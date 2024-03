Apple pense que 128 Go sur iPhone représentent « beaucoup de stockage »

La question de l’espace de stockage dont devraient disposer les smartphones n’est pas nouvelle et Apple et l’iPhone l’ont déjà abordée. Il est de plus en plus simple d’avoir des appareils disposant de beaucoup d’espace disponible pour les photos, les applications et bien plus encore. Apple a dévoilé une vidéo montrant que 128 Go représentent « beaucoup d’espace de stockage », ce avec quoi tout le monde n’est pas d’accord.

.

128 Go sur iPhone, c’est « beaucoup d’espace de stockage »

Choisir un smartphone, c’est aussi choisir le stockage dont on souhaite disposer. Les différences de prix sont très proches et il est normal d’opter pour des prix d’espace plus élevés, les marques proposant souvent des surclassements gratuits vers des prix plus élevés.

Dans ce contexte, et pour vanter les qualités de l’iPhone, Apple vient de sortir une vidéo dédiée à son smartphone. En cela, l’entreprise précise que l’iPhone 15, qui démarre son offre avec 128 Go, dispose de « beaucoup d’espace de stockage pour beaucoup de photos » dans la description.

Cette version, qui s’inscrit dans la lignée de nombreuses autres vidéos Apple, montre un utilisateur sur le point de supprimer ses photos de son iPhone. À ce moment-là, les personnes présentes sur l’image commencent à chanter pour tenter de l’empêcher de faire ce pas.

Apple finit par rester à l’écart de l’offre Android

Le fait est de voir Apple vanter l’espace de stockage de base de cet iPhone, qui démarre à 128 Go. Dans l’univers Android, où cette barrière est dépassée depuis longtemps, la norme pour les smartphones est désormais de 265 Go d’espace de stockage.

Les 128 Go de stockage ne représentent plus rien de spécial et ce depuis quelques années. Bien que l’on puisse affirmer qu’Apple cible les propriétaires de tout iPhone plus ancien qui sont bloqués avec 64 Go de stockage dans cette vidéo, cette idée s’effondre car Apple a abandonné les 64 Go d’espace de stockage en 2021 avec l’iPhone 13.

Apple se concentre généralement sur son univers, ignorant ce que la concurrence et le marché ont comme normes, mais ce scénario de stockage montre à quel point l’entreprise pourrait se tromper. Le changement apporté est arrivé tardivement et a laissé l’iPhone loin de ce que proposait la concurrence depuis longtemps.