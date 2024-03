Voici 7 alternatives à TikTok que vous devez essayer en 2024

TikTok est l’une des plateformes qui est devenue populaire en si peu de temps. Elle a lancé la tendance du contenu vidéo court qui vous emmène dans un voyage infini de navigation vidéo. Cependant, les temps ont changé et TikTok est en difficulté. ByteDance, le propriétaire de TikTok, risque probablement d’être interdit aux États-Unis. Quand ? On ne peut pas être sûr de cela.

En raison de l’incertitude de TikTok, les créateurs de contenu ainsi que les spectateurs se tournent vers d’autres plateformes qui offrent aux utilisateurs la possibilité de faire défiler et de profiter du contenu vidéo court. Un certain nombre de ces plateformes offrent des fonctionnalités similaires à TikTok, et nous pouvons nous attendre à ce que de plus en plus de plateformes rejoignent la course dans les mois à venir.

Donc, si vous prévoyez de chercher une autre plateforme qui vous offre du contenu vidéo court, voici quelques options que vous devriez essayer.

Les meilleures alternatives à TikTok à essayer en 2024

TikTok a d’abord fait sa première apparition mondiale en 2016 et depuis lors, elle gagne tellement de popularité dans le monde entier que même les comptes de marques populaires y ont fait leur apparition. Il y a de nombreuses raisons pour lesquelles les personnes préfèrent TikTok à d’autres plateformes sociales :

La possibilité de diffuser en direct

Interagir avec les créateurs de contenu

Ajouter et envoyer des messages à vos amis sur la plateforme

facilement du contenu sur d’autres plateformes comme les services de messagerie

Instagram

Un des concurrents les plus proches et les plus grands de TikTok est Instagram. Lorsque Instagram a commencé, c’était simplement une plateforme pour partager vos photos. Mais avec le temps, elle est devenue plus que ça. Instagram a lancé la section « Reels » où vous pouvez faire défiler pendant des heures pour regarder le contenu vidéo court amusant et intéressant publié par des créateurs du monde entier. Vous pouvez facilement suivre vos créateurs préférés, aimer leur contenu, laisser des commentaires et taguer vos amis. L’algorithme d’Instagram est assez puissant et vous proposera du contenu que vous appréciez via sa section « Reels ».

Télécharger : Android, iOS

Facebook Reels

Un autre des applications de médias sociaux de Meta est sur cette liste. Oui, Facebook a également l’option pour vous de naviguer sans fin dans sa section « Reels ». C’est la même chose que ce qu’Instagram propose. Alors qu’il y a un grand nombre de créateurs de contenu sur Facebook, saviez-vous que vous pouvez également regarder des « reels » créés par des créateurs d’Instagram dans l’application Facebook elle-même ? La différence entre les « reels » sur Facebook et Instagram est que sur Facebook, vous pouvez réagir aux « reels » contrairement à l’unique option « j’aime » disponible dans l’application Instagram.

Télécharger : Android, iOS

Snapchat

Oui, même Snapchat a une petite section dédiée qui vous permet de regarder des vidéos courtes. En plus d’envoyer et de recevoir des histoires pour augmenter votre « Snap Streak score », vous pouvez également regarder du contenu vidéo court. Vous pouvez accéder à ces vidéos courtes en tapant simplement sur l’icône de lecture située en bas à droite de l’écran. Bien qu’il soit bien que votre application préférée propose également l’option de visualiser du contenu vidéo court, il y a encore beaucoup de place pour s’améliorer lors de la navigation à travers les vidéos courtes sur Snapchat. Bien sûr, si vous êtes une petite entreprise ou toute entreprise qui cherche à se développer et à atteindre son public cible, alors c’est une bonne plateforme.

Télécharger : Android, iOS

YouTube Shorts

YouTube est également présent dans le jeu du contenu vidéo court depuis un bon nombre d’années maintenant. Alors que nous diffusons tous du contenu YouTube de créateurs que nous suivons depuis des années, c’est aussi une bonne plateforme pour profiter du contenu vidéo court si vous avez du temps à perdre. Si vous prévoyez de rester sur la plateforme YouTube avec votre contenu vidéo court, les chances de devenir grand et d’obtenir un large public sont possibles. Vous pouvez également faire progresser votre chaîne en passant de formes vidéo longues à courtes.

Télécharger : Android, iOS

Pinterest

Désormais, c’est une plateforme de médias sociaux à laquelle vous ne vous attendiez pas à avoir des vidéos de quelque sorte que ce soit. Mais bon, ils en ont maintenant. Vous pouvez regarder un bon nombre de vidéos courtes en fonction du contenu que vous avez épinglé ou des tableaux que vous avez créés. Contrairement à TikTok et aux autres plateformes existantes, vous ne pourrez pas faire défiler les vidéos l’une après l’autre. Ces vidéos sont dispersées, donc vous devrez faire défiler et regarder. Nous pouvons espérer que Pinterest ajoutera bientôt une section dédiée aux utilisateurs pour parcourir divers contenus vidéo courts en fonction de leurs goûts, épingles et tableaux.

Télécharger : Android, iOS

Triller

Triller est une autre alternative à TikTok vers laquelle vous pourriez vous tourner en cas d’interdiction de TikTok. Triller consiste davantage à découvrir de nouvelles musiques et à regarder comment le monde utilise au mieux la musique sous forme de vidéos courtes. Désormais, en plus des vidéos liées à la musique, vous pouvez également publier n’importe quel type de contenu vidéo tant que vous ne transgressez pas les directives de Triller. L’application Triller dispose d’un nombre décent d’outils d’édition et d’une grande variété de pistes sonores que vous pouvez utiliser.

Télécharger : Android, iOS

Zoomerang

Vous n’avez peut-être pas entendu parler de l’application Zoomerang si tout ce qui vous intéresse est de regarder du contenu vidéo court sur Instagram et TikTok. Désormais, si TikTok fait face à une interdiction, vous pouvez vous attendre à ce que Zoomerang soit la prochaine plus grande application de vidéos courtes. Avec Zoomerang, vous pouvez non seulement éditer et télécharger vos vidéos, mais vous pouvez également créer des vidéos à l’aide d’outils d’IA intégrés. Vous pouvez utiliser ces outils d’IA pour éditer vos vidéos et images en seulement quelques secondes et clics. La base d’utilisateurs n’est pas si grande et se situe actuellement à 20 millions d’utilisateurs.

Télécharger : Android, iOS

Cela conclut la liste de toutes les alternatives à TikTok que vous pouvez utiliser en 2024, que la plateforme principale soit interdite ou non. En fin de compte, les utilisateurs se rallieront à la plateforme où se trouve leur créateur de contenu vidéo court préféré. Toutes les plateformes mentionnées ci-dessus dans la liste ont un nombre considérable d’utilisateurs et de créateurs, donc vous pouvez choisir de vous en tenir à une plateforme ou simplement avoir un compte sur chaque plateforme existante.