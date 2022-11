Midea M6 en TEST: Le Robot Aspirateur/Serpillère pas cher avec technologie Laser

Aujourd’hui, nous allons passer en revue un nouvel aspirateur robot économique avec balayage laser LiDAR pour la navigation et une fonction de nettoyage humide. Le modèle s’appelle Midea M6 et coûte entre 239 et 289€ (selon la couleur) au moment de la rédaction de cet article. Pour cette somme, vous pouvez trouver très peu de robots avec technologie laser qui sont actuellement en vente… Et ils ne sont pas tous recommandés. Dans ce test, nous allons découvrir le packaging et les accessoires fournis avec le robot, puis nous passerons au peigne fin ses caractéristiques et son design et enfin nous passerons aux tests pratiques pour voir si cet aspirateur robot vaut la peine d’être acheté. C’est parti !

Midea M6: Accessoires, caractéristiques techniques

Le robot Midea M6 arrive dans un carton neutre, à l’intérieur duquel se trouve un autre emballage de couleur bleu servant de packaging. Avec cette double protection, le produit est bien emballé et prêt à affronter les différents aléas du transport et de la livraison.

Une fois le carton ouvert nous retrouvons bien sur le Midea M6 mais aussi plusieurs accessoires indispensables et de rechange.

Nous trouvons d’abord un peu de lecture, avec une fiche rapide pour initialiser l’application, un guide rapide pour mettre le robot en service et enfin un manuel complet disponible en français.

Deux brossettes se clipsant se clipsant à l’avant gauche et droite de l’appareil sont présentes ainsi qu’un filtre HEPA supplémentaire de rechange.

Un support chiffon microfibre permettant d’effectuer la fonction serpillère est également présent

L’indispensable base de chargement de couleur noir avec prise secteur coudée fait bien entendu parti du packaging.

Midea M6: Design

Les principales caractéristiques de Midea M6, déclarées par le fabricant :

Batterie : Li-Ion 3350 mAh

Puissance d’aspiration : jusqu’à 2000 Pa

Zone de nettoyage >100 m²

Autonomie de la batterie : jusqu’à 120 min

Bac à poussière : 600 ml

Réservoir d’eau : 250 ml

Passage d’obstacles : jusqu’à 20 mm

Dimensions : 340*97mm

Parmi les caractéristiques intéressantes, nous pouvons souligner la capacité du réservoir dédié à l’eau et la poussière qui est conséquente.

Voyons maintenant comment est conçu le Midea M6. L’exemplaire que nous avons est de couleur blanche, mais il est également disponible en noir. La forme du corps est carrée avec des coins arrondis. En théorie, cela permet au robot de balayer les débris dans les coins un avantage qui pourrait être fort utile face à une majorité de robot concurrent de forme ronde.

La partie avant est dotée d’un pare-chocs mécanique doux au toucher abritant des capteurs à 180°. Sur les côtés arrière gauche et droite, vous trouverez également deux autres capteurs de distance.

Le panneau de commande est présent sur le dessus de l’appareil. On y trouve 2 boutons de commande mécaniques, un pour mettre en route, éteindre l’appareil, lancer le nettoyage et l’autre pour un retour à la base. À côté de ces deux boutons un indicateur de connexion au réseau Wi-Fi bien pratique a été placé.

Au sommet se trouve le fameux LiDAR responsable de la navigation. Il est équipé d’un bouton à ressort qui empêche le robot de se coincer sous les meubles.

Le récipient combiné pour l’eau et la poussière se retire par l’arrière. Il est d’une grande capacité. Le réservoir peut contenir jusqu’à 250 ml d’eau, et le conteneur à poussière est conçu pour 600 ml de débris secs.

Une pompe est installée à l’intérieur du réservoir pour une régulation électronique de l’alimentation en eau. Le système de filtration est basé sur un filtre à mailles et un filtre HEPA, qui peut être lavé à l’eau. Le récipient est également lavable. Sur le dessus du couvercle se trouve un outil pratique pour l’entretien du robot.

La serpillère est fixée à l’aide de scratch ainsi que deux clips sur le réservoir et l’eau y pénètre par 4 trous interposés.

Sous l’appareil nous retrouvons 4 capteurs de protection contre les chutes sur la partie inférieure du robot présent à l’avant et sur les côtés gauche et droite. Les deux brosses latérales présentes dans l’emballage sont à fixer manuellement. Ces brosses à poiles sont à trois faisceaux et se démontent rapidement.

Le bloc de la brosse centrale est flottant et non la brosse turbo elle-même. Le cadre retenant cette brosse peut être démonté pour un nettoyage facile des cheveux enroulés et de la laine.

Sur ce cadre, nous observons une bande de velours, qui aide à collecter la laine et les cheveux du sol. La brosse centrale est quant à elle équipée d’inserts à poils doux.

Pour un robot au tarif d’entrée de gamme, ce Midea M6 s’en sort vraiment au niveau de l’équipement.

Midea M6: Initialisation et application

Depuis notre test du Midea M7 le mois dernier, l’application n’a pas changé. Ainsi nous vous remettons notre analyse ci dessous :

Les instructions pour connecter l’application au Wi-Fi sont simples et efficaces. Le texte indique qu’il faut maintenir le bouton Wi-Fi pendant 3 secondes et le Midea M6 apparaît ensuite grâce au Bluetooth dans la liste des appareils détectés. Il ne vous reste ensuite plus qu’à rentrer les informations de votre Wi-Fi 2,4Ghz et le tour et jouer !

Une fois le Midea M6 ajouté à l’application vous pouvez accéder à un menu présentant différentes options utiles. Notons la possibilité de mettre à jour le firmware (micro-logiciel) de l’aspirateur, mettre la langue vocale en français et consulter le statut d’utilisation des consommables (filtre et brosses).

Le Midea M6 crée ensuite une carte de votre maison dès le premier nettoyage, et peut reconnaître les endroits déjà traversés et les éviter. Cet aspirateur robot vous permet également de nettoyer une zone spécifique, plutôt que de parcourir toute la maison.

Vous pouvez programmer des horaires de nettoyage et créer des zones fermées auxquelles l’aspirateur robot n’a pas accès. En d’autres termes, il n’est pas nécessaire de mettre en place des blocs physiques pour nettoyer un endroit spécifique, il suffit de délimiter via l’application la zone à éviter.

Il existe quatre niveaux de puissance d’aspiration : silencieux, doux, normal et fort. Il existe également un mode tapis, pour éliminer les saletés avec plus de puissance.

Le débit d’eau a également quatre niveaux de réglages : nettoyage à sec, faible, moyen et élevé permettant de s’adapter au sol à nettoyer (carrelage, parquet…).

Nous avons testé le robot aspirateur de Midea dans une zone délimitée d’environ 12 m² pour qu’il ne « s’échappe » pas dans les autres pièces. Je n’ai pas enlevé de meubles, et nous avons même laissé les chaises d’une table en place pour voir comment tout s’agencerait.

D’après l’application, nous avons compris qu’il considérait le canapé, par exemple, comme une zone inaccessible. Ce qui est vrai, mais il y a un balcon fermé avec une porte vitrée qu’il a pu lire comme une zone à nettoyer, même s’il ne pouvait pas l’atteindre.

En d’autres termes, si son capteur ne voit pas d’obstacle clair, il considère qu’il s’agit d’une zone accessible. Le canapé n’est pas collé au sol, mais il est beaucoup plus bas que les capteurs, il a donc été interprété comme un mur.

Vous pouvez modifier la carte par l’intermédiaire de l’application, mais uniquement pour diviser ou joindre des zones qu’elle a lues comme distinctes. Vous ne pouvez pas inclure ou supprimer des obstacles.

Le Midea M6 peut être utilisé dans l’application Google Home et Alexa pour certaines commandes vocales. Nous avons pu commencer à nettoyer la maison avec un « OK Google, commence à nettoyer ». Depuis l’application, il vous suffit de toucher l’icône de l’aspirateur pour commencer ou interrompre le nettoyage.

C’est une fonctionnalité assez intéressante, mais je ne pense pas qu’il soit possible de désinstaller l’application de l’application de la marque votre téléphone, car tous les autres contrôles sont effectués exclusivement par MSmartHome.

Midea M6: Test pratiques

Tout d’abord, vérifions la navigation du Midea M6 dans la pièce avec des obstacles. Après avoir quitté la base, le robot traverse la pièce en suivant le périmètre, après quoi il la nettoie en forme de serpent. Il ne s’est pas coincé sous les meubles de cuisine ou le canapé qui très proche du sol.

Nous n’avons pas à nous plaindre de la capacité de passage des obstacles. Le Midea M6 est capable de surmonter des seuils jusqu’à 20 mm de hauteur, comme l’indique le fabricant.

En parlant de navigation à l’intérieur de la maison, le Midea M6 nettoie pièce après pièce autour de son périmètre de départ. Une fois le cycle de nettoyage terminé, il ne restait aucune zone non nettoyée, seulement dans le coin repas de la cuisine, entre les chaises et la table, le robot a passé plus de temps que l’aspirateur robot arrondi habituel.

En raison de sa forme angulaire, il lui est plus difficile de se retourner et de sortir des endroits étroits. Compte tenu de cela, je recommande d’écarter un peu les chaises pour que le robot ait plus d’espace libre. Mais en général, la navigation est bonne pour ce modèle.

La puissance d’aspiration est également agréablement surprenante. Même si la puissance déclarée n’est que de 2000 Pa, ce robot a réussi à aspirer des débris dans un espace de 4 mm de profondeur.

En ce qui concerne le nettoyage à sec, le Midea M6 a été capable de collecter tous les débris sur le support, et a même balayé presque parfaitement dans les coins grâce à la forme spéciale de son design. Certains cheveux et poils se sont enroulés autour de la brosse centrale principal, mais le gros des saletés est toujours collecté dans le bac à poussière. Ce test est réussi !

La qualité du nettoyage du tapis n’est pas si parfaite mais loin d’être critique. L’aspirateur robot a nettoyé le tapis d’une qualité moyenne car quelques cheveux étaient encore présents, même avec la puissance réglée au maximum. Peut-être est-ce le fait que la la brosse principale ne soit pas « flottante » et ne lui permet pas d’appuyer assez fort sur le tapis.

Concernant le nettoyage du sol. Le Midea M6 a été capable d’essuyer la saleté séchée sur le carrelage et le stratifié. Il restait une bande non lavée le long de la plinthe, mais cela reste le point faible de tous les aspirateurs robots que j’ai eu en revue.

Sur le passage des surfaces sombres, la situation est moins facile. Au début, le robot a reculé lorsqu’il s’est approché d’un tapis noir, mais ensuite il a commencé à rouler dessus et à se déplacer librement.

Enfin, nous mesurons le niveau sonore du Midea M6 dans différents modes. À la puissance minimale, le robot fonctionne très silencieusement, le niveau sonore est de l’ordre de 54-55 dB. À puissance moyenne, il passe à 62-64 dB. Et à la puissance maximale, la valeur maximale est de 67 dB. Le niveau sonore de ce robot n’est pas élevé.

La batterie n’est pas la plus endurante du marché mais pour les zones jusqu’à 100 m² ce sera suffisant.

Midea M6: Notre avis

Pour un prix démarrant à 239€ (dans sa couleur noire), le Midea M6 est très bien équipé. Sa tourelle laser LiDAR, lui permet de savoir exactement où il se déplace dans la pièce et permet de cartographier précisément votre environnement. Ainsi il est très facile grâce à l’application de délimiter des zones interdites pour éviter certains endroits à nettoyer.

Sa forme rectangulaire et ses deux brosses rotatives permettent au robot de nettoyer les coins. Un avantage important face aux produits concurrents de forme ronde.

Le gros plus de ce robot est la conséquente taille de son réservoir. Typiquement si vous avez des animaux, il faut régulièrement vider le réservoir des aspirateurs robot typique pour enlever le nombre important de poils laissés au sol. Avec une grande capacité, le Midea M6 vous permet de gagner du temps en vous rendant moins régulièrement à la poubelle pour vider le réservoir.

Pour

Technologie laser (LiDAR)

Grand réservoir pour l’eau et la poussière.

Efficace pour le nettoyage des coins

Niveau sonore contenu

Application simple et efficace

Possibilité de définir des zones restreintes

Compatibilité Assistance Alexa et Google

Plusieurs cartes (étages) possibles

Contre