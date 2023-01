Ce satellite récupère l’énergie solaire dans l’espace pour l’envoyer sur Terre

Lancé en orbite par les scientifiques de Caltech avec une fusée SpaceX, il est composé de trois structures principales et d’un add-on qui contrôle leur fonctionnement.

Illustration du Space Solar Power Demonstrator (SSPD), le prototype qui récupère l’énergie solaire dans l’espace pour l’envoyer sur Terre / Caltech

Des scientifiques du California Institute of Technology (Caltech) de Pasadena ont récemment mis en orbite un satellite, baptisé Space Solar Power Demonstrator (SSPD), pour collecter l’énergie solaire dans l’espace et l’envoyer sur Terre. Pesant 50 kilogrammes, le SSPD a été transporté à bord de Momentus Vigoride, un vaisseau spatial lancé dans l’espace par une fusée SpaceX Falcon 9 dans le cadre de la mission Transporter-6, et se compose de trois structures principales et d’un add-on qui contrôle l’opération.

Le lancement, qui a eu lieu le 3 janvier, représente une étape importante dans la voie ambitieuse qui nous permettra d’exploiter un approvisionnement pratiquement illimité d’énergie solaire depuis l’espace – où elle est disponible en permanence, sans être soumise aux cycles du jour et la nuit, les changements de saisons et la couverture nuageuse – pour la transformer en électricité et la transmettre ensuite sans fil sur de longues distances partout sur Terre, même dans des endroits qui n’ont actuellement pas accès à une alimentation électrique fiable.

L’énergie solaire collectée dans l’espace et envoyée sur Terre

Comme son nom l’indique, le SSPD est un prototype qui servira à tester les trois technologies clés de l’énergie solaire spatiale, appelées DOLCE, acronyme de Deployable on-Orbit ultraLight Composite Experiment qui, expliquent les scientifiques de Caltech, démontre l’architecture et le déploiement du vaisseau spatial modulaire qui formerait éventuellement une constellation kilométrique formant une centrale électrique ; ALBA, qui comprend 32 types de cellules photovoltaïques pour tester leur efficacité dans des conditions spatiales. Et enfin MAPLE (Microwave Array for Power-transfer Low-orbit Experiment), une série d’émetteurs de puissance micro-ondes légers et flexibles avec un contrôle de synchronisation précis qui concentre la puissance de manière sélective sur deux récepteurs différents.

Les ingénieurs de Caltech placent le composant SSPD DOLCE sur le vaisseau spatial Vigoride construit par Momentus / Crédit : Caltech/Space Solar Power Project

Le quatrième module complémentaire de SSPD est un boîtier électronique qui s’interface avec l’ordinateur de Vigoride et, comme mentionné, contrôle les trois structures.

Le processus de capture de l’énergie solaire pourrait nécessiter jusqu’à six mois de tests pour fournir un aperçu des types de technologie PV qui conviendront le mieux à cette application. Il appartiendra ensuite au réseau MAPLE, qui sera testé dans une série d’expériences, allant de la vérification initiale du fonctionnement à une évaluation des performances du système, de démontrer la transmission d’énergie sans fil dans l’espace. Pendant ce temps, deux caméras montées sur les bras déployables de DOLCE et d’autres caméras sur le boîtier électronique surveilleront la progression de l’expérience et transmettront un retour à la Terre.

L’équipe SSPD espère avoir une évaluation complète des performances d’ici quelques mois. « Quoi qu’il arrive, ce prototype est une avancée majeure – a déclaré le professeur Ali Hajimiri, titulaire de la chaire Bren de génie électrique et médical à Caltech et co-directeur du projet -. Il fonctionne ici sur Terre et a suivi les étapes rigoureuses requises pour tout ce qui est lancé dans l’espace. Il y a encore beaucoup de risques, mais passer par tout le processus nous a appris de précieuses leçons. Nous pensons que les expériences spatiales nous fourniront d’autres informations utiles au projet au fur et à mesure de leur déroulement.”.

Vidéo, découvrez les 7 Explosions Nucléaires les plus puissantes jamais filmées :