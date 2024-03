Rendant honneur à son nom, revient ‘L’histoire interminable’

Le classique des années 80 aura une nouvelle version cinématographique

‘L’Histoire sans fin’, un film et une bande originale qui nous ont accompagnés toute notre vie

L’Histoire sans fin est un roman fantastique écrit par l’auteur allemand Michael Ende, publié pour la première fois en 1979. Il n’a pas tardé à devenir un succès mondial, traduit dans de nombreuses langues et vendant des millions d’exemplaires dès sa sortie, ce qui a conduit rapidement à l’adaptation d’un film devenu l’un des films de notre enfance.

Portant le même nom que le roman, le film de 1984 était une adaptation qui s’est permis plusieurs libertés, car il n’était pas facile de transposer le monde magique de Fantasia en seulement 90 minutes de film ; 93 pour être exact. C’était la durée standard à l’époque, mais nous aurions aimé qu’elle dure plus longtemps.

Un nouveau voyage

Maintenant, comme nous avons pu le lire dans Variety, Michael Ende Productions, en partenariat avec See-Saw Films (Le discours d’un roi, The Power of the Dog, Slow Horses), a l’occasion de nous offrir le film que nous attendons, car la course pour obtenir les droits de cette nouvelle adaptation a été longue, mais il semble qu’ils aient trouvé le bon partenaire.

« L’histoire est à la fois opportune et intemporelle, et elle a vraiment l’occasion d’être racontée d’une manière fraîche », a déclaré Iain Canning de See-Saw à Variety. « Une partie de ce qui rend le livre spécial, c’est que vous pouvez y retourner à différentes étapes de votre vie et y trouver différents niveaux de signification. Donc c’est merveilleux que nous ayons cette opportunité de lui apporter une perspective nouvelle qui aura de nouveaux niveaux et significations. Nous pensons simplement que chaque génération mérite son propre voyage à Fantasia. »

« Emile [Sherman, co-producteur] et moi avons toujours été très clairs sur le fait que, si nous devions avancer dans notre voyage, cela devait être quelque chose de vraiment spécial pour lequel nous étions passionnés et émotionnellement connectés, donc quand cette opportunité s’est présentée, nous avons simplement pensé ‘ce serait magique' », a poursuivi Canning.

« Au cours de nos 15 années, nous avons été très prudents, que ce soit avec Le discours d’un roi et le public qui l’a aimé, Lion et le public qui l’a aimé, Heartstopper ou Slow Horses, en créant du matériel de qualité et en recevant une réponse positive du public. C’est une excellente opportunité de rassembler toutes ces compétences et de créer un spectacle cinématographique complet. »

Le film original

L’Histoire sans fin est un film fantastique réalisé par Wolfgang Petersen et sorti en 1984. L’intrigue suit Bastien, un enfant timide et rêveur qui découvre un livre mystérieux dans une vieille librairie. Fasciné par l’histoire qu’il raconte, Bastien se plonge dans les pages du livre et se retrouve transporté dans le monde de Fantasia, un royaume magique menacé de destruction.

Alors qu’il avance dans sa lecture, Bastien réalise qu’il joue un rôle crucial dans le sauvetage de Fantasia et se lance dans une aventure épique pour affronter le Néant, une force sombre qui dévore tout sur son passage.