DOOGEE S100 Pro en TEST: Le téléphone incassable à l’autonomie incroyable

Le DOOGEE S100 Pro est un smartphone conçu pour être solide, polyvalent à destination des aventuriers et des travailleurs sur le terrain. Doté d’une robustesse à toute épreuve, de nombreuses certifications de résistances et d’une gamme de fonctionnalités avancées, ce téléphone « incassable » semble prêt à relever tous les défis. Que vous soyez un passionné de plein air, un voyageur intrépide, un artisan ou simplement à la recherche d’un téléphone durable qui offre de hautes performances, le DOOGEE S100 Pro promet de répondre à vos attentes. Dans ce test approfondi, nous passerons en revue le design, les caractéristiques clés de ce smartphone, les performances pratiques de sa batterie, en passant par sa résistance aux éléments. C’est parti !

DOOGEE S100 Pro: Déballage et accessoires

Ce nouveau S100 Pro arrive dans une boite de couleur jaune, rappelant fortement la teinte utilisée par la marque Caterpillar pour ses produits et engins de chantier qui évoluent dans des conditions difficiles. Cette couleur évoque aussi la nature, le baroudeur… Et c’est exactement la cible voulue par ce nouveau téléphone solide.

Dès le premier coup d’œil, on remarque immédiatement que le tout nouveau S100 Pro se présente dans un emballage plus épais que celui du DOOGEE S100 que nous avions testé précédemment. La raison en est simple : il a été conçu pour accommoder une batterie d’une capacité deux fois supérieure en capacité.

À l’intérieur de l’emballage, nous découvrons plusieurs éléments, dont le DOOGEE S100 Pro. Outre sa différence d’épaisseur, il présente une forte ressemblance avec le S100 Pro, mais c’est la bande de LED située sous les objectifs photo qui attire l’attention. Cette caractéristique constitue en effet la seconde fonctionnalité qui distingue ces deux téléphones mobiles, celle-ci étant destinée à servir de « lampe de camping ».

S’en suit un chargeur rapide USB-C de 33W, ce qui est le minimum pour charger l’immense batterie de 22 000 mAh.

Le câble USB-C fourni est épais et semble assez robuste pour affronter les scénarios de terrain qui l’attendent.

Un petit manuel basic disponible en Français indique quelques informations et les bandes de fréquences compatibles. Vous trouverez également une carte de garantie et une protection d’écran.

DOOGEE S100 Pro: Caractéristiques et design

Le DOOGEE S100 Pro est alimenté par le processeur Helio G99 Octa Core cadencé à 2,2 GHz, basé sur une architecture de 6 nm, ce smartphone robuste peut offrir des performances solides tout en conservant une efficacité énergétique améliorée. Cela garantit une exécution fluide des tâches et une expérience utilisateur sans heurts, que ce soit pour le multitâche, les jeux ou le visionnage de vidéos.

En ce qui concerne la mémoire et le stockage, le DOOGEE S100 Pro dispose de 20 Go de RAM (12 Go + jusqu’à 8 Go de RAM étendue) et de 256 Go de stockage interne UFS 3.1. Cela offre amplement d’espace pour stocker des photos, des vidéos, des applications et des fichiers, garantissant une expérience fluide et sans contraintes.

En termes de durabilité, le DOOGEE S100 Pro est certifié IP68, IP69K et MIL-STD-810H. Il est résistant à la poussière, à l’eau et aux chocs, ce qui en fait un compagnon fiable dans les environnements extérieurs difficiles. Ces certifications impliquent que l’appareil est capable de résister à des conditions environnementales ardues, y compris des chutes de 1,8 mètre, une immersion de 30 minutes sous 1,5 mètre d’eau et un trempage de 24 heures dans du béton à 1 mètre de profondeur. De plus, il peut faire face à des environnements à haute pression et à des températures extrêmes. Le téléphone fonctionne normalement dans une plage de températures allant de -55°C à 70°C. Enfin, l’écran est protégé par du verre Corning Gorilla, assurant une résistance supplémentaire contre les rayures et les dommages accidentels.

Côté design ce DOOGEE S100 Pro ne fait pas cheap de par la qualité de ses matériaux. Il est massif et son cadre en alliage lui confère une grande solidité, tandis que son revêtement en TPU résistant aux chocs aide à amortir les impacts des coups et des chutes. L’appareil semble prêt à arrêter les balles… Ce que nous n’allons pas tester dans nos tests pratique.

Le téléphone est disponible en trois couleurs : cuivre, argent et noir. Notons que seuls les couleurs du logo à l’arrière et des alliages sur les côtés changent de couleur. Le reste de l’appareil reste noir.

Le téléphone présente un aspect monolithique avec des coins chanfreinés et des bords biseautés, lui donnant une apparence moins volumineuse et plus esthétique que celle d’une brique.

La configuration des boutons est semblable à celle de la majorité des smartphones robustes. Vous retrouverez un bouton physique personnalisable ainsi que le tiroir SIM sur la gauche et de l’autre côté, le bouton d’alimentation (qui fait aussi office de lecteur d’empreintes digitales) et le bouton de volume.

Sous le S100 Pro se trouve le microphone, le port USB-C (protégé par un capuchon en caoutchouc afin d’être étanche), ainsi qu’un des deux haut-parleurs du téléphone. Il y a en effet 4 grilles au total sur l’appareil pour laisser passer le son, mais 2 parleurs actifs.

Doogee a profité de l’épaisseur requise pour faire rentrer la grosse batterie pour ajouter la possibilité de crocheter le téléphone. Cette nouvelle fonctionnalité peut-être très pratique pour accrocher le S100 Pro à un baudrier ou à un sac à dos par exemple.

La partie photo est un aspect important du DOOGEE S100 Pro, avec une configuration triple caméra AI. Elle se compose d’un capteur principal de 108 MP, d’un capteur de 20 MP et d’un capteur de 16 MP. De plus, le téléphone est équipé d’une caméra de vision nocturne SONY® IMX350 de 20 MP, permettant aux utilisateurs de prendre des photos même dans des environnements à faible luminosité.

La caméra frontale est équipée d’un objectif SONY® de 32 MP, avec un capteur SONY® IMX616-AAJH5-C, une ouverture de F/2.0 ± 5% et un champ de vision de 90°.

Le fabricant a indiqué avoir optimisé le tiroir SIM de manière à ce qu’il puisse être ouvert sans nécessiter d’outils. Lors de notre test, cela a effectivement été possible, mais il vous faudra des ongles solides.

Ce tiroir SIM permet d’y loger deux nano SIM ou une nano SIM + une carte mémoire MicroSD.

Avec une capacité de 22000 mAh la batterie du DOOGEE S100 Pro est tout simplement immense. Cette grande batterie permet une autonomie prolongée, offrant jusqu’à 6 à 10 jours d’utilisation normale et 64 jours en veille. Voici une fois en main ce que ça donne :

Cette batterie fait monter le poids du smartphone à 542 grammes. Un temps d’adaptation lors de vos déplacements sera nécessaire par rapport à un smartphone classique. En revanche, les rechargements quotidiens du téléphone appartiennent désormais au passé. Vous pouvez partir en bivouac, en camping, en roadtrip loin de toute source d’électricité pendant une longue durée.

Autre nouveauté majeure, le téléphone est équipé d’une lampe de camping intégrée, offrant cinq modes d’éclairage différents et une puissance de 3W. Cela permet aux utilisateurs de disposer d’une source de lumière pratique lors de leurs aventures en plein air, que ce soit pour le camping, la randonnée nocturne ou d’autres activités.

L’écran du DOOGEE S100 Pro mesure 6,58 pouces et dispose d’une résolution FHD+ (1080 x 2408 px) avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz. Grâce à la technologie de sa dalle IPS, il offre des couleurs justes, des angles de vision larges et une réactivité tactile précise.

J’ai par ailleurs noté une très bonne amélioration des contrastes par rapport au modèle S100 précédent. Les noirs ne sont désormais plus délavés mais bien profonds. Un point rarement vu sur un téléphone robuste.

Fonctionnant sous Android 12.0, la dernière version du système d’exploitation Android, le DOOGEE S100 Pro offre une interface sans surcouche et conviviale.

En plus des applications préinstallées, il existe une application de gestion du système qui propose une gamme d’options. Elle permet notamment d’effacer le cache, d’activer le verrouillage des applications, de gérer les notifications, de surveiller le trafic téléphonique et la consommation d’énergie. De plus, une application appelée Toolbag regroupe différents outils tels qu’une boussole, un niveau à bulle, une lampe de poche, un point d’accroche, un mètre de hauteur, une loupe, un sonomètre, un fil à plomb, un rapporteur, un miroir et un podomètre.

Le DOOGEE S100 Pro dispose également de fonctionnalités pratiques telles que la reconnaissance d’empreintes digitales latérale pour un déverrouillage rapide et sécurisé, ainsi que la prise en charge de la technologie NFC pour des paiements pratiques via Google Pay.

Le capteur d’empreintes digitales, intégré dans le bouton de mise sous tension situé sur le côté, se révèle précis et rapide. En plus de déverrouiller l’écran, il peut également être assigné à diverses fonctions supplémentaires.

Les paramètres système sont regroupés en différentes catégories, couvrant la connectivité, les notifications, l’affichage, le son, la sécurité, les mots de passe, les comptes, ainsi que des menus dédiés aux applications, à la batterie, au stockage et à l’accessibilité.

Le dernier groupe de paramètres se compose uniquement de deux menus : Système et À propos du téléphone. Dans le menu Système, vous pouvez vérifier les mises à jour du système et les installer si nécessaire, gérer les langues et les paramètres d’entrée, activer les gestes pour un accès rapide à la caméra, gérer la navigation du système, définir la date et l’heure, ainsi que sauvegarder et réinitialiser votre appareil. Le menu À propos du téléphone contient des informations détaillées sur les principales spécifications de l’appareil, la version du logiciel, le temps de fonctionnement, l’état, les informations légales, et bien d’autres.

L’application de la caméra du Doogee S100 est conçue pour une utilisation facile, avec la plupart des fonctionnalités accessibles d’un simple clic. L’interface de l’application présente un gros bouton d’obturateur, des raccourcis vers les photos et les vidéos, un commutateur de caméra, ainsi qu’une bobine affichant les différents modes de prise de vue disponibles. Au-dessus de ces options, vous trouverez une icône de paramètres qui offre un éventail d’options pour la prise de photos et de vidéos avec la caméra principale. Vous pouvez ajuster des paramètres tels que la taille de la photo, le mode ZSD (Zero Shutter Delay), le retardateur, le son de l’obturateur, l’emplacement, le filigrane, les lignes de grille, et bien plus encore.

Pour l’édition des photos, l’application intègre l’application Photos de Google Lens, offrant ainsi des fonctionnalités d’édition avancées. Vous pouvez améliorer vos photos en ajustant les paramètres de réchauffement ou de refroidissement des couleurs, recadrer les images, apporter des ajustements précis, appliquer des filtres, ajouter des annotations, et bien plus encore.

DOOGEE S100 VS S100 Pro: Quelles sont les différences

Les smartphones DOOGEE S100 et S100 Pro présentent de nombreuses similarités, mais ils diffèrent également sur plusieurs caractéristiques. Voici un comparatif technique détaillé des deux modèles :

La batterie : Le S100 est équipé d’une batterie de 10800 mAh avec une charge rapide de 66 W, tandis que le S100 Pro dispose d’une batterie plus grande de 22000 mAh avec une charge rapide de 33 W. Cela se traduit par une durée d’utilisation plus longue pour le S100 Pro, pouvant aller de 6 à 10 jours, tandis que le S100 offre une durée d’utilisation normale de 3 à 5 jours.. Lampe : Le DOOGEE S100 Pro est équipé d’une lampe de camping, tandis que le S100 ne dispose pas de cette fonctionnalité. La présence de la lampe de camping sur le S100 Pro en fait un choix plus adapté pour les activités en plein air et les situations nécessitant une source de lumière supplémentaire. Épaisseur : Le DOOGEE S100 a une épaisseur de 17,9 mm, tandis que le S100 Pro est légèrement plus épais avec une épaisseur de 27,3 mm. Cette différence peut influencer le confort de prise en main et la portabilité du smartphone.

DOOGEE S100 Pro: Test pratiques

Le SOC du S100 Pro étant le même que le S100, les résultats de nos tests s’en retrouvent très proche de notre précédent test.

Le Doogee S100 Pro, que nous avons testé, a obtenu un score impressionnant de 418 334 points sur AnTuTu 10, surpassant de plus de 10 000 points le Unihertz Tank et de 23 000 points le résultat de l’Armor 17 Pro. En outre, en ce qui concerne les résultats AnTuTu, le Helio G99 intégré dans le Doogee S100 se positionne clairement parmi les smartphones équipés des chipsets Snapdragon 845 et Snapdragon 750 en termes de performances.

Les résultats Geekbench 6 du S100 Pro sont pratiquement identiques à ceux du Tank et de l’Armor 17 Pro, ce qui place les performances de la puce au niveau du SoC Dimensity 700. Cette similitude témoigne de la puissance et des performances élevées du Doogee S100 Pro, qui rivalise avec des modèles réputés sur le marché.

Test de performances

AnTuTu 10.0.1

PC Mark Work 3.0 & Storage

3DMark Wild Life & Wild Life Extreme

3DMark Sling Shot & Sling Shot Extreme

Geekbench 6

Test de la partie photo

Dans le monde en constante évolution des smartphones, la qualité de l’appareil photo est devenue un aspect crucial pour de nombreux utilisateurs. Avec le DOOGEE S100 Pro, l’entreprise démontre clairement son engagement à offrir une bonne expérience photographique.

Commençons par les objectifs photo arrière : le DOOGEE S100 Pro est doté d’un capteur principal de 108 MP. Ce capteur haute résolution, développé par Samsung, est accompagné d’une ouverture de F/1.8 ± 5% et offre un large champ de vision de 90°. Le niveau de détail et de clarté capturé par cet appareil photo est très bon, permettant aux personnes de préserver chaque nuance.

En complément de l’appareil photo principal, un capteur de vision de 20 MP avec une ouverture de F/1.8 ± 5% et un champ de vision de 80°, fourni par Sony, ajoute de la polyvalence à l’expérience photographique en offrant la possibilité de capturer des clichés sous différents angles. De plus, le DOOGEE S100 Pro dispose d’un appareil photo grand angle et macro de 16 MP. Avec son ouverture de F/2.2 ± 5% et un impressionnant champ de vision de 130°, cet appareil photo ouvre plusieurs possibilités pour la photographie créative.

Un inconvénient à mentionner est l’absence de stabilisation optique de l’image (OIS). Cette omission, bien que courante parmi les smartphones moins chers, est décevante. Les mains tremblantes peuvent entraîner des photos moins nettes que souhaité. Cependant, le DOOGEE S100 Pro compense cette limitation dans une certaine mesure avec la stabilisation électronique de l’image (EIS) et des algorithmes logiciels avancés.

En ce qui concerne la photographie en basse lumière, le DOOGEE S100 Pro excelle avec son appareil photo Night Vision. Utilisant la même technologie que son prédécesseur, le Doogee S98 Pro, cet appareil photo permet aux utilisateurs de capturer des détails impressionnants dans des environnements extrêmement sombres. Que vous exploriez des zones faiblement éclairées ou que vous ayez simplement besoin de vous déplacer dans des pièces totalement noires, l’appareil photo Night Vision se révèle être une fonctionnalité vraiment utile.

Il convient de noter que le DOOGEE S100 Pro ne comprend pas certaines fonctionnalités supplémentaires présentes dans les modèles précédents de smartphones robustes, telles qu’un appareil photo thermique ou un mesureur laser. Bien que ces options puissent ajouter une polyvalence supplémentaire, le S100 Pro se concentre sur la fourniture d’une expérience photo exceptionnelle répondant aux besoins de la plupart des utilisateurs.

Test de la « lampe de camping »

La lampe de camping est composée d’une bande de plusieurs LED. D’une puissance maximale de 3 Watts, cette lampe peut être utilisée (via l’application qui lui dédié) en trois niveaux d’intensité différents. Elle peut aussi fonctionner de concert avec la LED de l’appareil photo pour gagner encore un peu d’éclairage.

Sur la première photo à gauche ci-dessous, seule la LED de l’appareil photo à été utilisée, et à droite la lampe de camping. Dans une nuit noire, la différence est flagrante. Avec ce puissant éclairage, on peut parfaitement discerner le bâtiment placé du jardin au fond à plus de 10 mètres.

DOOGEE S100: Notre avis

Le DOOGEE S100 Pro est un smartphone solide et robuste qui offre une durabilité exceptionnelle. Sa certification IP68, IP69K et MIL-STD-810H garantit sa résistance à l’eau, à la poussière, aux chocs et aux conditions environnementales extrêmes. De plus, son design massif et ses matériaux de qualité inspirent confiance quant à sa solidité. Le téléphone est également doté de fonctionnalités pratiques telles qu’une lampe de camping intégrée et la possibilité d’accrocher le téléphone.

En termes de performances, le S100 Pro est alimenté par le processeur Helio G99 Octa Core, ce qui lui permet d’offrir des performances solides et une efficacité énergétique améliorée. Avec sa mémoire RAM de 20 Go et son stockage interne de 256 Go, il offre amplement d’espace pour toutes vos applications, photos et fichiers. De plus, son écran de 6,58 pouces avec une résolution FHD+ et un taux de rafraîchissement de 120 Hz offre une expérience visuelle agréable.

L’appareil photo du DOOGEE S100 Pro est également impressionnant, avec un capteur principal de 108 MP qui capture des détails et des nuances de manière exceptionnelle. Les autres objectifs photo offrent également une polyvalence pour différentes prises de vue. Enfin, la batterie massive de 22 000 mAh offre une autonomie prolongée, ce qui en fait un choix idéal pour les aventures en plein air où une source d’alimentation est limitée.

Profitez de la promotion en cours sur le smartphone DOOGEE S100 Pro. Habituellement vendu au prix de 479,99 €, vous pouvez désormais l’obtenir à un prix remisé de 371,99 €. Cette offre exclusive est disponible pour une durée limitée, du 25 mai au 15 juillet.

➡️ Voir l’offre Doogee S100 Pro

Pour bénéficier de cette réduction, vous disposez de deux options. Tout d’abord, vous pouvez utiliser un coupon de réduction de 60 euros directement sur le site. De plus, vous pouvez également utiliser un code de réduction supplémentaire de 10% en dehors du site. Assurez-vous d’utiliser le code FRS100PRONS lors de votre achat pour appliquer la réduction.

Pour

Autonomie colossalle

Nombreuses certifications

LED « Camping » très efficace

Très bonne capacité mémoire et stockage

Températures contenues

Bon écran

Excellent rapport qualité/prix

Contre