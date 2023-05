SignChat : la nouvelle marque déposée d’Apple pour un meilleur chat en langue des signes

Apple a récemment déposé une marque pour « SignChat » pour fournir des services en langue des signes. La marque a été approuvée par l’Office de la propriété intellectuelle de l’UE et a déjà été appliquée au site Web allemand d’Apple. Bien que le service ne soit disponible qu’en Allemagne pour le moment, il devrait s’étendre à d’autres régions à l’avenir.

Qu’est-ce que SignChat ?

SignChat est un nouveau service d’accessibilité qui fournit des informations relatives à la langue des signes. Il est conçu pour aider les personnes sourdes ou malentendantes à discuter mieux et facilement. D’après les retours jusqu’à présent, le service comprendra des fonctionnalités telles que le chat vidéo avec des interprètes en langue des signes. Il ajoutera également des dictionnaires de langue des signes et d’autres fonctionnalités liées à la langue des signes.

SignChat est-il pertinent ?

La langue des signes est un bon moyen de communication pour de nombreuses personnes sourdes ou malentendantes dans le monde. Cependant, de nombreuses personnes qui utilisent la langue des signes sont confrontées à des problèmes de conversation dans leur vie quotidienne. SignChat vise à résoudre ces problèmes en fournissant un accès aux services et aux ressources en langue des signes.

Apple a une longue histoire de prise en charge de ces fonctionnalités dans ses produits et services. Auparavant, la société avait lancé des fonctionnalités telles que le sous-titrage codé, la voix off et la touche d’assistance. Ils rendent tous leurs produits plus accessibles aux personnes handicapées. SignChat est le dernier ajout à la suite de fonctionnalités d’Apple pour les personnes ayant des problèmes d’audition.

Conclusion

Le nouveau dépôt d’Apple pour SignChat est un grand pas en avant vers un meilleur accès aux services et aux ressources en langue des signes. Le service devrait fournir une gamme de fonctionnalités pour aider les personnes sourdes ou malentendantes à discuter facilement et bien mieux. Bien que le service ne soit disponible qu’en Allemagne pour le moment, il devrait s’étendre à d’autres régions à l’avenir. L’engagement d’Apple en matière d’accessibilité est louable. SignChat est un ajout bienvenu à la suite de fonctionnalités d’accessibilité de l’entreprise.

