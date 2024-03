Critique des premiers épisodes de ‘X-Men ’97’. Notre avis

La Patrulla X revient en meilleure forme que jamais

Une véritable continuation que nous pouvons voir exclusivement sur Disney+

Nous n’y croyions presque pas lorsque l’emblématique série animée des années 90 X-Men, connue ici sous le nom de La Patrulla X, qui s’est terminée en 1997 après cinq saisons, reviendrait non pas avec une nouvelle version ou une réimagination (reboot), si à la mode actuellement, mais avec une véritable continuation qui en plus conserverait le style visuel.

Maintenant, enfin, nous avons déjà vérifié si cela est vrai ou non, et après avoir vu ses trois premiers épisodes, nous pouvons déjà vous offrir notre critique du retour des mutants les plus célèbres du monde à la télévision.

Où est passé mon Bollycao ?

Nous avions nos doutes mais après les premières minutes, ils se dissipent rapidement. X-Men ’97 est, sur le plan visuel, comme une mise à jour de la série originale, mais mise à jour avec le meilleur goût possible. C’est tellement le cas, qu’après avoir vu quelques scènes en particulier dans le deuxième épisode, où des hélicoptères soulèvent l’air sur leur passage et que tout bouge, ou quand Cyclope se libère de ses lunettes, nous souhaitons que toute la série précédente soit refaite selon ces nouvelles normes.

Pardonnez-nous d’aborder les aspects techniques si tôt, mais il est impossible de nier que l’un des attraits de X-Men ’97 était précisément cela, celui de faire appel à la nostalgie dans le meilleur sens du terme, et nous vous annonçons déjà qu’elle résulte réussie dans cette entreprise difficile, même au niveau sonore, où The Newton Brothers (Doctor Sleep, Five Nights at Freddy’s) recrée parfaitement l’atmosphère des anciens épisodes.

Nous pouvons seulement lui reprocher quelques changements de style mineurs mais visibles, mettant en avant une Jubilée qui a maintenant des caractéristiques plus asiatiques; cela peut être réussi, mais cela l’éloigne de ce que nous avons vu il y a des années.

Continuant et s’améliorant

Où cette série a également réussi, c’est dans sa capacité à savoir être précisément cela, une continuation. Cela signifie qu’elle partait d’une base solide avec de bonnes fondations sur lesquelles s’appuyer, mais aussi qu’elle devait faire preuve de beaucoup de respect envers le contenu original, mais vous pouvez être tranquilles.

De plus, après avoir revu la série originale en guise d’échauffement pour ce qui nous attend, on se rend compte de la précipitation de ses épisodes et de comment, en seulement 20 minutes chacun, il se passe trop de choses. Il y a des fois où chaque scène semble devoir clôturer une intrigue, donnant à X-Men, celle des années 90, un rythme rapide mais excessivement chaotique.

Cela, dans X-Men ’97, n’arrive pratiquement jamais. Dans les trois épisodes que nous avons pu voir jusqu’à présent, il y a eu le temps pour plusieurs surprises, y compris des histoires d’amour compliquées, mais nous ne nous sommes jamais sentis comme si nous étions dans un manège rempli de mutants. Il est vrai que ce n’est pas une sensation qui a totalement disparu (la fidélité jusqu’au bout, nous le supposons), mais elle a été atténuée pour créer des histoires aussi intéressantes que variées.

Humains contre mutis, encore une fois

C’est peut-être le plus gros reproche à une série qui ne cesse de surprendre positivement et qui s’améliore à chaque épisode. Ses débuts rappellent bien plus que nous ne l’aurions souhaité ceux de la série originale, sauf que cette fois, Jubilée sera remplacée par Roberto da Costa, bien qu’il soit rapidement mis de côté sans raison apparente.

De plus, une fois de plus, nous assisterons à l’éternelle lutte entre les humains et les mutants sur quelle espèce devrait gouverner la Terre: ceux qui y vivent depuis des milliers d’années ou ces mêmes humains, mais évolués.

Ainsi, tout tourne à nouveau autour du concept de ce qui nous différencie et de ce qui nous unit, ce qui donnera lieu à un puissant discours de la part de Magnéto dans lequel il parlera sans tabou de comment les opprimés deviendront les oppresseurs. Un Magnéto qui sera désormais à la tête de la Patrulla X, mais comment il en est arrivé là et quelles en seront les répercussions, nous vous laissons le découvrir par vous-mêmes.

+ Avantages

Visuellement, c’est ce que nous attendions et même mieux

Elle conserve cette touche adulte

Ses intrigues prennent plus de temps pour se développer…

– Inconvénients