HBO Max s’efforce de corriger le bug « Impossible de lire le titre » sur Apple TV 4K

Certains utilisateurs d’Apple TV 4K ont rencontré des problèmes lors de l’utilisation de l’application HBO Max. Plus précisément, l’application affiche une erreur « Impossible de lire le titre » lors de la tentative de diffusion de contenu. Bien que le bug n’ait pas encore été corrigé, HBO a confirmé qu’il travaillait déjà sur une mise à jour qui devrait être publiée très prochainement.

Un correctif pour le bug HBO Max sur Apple TV 4K est en route

Le bug semble affecter spécifiquement les modèles Apple TV 4K de toute génération exécutant tvOS 16.1. Pour une raison inconnue, la dernière version de l’application est incapable de diffuser du contenu HDR, ce qui entraîne une erreur brutale. HBO a dit Le bord que l’entreprise est au courant du bug et qu’elle « travaille sur un correctif ».

Selon le rapport, l’équipe de développement de HBO Max a recommandé aux utilisateurs de continuer à vérifier les mises à jour de l’application tvOS, ce qui suggère que le correctif sera disponible dans les prochains jours.

Alors que HBO travaille sur la mise à jour, les utilisateurs ont trouvé une solution de contournement pour continuer à regarder HBO Max sur les modèles Apple TV concernés. Étant donné que le bug est lié au contenu HDR, le passage de l’Apple TV au mode SDR fait disparaître le message d’erreur (bien que vous finissiez par perdre une plage dynamique élevée).

Pour ce faire, accédez à l’application Paramètres de votre Apple TV et choisissez le menu Vidéo et audio. Changez ensuite Format de HDR à SDR, réglez Match Content sur Disable, et désactivez Match Dynamic Range et Match Frame Rate. Pour certains utilisateurs, forcer Apple TV à fonctionner dans des résolutions 1080p ou 720p a également fonctionné. Mais bien sûr, ce ne sont pas des solutions idéales.

En août, HBO Max a publié une version entièrement remaniée de son application iOS avec prise en charge de SharePlay, un nouveau bouton Shuffle, une maison dédiée au contenu téléchargé, une prise en charge améliorée des tablettes, une conception raffinée et des améliorations de stabilité.

Quant à tvOS 16.1, la mise à jour introduit une nouvelle interface Siri pour les utilisateurs d’Apple TV, ainsi que la commande « Hey Siri » lors de l’utilisation d’AirPods et la prise en charge de la nouvelle norme Matter pour les accessoires de maison intelligente.

Les abonnés HBO Max peuvent télécharger l’application gratuitement sur l’App Store.

Découvrez cette vidéo ci-dessous (en anglais) pour plus d’actualités Apple :