de lecture de mix hors ligne ». Il a par ailleurs expliqué la légende avec la déclaration « conçu pour les moments où vous pourriez ne pas être en ligne ». Même si le PDG n’a pas révélé plus de détails, le tweet indique qu’il est ouvert aux suggestions des utilisateurs.

Le manque de détails supplémentaires indique simplement que la date de disponibilité de la fonctionnalité est inconnue. Il n’y a pas non plus d’informations sur le nombre de chansons que les utilisateurs peuvent télécharger automatiquement pour une utilisation hors ligne. En revanche, la fonction de téléchargement intelligent de YouTube Music permet de télécharger automatiquement jusqu’à 500 pistes pour une utilisation hors ligne.

Quelle est l’utilité de Spotify Offline Mix ?

En tant que plate-forme de streaming musical, il peut sembler que cette fonctionnalité ne soit pas vraiment nécessaire. Cependant, il existe certains scénarios où cette fonctionnalité devient essentielle. En écoutant de la musique, vous pourriez tomber sur une musique particulière que vous aimez vraiment. Par exemple, vous pouvez vous retrouver à écouter à plusieurs reprises une piste sans la télécharger. Plus tard, vous aurez peut-être du mal à retrouver cette musique spécifique, surtout si vous oubliez également le titre de cette piste. C’est à ce moment que cette fonctionnalité devient pratique. C’est peut-être un petit ajout, mais c’est très utile pour garder vos chansons préférées organisées pour une utilisation hors ligne.

Disponibilité de Spotify Offline Mix

Les rumeurs entourant cette fonctionnalité existent depuis un certain temps déjà. Un leaker de fonds fiable et bien connu pour avoir divulgué les fonctionnalités à venir des applications a parlé de cette fonctionnalité il y a trois ans. Jane Manchun Wong, a découvert que Spotify développait un « mix d’utilisateurs hors ligne » en 2020. Trois ans plus tard, le PDG lui-même a fait allusion à une fonctionnalité similaire. Au moins, nous pouvons fermement confirmer que la fonctionnalité sera bientôt lancée même si les détails de la date de lancement officielle restent encore cachés.

