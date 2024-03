Fatigué d’écouter des messages vocaux sur WhatsApp ? La solution atteindra bientôt la version Android

Les messages vocaux sont l’un des moyens les plus utilisés pour communiquer sur WhatsApp. Tous ceux qui ne peuvent ou ne veulent pas écrire doivent simplement dicter ce qu’ils veulent dire et l’envoyer. Comme tout le monde ne peut pas écouter ces messages, WhatsApp prépare une solution pour Android, qui reçoit ainsi quelque chose qu’iOS possède déjà, des transcriptions.

Bien qu’ils ne soient pas l’une des fonctionnalités les plus évidentes de WhatsApp, les messages vocaux sont utilisés par de nombreux utilisateurs. Ils constituent le moyen le plus rapide et le plus simple de communiquer dans ce service, en dictant simplement ce que vous souhaitez envoyer aux destinataires.

Étant donné que tout le monde ne peut ou ne veut pas entendre ces messages, il a fallu trouver un moyen de les convertir en texte, à l’aide de transcriptions. Cette fonctionnalité est déjà une réalité sur iOS, mais Android était encore en retard dans cette capacité, ce qui va bientôt changer.

Comme vous pouvez le constater dans la dernière version test de WhatsApp pour Android, les transcriptions sont déjà en cours de test et de préparation. Certaines chaînes trouvées dans le code montrent clairement que ce sera bientôt l’une des nouvelles fonctionnalités qui seront révélées.

A partir de ces chaînes, il est possible de voir que cette nouvelle fonctionnalité nécessitera un téléchargement supplémentaire de 150 Mo de données, probablement en un seul processus. La nouvelle option devrait apparaître dans Paramètres → Chats, comme c’est le cas actuellement sur iOS.

Pour assurer la sécurité de ces conversations et de ce processus, le mécanisme de reconnaissance vocale de l’appareil sera utilisé. Ainsi, la transcription des messages vocaux gardera le cryptage intact et protégé.

Avec cette nouvelle fonctionnalité simple, Meta garantit que la version Android de WhatsApp est au même niveau que ce que propose déjà iOS. En même temps, cela donne également à ce système l’une des fonctionnalités intéressantes qui aident tous ceux qui utilisent ce service de messagerie.