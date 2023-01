DOOGEE T20 TEST: La tablette ultra équipée (256Go) pour un prix très bas

Après avoir testé le téléphone renforcé V30 de DOOGEE, nous testons cette fois la seconde tablette tactile sortie de la marque. Nommée T20, cette nouvelle tablette n’est pas un modèle renforcé comme le smartphone précédemment testé, mais possède en commun le fait d’avoir une solide fiche technique tout en conservant un prix agressif.

Disponible à 179$ (pour sa sortie), cette DOOGEE T20 compatible 4G, disposant d’un écran 10,4 pouces avec une résolution 2K, de 8Go de mémoire, de 256Go de stockage et, entre autres, d’une batterie de 8300mAh, mérite fortement de s’y intéresser de prês. Dans ce test nous allons découvrir, les caractéristiques techniques de cette tablette ainsi que son design et nous passerons afin aux différents tests pratiques. C’est parti !

DOOGEE T20: Déballage et accessoires

Cette nouvelle DOOGEE T20 arrive dans un emballage sobre de couleur blanche, comportant une photo du produit et plusieurs numéros de série au dos.

Bon point, à l’ouverture de la boite, nous nous apercevons que la tablette est livrée de base avec un étui de protection, muni d’une couverture en cuir et d’un abattant en feutre ainsi que 4 coins renforcés

Le côté rabattant de l’étui est de couleur grise et le dos est transparent laissant la couleur de la tablette (bleue dans notre essai) ressortir. La fermeture de la couverture met bien en veille la tablette mais nous regrettons que celle-ci ne soit pas aimantée. Rappelons toutefois qu’il est très rare que cet accessoire soit offert avec une tablette.

Hors de son étui, la tablette semble bien finie et compacte malgré la diagonale de 10,4″ de son écran, mais nous y reviendrons dans la partie suivante sur le design.

Cette T20 est livrée avec plusieurs accessoires dans la boîte. Nous retrouvons d’abord un stylet capacitif passif muni de deux pointes, une fine et une large.

Dans le packaging, vous trouverez également un manuel rapide disponible en français. Un câble de transfert/chargement USB-C est présent ainsi qu’un poinçon pour accéder au tiroir double SIM.

La tablette bénéficie en outre de la charge rapide grâce au chargeur de 20 Watts fourni.

Lors de l’achat de la DOOGEE T20, plusieurs accessoires peuvent être achetés directement en supplément. Vous pouvez optez pour une protection d’écran « tempérée », anti trace de doigts, qui reste compatible avec les stylets passifs et actifs DOOGEE.

Un clavier magnétique est aussi disponible afin de pouvoir utiliser la tablette comme un ordinateur.

Ce clavier dispose d’un touchpad et fait office de coque de protection. La version que nous avons reçue est QWERTY. Un petit jeu d’autocollant de lettres sera nécessaire si vous voulez retrouver l’AZERTY utilisé en France. L’espacement entre les touches est suffisant et le trackpad, précis est assez large pour la navigation.

Dernier accessoire disponible en supplément, un stylet. Celui-ci, contrairement à la version fournie de base avec la tablette, est actif. La pointe est plus précise (2048 niveaux de pression) et l’autre extrémité sert de gomme virtuelle. Le stylet est très agréable à prendre en main, profite d’une latence plus basse et possède un indicateur de batterie. Cette dernière se recharge par le port Micro-USB accessible sous la gomme.

Pas de panique si vous oubliez de l’éteindre. Le stylet se met automatiquement hors tension après 30 minutes.

DOOGEE T20: Caractéristiques techniques et design

Abordons maintenant mes spécifications et fonctionnalités de la DOOGEE T20. Le processeur utilisé Unisoc Tiger T616 utilisé sur cette tablette est un SoC octa-core d’entrée de gamme avec deux cœurs ARM Cortex A75 rapides (jusqu’à 2 GHz) et six cœurs ARM Cortex A55 économes en énergie (jusqu’à 1,8 GHz). Ce SoC comprend en outre un modem LTE (TDD-LTE, FDD-LTE, TDSCDMA, WCDMA, CDMA, GSM), un contrôleur mémoire LPDDR4x 1866 MHz et un GPU ARM Mali G57MP1 (750 MHz max). La puce est à ce propos fabriquée chez TSMC en FinFET 12nm.

Cette tablette est équipée d’un grand écran de 10,4 pouces 16:10 arborant une résolution 2K (1200 par 2000 pixels). Cet écran possède par ailleurs une large gamme de couleurs DCI-P3, une luminosité maximale de 320 nits et une protection des yeux contre la lumière bleue (certifié TÜV SÜD).

Comme d’habitude avec DOOGEE, la quantité de mémoire disponible est élevée. Nous retrouvons ainsi 8 Go de mémoire qui peuvent être étendus de 7 Go supplémentaires grâce à la fonctionnalité « Memory Expansion » qui permet de convertir la mémoire ROM inactive en RAM. Ce procédé que nous avions rencontré lors de notre test du smartphone DOOGEE V30 permet d’améliorer la fluidité de la tablette.

Le stockage est quant à lui de 256Go de base, un bon point pour un produit qui pratique un tarif aussi bas. Grâce au port d’extension Micro SD, la capacité de stockage peut être étendue de 1To.

Le corps de la tablette en métal inspire confiance et est disponible en trois couleurs dont le gris, le bleu et le vert.

4 haut-parleurs sont situés au sommet et en bas de la T20. Ceux-ci devraient être capable de fournir un son stéréo de qualité, notamment avec la certification « High-Res Audio » obtenu sur ce produit et au système « SmartPA qui profite de l’espace pour produire le son le plus fort et le plus clair possible ».

Le tiroir double nano SIM/Micro SD est accessible sous le côté de chargement (USB-C) de la tablette.

Sur la tranche haute droite, vous retrouverez le bouton power, ainsi que celui permettant de régler le volume sonore.

La tablette mesure 245,8 millimètres de hauteur et 155,6 millimètres de large. Elle fait un poids de 478 grammes pour 7,8 millimètres d’épaisseur ce qui en fait une tablette assez compacte, notamment grâce aux « bezels » (bords de l’écran extérieur) qui sont relativement fin pour une tablette tactile. Grâce à ce design, l’écran occupe 81% de l’espace total de la tablette en surface.

La T20 embarque 2 objectifs photo dont l’un est de 16 mégapixels à l’arrière et 8 mégapixels pour la caméra selfie à l’avant.

Sous la tablette en mode horizontal se trouve le port magnétique permettant de brancher le clavier permettant de faire passer la T20 en mode Tablet PC.

La tablette est équipée d’une batterie de 8300mAh compatible avec la charge rapide à 18 Watts. En 1 heure, la tablette devrait être rechargée de 50%. Côté autonomie, le constructeur promet 10 heures de lecture de musique, 4,2 heures de jeux et 8,9 heures de navigation sur le web.

Le système d’exploitation utilisé est Android 12 parfaitement pris en charge en français. Autre bon point pour une tablette à ce tarif, le codec Widevine L1 permettant par exemple de lire le contenu de Netflix/Disney+/Amazon/HBO Max en HD est compris.

Dans l’ensemble, la tablette est bien construite et bien finie. Pour un produit à ce placement tarifaire, celui-ci inspire confiance. Nous allons vérifier lors de nos différents tests ce que vaut cette tablette en pratique.

DOOGEE T20: Test pratiques

En utilisation, la tablette est réactive et agréable à utiliser. Les seules fois où vous pourriez rencontrer un peu de lag (retard à l’animation) est lors de la transition complète d’écran, (lorsque que vous basculez de votre bureau à votre actualité Google par exemple). Ceci est dû à la haute résolution 2K utilisée par la tablette qui demande beaucoup au processeur graphique intégré. Lors de la lecture vidéo en revanche, vous ne rencontrerez aucun problème de saccade.

Pour les amoureux des chiffres, vous trouverez ci-dessous les scores de tous les benchmarks que nous effectués, afin de tirer une conclusion sur les points forts et faibles de cette DOOGEE T20.

Test de performances (benchmarks)

AnTuTu 9.4.7

Geekbench 5

3DMark Wild Life

3DMark Sling Shot

PC Mark Work 3.0

Les performances en bureautique sont bonnes notamment grâce aux CPU qui reste quasiment toujours à sa fréquence maximum sur ces 8 cœurs et à la lecture/écriture séquentielle des données qui est assez rapide (entre 600Mb/s et 1000Mb/s).

Les jeux en 3D seront par contre limités sur cette tablette. Les scores des benchmarks 3D sont en deçà et lors de notre test sur le très connu Genshin Impact, avec les graphismes au minimum, il était difficile de dépasser les 20 images par secondes.

Nous relevons que lors de ces différents tests poussés, la température du processeur n’a jamais excédé 25° (35° avec la charge) dans une pièce à 20°. La tablette ne présente pas de point chaud ce qui est rassurant pour une utilisation dans un climat chaud à très chaud.

Utilisation

La reproduction des couleurs à l’écran est superbe et la visualisation sur celui-ci n’est pas agressive, sûrement dû à son émission de lumière bleu réduite de base.

Avec ses 4 haut-parleurs, que pouvons nous attendre de la reproduction sonore de cette tablette ? La scène sonore est bien reproduite et, malgré le faible écartement des haut-parleurs dû à la taille de l’écran de 10,4″, une profondeur dans la musique se fait quand même sentir. Les basses sont en retrait mais les aigus sont présents et les voix sont très clairement définies. Nous ne serons pas au niveau d’une enceinte Bluetooth dédiée mais écouter une vidéo sur cette T20 demeure très agréable grâce au son très détaillé délivré.

Avec la batterie de 8300mAh embarquée au sein de cette T20, nous avons pu utiliser la tablette de manière intensive pendant 7 heures, ce qui nous a satisfait face au placement tarifaire du produit. Le gaming n’était pas compris dans ce test car, même si il est possible de jouer avec la T20, ça ne sera pas le cœur de cible de ce produit.

DOOGEE T20: Notre avis

Pour un prix proposé de 179$ à l’occasion de sa sortie, cette tablette DOOGEE T20 propose une jolie fiche technique, notamment avec ses 8Go de RAM et ses 256Go de stockage. Ces caractéristiques techniques sont introuvables à ce tarif et peuvent s’avérer décisif pour un acheteur, particulièrement la capacité de stockage qui est très appréciable en pratique.

L’écran avec sa résolution 2K et sa technologie intégrée de réduction de la lumière bleue est très agréable à lire et magnifie sans problème les médias lus avec des couleurs bien retranscrites. La lecture de vidéos, internet et bureautique et quelques jeux légers sont parfaitement adaptés à cette tablette. Si vous comptez jouer à des jeux en 3D gourmands, la T20 montrera toutefois ses limites dans cette application.

Dans l’ensemble, le design de cette tablette est moderne, bien fini et une impression de solidité s’en dégage, notamment grâce à sa coque en métal et les sorties des hauts parleurs intégrées à celle-ci.

En définitive, si vous recherchez une tablette pour travailler, faire du streaming et du stockage de médias (photo, vidéos) ce modèle est sans doute fait pour vous.

Pour sa sortie, la DOOGEE T20 est proposé à 179$ et est accessible via le lien ci-dessous :

Pour

Écran de bonne qualité (résolution, couleur)

Design

Qualité de construction/finition

Android 12

Contre