À Palm Royale, la comédie d’Apple TV+ avec Kristen Wiig et Ricky Martin, ils vivent véritablement la vie folle.

Les trois premiers épisodes seront diffusés demain sur la plateforme

Laura Dern et Ricky Martin dans la nouvelle série « Palm Royale »

Seriez-vous prêt à renoncer à vous-même pour atteindre le succès? Fondamentalement, c’est ce que propose Palm Royale, la nouvelle série d’Apple TV+ qui fait une libre interprétation de Mr. and Mrs. American Pie, le roman de Juliet McDaniel. Un hommage à tous ceux qui, un jour, ont essayé de se faire une place dans un endroit qui n’était apparemment pas le leur, cherchant l’opportunité de s’intégrer. En effet, une comédie sur des « perdants », avec un casting rempli de visages connus.

Palm Royale sera diffusée demain, le 20 mars, sur Apple TV+

Palm Beach, 1969. Maxine Simmons (Kristen Wiig) souhaite à tout prix faire partie de la haute société de Palm Beach, une île luxueuse située en Floride, résidence habituelle de millionnaires, artistes, athlètes et même membres de la noblesse. Comme nous pouvons le voir dans la bande-annonce, cette femme ambitieuse, pleine d’esprit et un peu naïve aussi, n’avait passé que quelques semaines à Palm Beach, mais cela a été plus que suffisant pour connaître l’endroit dont elle était véritablement obsédée de faire partie : Palm Royale, le club le plus exclusif au monde.

Plus qu’un endroit où vivre, Palm Beach semble davantage un grand théâtre, où tout le monde garde des secrets et personne n’a besoin d’argent, car on peut toujours faire chanter son prochain pour obtenir ce que l’on veut. Malgré cela, Maxine est prête à payer le prix fort pour mener une vie de luxe, et elle fait tout son possible pour gravir l’échelle sociale de Palm Beach, défiant les lois qui séparent l’élite des gens ordinaires.

La série a été écrite, produite et réalisée par Abe Sylvia, que nous connaissons, entre autres, pour avoir été le scénariste de Les yeux de Tammy Faye (2021), le film pour lequel Jessica Chastain a remporté l’Oscar de la « Meilleure actrice ». En ce qui concerne le casting de la série, vous reconnaîtrez sûrement plus d’un nom :

Kristen Wiig (Mes meilleures amies, SOS Fantômes) dans le rôle de Maxine Simmons.

(Mes meilleures amies, SOS Fantômes) dans le rôle de Maxine Simmons. Ricky Martin (L’assassinat de Gianni Versace) dans le rôle de Robert.

(L’assassinat de Gianni Versace) dans le rôle de Robert. Josh Lucas (L’amour extra-large, American Psycho) dans le rôle de Douglas.

(L’amour extra-large, American Psycho) dans le rôle de Douglas. Leslie Bibb (Tout sur ma mère) dans le rôle de Dina.

(Tout sur ma mère) dans le rôle de Dina. Amber Chardae Robinson (Toujours demoiselle d’honneur) dans le rôle de Virginia.

(Toujours demoiselle d’honneur) dans le rôle de Virginia. Kaia Gerber (American Horror Story: Double Feature) dans le rôle de Mitzi.

(American Horror Story: Double Feature) dans le rôle de Mitzi. Laura Dern (Jurassic Park, Blue Velvet) dans le rôle de Linda.

(Jurassic Park, Blue Velvet) dans le rôle de Linda. Allison Janney (Moi, Tonya, American Beauty) dans le rôle de Evelyn.

(Moi, Tonya, American Beauty) dans le rôle de Evelyn. Carol Burnett (The Carol Burnett Show) dans le rôle de Norma.

(The Carol Burnett Show) dans le rôle de Norma. Bruce Dern (Les Cowboys, Le roi de Marvin Gardens) dans le rôle de Skeet.

À titre de curiosité, les 10 épisodes qui composent la série porteront le nom de l’héroïne flamboyante, suivi de sa prochaine aventure : Maxine va à Palm Beach, sauve un chat, secoue un arbre, emmène un prince, organise une fête, etc. Les trois premiers seront disponibles demain sur Apple TV+, puis un nouvel épisode sera diffusé chaque mercredi, jusqu’au 8 mai où sera diffusé le dernier de cette première saison.