Si vous possédez un de ces smartphones Xiaomi, vous recevrez Android 15

La politique de mise à jour de Xiaomi pour ses smartphones Android s’est améliorée au fil des années. A chaque nouveau modèle, la marque garantit plus de temps pour les nouvelles versions d’Android, comme prévu. Désormais, sur la base des informations de la marque, il est devenu clair quels smartphones recevront Android 15, la prochaine version de Google.

Il reste encore de nombreux mois avant l’arrivée d’Android 15, même si les premiers détails sont déjà connus grâce aux versions bêta du système d’exploitation de Google. Xiaomi s’est déjà engagé sur cette mise à jour sur plusieurs smartphones, dont plusieurs appareils Xiaomi, Redmi et POCO dans une liste officielle,

Dans le même temps, la mise à jour vers le nouvel HyperOS basé sur Android 14 se déroule déjà à un rythme soutenu. Dans ce scénario, Xiaomi nous a déjà donné une première liste d’appareils qui recevront la prochaine mise à jour majeure de son système d’exploitation. Celui-ci est composé de 22 smartphones, mais va s’agrandir dans les mois à venir.

Xiaomi a confirmé un total de 22 appareils qui recevront Android 15 sur le site d’assistance officiel de la marque. Ce sont les premiers modèles à être confirmés, mais ce ne seront certainement pas les seuls. Ce sont des modèles arrivés entre les années 2023, 2022 et même 2021, en plus des équipements les plus récents.

Bien entendu, il reste encore beaucoup de temps pour que ces appareils soient mis à jour vers Android 15. Premièrement, nous nous attendons à ce que la nouvelle version du système d’exploitation de Google arrive en octobre. Par conséquent, les premières mises à jour pour Xiaomi, Redmi et POCO en Chine commenceraient à arriver à la fin de cette année.

La liste des modèles qui recevront Android 15 de Xiaomi est présentée ci-dessous :

Xiaomi 14 Ultra

Xiaomi 14

Xiaomi 13 Pro

Xiaomi 13

Xiaomi 13 Lite

Xiaomi 13T Pro

Xiaomi 13T

Xiaomi 12 Pro

Xiaomi 12

Xiaomi 12T Pro

Xiaomi 12T

Redmi Note 13

Redmi Note 13 5G

Redmi Note 13 Pro

Redmi Note 13 Pro 5G

Redmi Note 13 Pro+ 5G

Redmi 13C

Redmi Note 12

Redmi 12 5G

Redmi 12

POCO M6 Pro 5G

Cette liste présente les premiers modèles qui recevront la version d’Android en cours de préparation. Google lancera Android 15 à la fin de l’été, et Xiaomi devrait ensuite proposer la nouvelle version de son système en Europe, sur la base des nouvelles fonctionnalités préparées.