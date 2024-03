Que faire en cas de malaise et quelle est la différence entre les premiers secours et les urgences

Personne ne peut remplacer un professionnel de la santé pour assister une personne souffrant d’un malaise, cependant, nous sommes tous tenus d’intervenir pour soutenir la victime et appeler les secours. Voici ce qu’il faut faire et ne pas faire lorsque quelqu’un a un malaise soudain.

N’importe qui peut être pris d’un malaise ou se trouver confronté à une situation imprévue, voire dramatique, où quelqu’un se sent soudainement mal. Dans le cas où nous serions victimes d’un malaise et sommes conscients, bien sûr, la première chose à faire est de rester aussi calmes que possible, de se mettre à l’aise et de chercher de l’aide en se faisant soutenir par quelqu’un à proximité pour contacter rapidement les secours médicaux. Lorsque ce n’est pas nous qui avons un malaise et que nous devons aider quelqu’un, il existe des comportements à adopter et à éviter qui peuvent faire la différence entre la vie et la mort de la personne concernée. Il est évident que nous ne pouvons pas nous substituer aux médecins, aux paramédicaux et aux infirmiers, des professionnels qui possèdent clairement les compétences pour gérer une urgence ; cette notion représente la différence fondamentale entre les soins d’urgence et les premiers secours, deux termes qui sont souvent confondus.

La différence entre les premiers secours et les soins d’urgence

En effet, les soins d’urgence sont l’intervention du personnel médical spécialisé, avec tout ce que cela implique en termes de formation, de techniques et d’équipements utilisés, alors que les premiers secours peuvent être effectués par n’importe qui en cas d’urgence. Il est clair qu’il faut avoir quelques notions de base pour éviter des comportements dangereux et contre-productifs ; ce n’est pas un hasard si ceux qui sont chargés des premiers secours dans les entreprises et autres environnements sont généralement du personnel spécialement formé (les cours sont ouverts à tous). Mais comme il a été précisé, nous pouvons tous être confrontés à une situation d’urgence dans laquelle nous devons intervenir pour préserver la vie de la personne atteinte d’un malaise (ne rien faire est un acte répréhensible de non-assistance à personne en danger). Voici ce que nous pouvons faire si nous nous retrouvons avec quelqu’un qui a un malaise.

Que faire en cas de malaise : les premiers secours

Comme expliqué par la Croce Verde di Sempione, les premiers secours « comprennent toutes les interventions du personnel non médical qui peuvent être effectuées en attendant l’arrivée des secours », un ensemble de « petites mesures qui peuvent contribuer à sauver une vie ». La Croix Rouge américaine souligne avant tout que la première chose à faire est de « ne pas causer d’autres dommages ». Cela peut sembler un conseil évident, mais quelqu’un qui est pris de panique et de confusion peut causer involontairement des dommages supplémentaires à la victime, surtout s’il ne sait absolument pas quoi faire. Dans le manuel « Premiers secours : Connaître, Réfléchir, Agir » rédigé par le docteur Stefano Panci, médecin chirurgien et dentiste qui s’occupe également de formation aux premiers secours, « être capable de porter secours indique acquérir une attitude mentale qui nous permet de faire face efficacement à ces situations », car céder à la panique peut même aggraver les choses. « Chacune de nos actions peut être importante. Certains auront le sang-froid d’agir et, parfois, réussiront à sauver une vie. D’autres ne seront capables que d’alerter les secours (SUEM 118) », c’est-à-dire le Service d’Urgence et d’Assistance Médicale. Mais même un simple appel au 118 peut faire la différence entre la vie et la mort de quelqu’un. Avoir des notions de premiers secours indique savoir comment intervenir correctement sans se laisser submerger par les émotions, qui peuvent être très fortes et « paralysantes », surtout si la personne impliquée est un membre de la famille ou une connaissance et que la situation semble dramatique.

L’évaluation de l’environnement

Quand quelqu’un est victime d’un malaise, il faut évaluer rapidement la situation environnementale ; il est clair que ce n’est pas la même situation que les premiers secours suite à un accident de la route ou un incendie, où de nombreux facteurs peuvent mettre en danger même ceux qui interviennent (le réservoir peut exploser, le monoxyde de carbone peut tuer, etc.), mais un malaise peut également survenir en présence de gaz toxiques, par exemple. Bien sûr, si une personne tombe devant nos yeux, il est possible qu’elle ait été victime d’une « simple » syncope (évanouissement) – qui peut avoir de nombreux facteurs déclenchants – ou d’un accident vasculaire cérébral ou d’une crise cardiaque. En général, lors des malaises, « l’environnement est moins pertinent tandis que la personne se plaint de douleurs importantes ou de difficultés respiratoires, ainsi que de difficultés de mouvement ou de parole », explique le docteur Panci.

Premiers secours, les étapes de base

Le plan d’action de base des premiers secours en Australie repose sur sept étapes (indiquées par l’acronyme DRSABCD) dont la première, identifiée par la lettre D, concerne précisément le danger potentiel (Danger) que l’on peut courir en assistant une personne victime d’un accident ou d’un malaise. La deuxième étape, la lettre R, est la Réponse, c’est-à-dire l’évaluation des réactions/fonctions vitales de la personne victime d’un malaise ou d’un accident. « Est-elle consciente ? Peut-elle répondre et coopérer ? Respire-t-elle ? ». La Croix Rouge américaine indique également de vérifier immédiatement l’éventuel état d’inconscience et les problèmes respiratoires potentiels. Une fois cela fait, il faut immédiatement appeler le service d’urgence médicale (118) – lettre S – qui arrivera le plus rapidement possible pour prodiguer les soins spécialisés nécessaires. Dans ces circonstances, il faut également tenir compte du principe d’auto-protection, car la personne qui se sent mal peut être infectée ; en entrant en contact avec des fluides biologiques/la respiration, nous pourrions être contaminés, il est donc conseillé d’avoir toujours des gants, des masques, des compresses, etc. dans la voiture, mais il est clair que ce risque est surtout lié aux accidents (avec saignement artériel, blessures graves) et non aux malaises.

En attendant l’arrivée des secours, on peut commencer à intervenir avec les premiers secours. L’opérateur reste normalement au téléphone avec l’appelant pour indiquer les procédures à suivre et apporter le meilleur support possible à la personne affectée par le malaise. Évaluer la respiration et éventuellement dégager les voies respiratoires – les lettres A et B – est une étape initiale fondamentale. « Si quelqu’un ne réagit pas, ouvrez sa bouche et inclinez légèrement sa tête en arrière si sa bouche est libre. Sinon, mettez-le sur le côté et nettoyez le contenu de sa bouche avant de passer à l’étape suivante », explique B.L.S. First Aid Training.

Les positions de la victime d’un malaise ou d’un accident

Si la personne est consciente, elle doit être rassurée et maintenue au calme en fournissant un support psychologique, en évitant les commentaires sur son apparence physique (même si elle semble inconsciente). Elle pourrait en effet être très effrayée et avoir un profond état d’anxiété. La stimulation par des questions et autres est également importante pour maintenir la victime éveillée et consciente. La personne doit également être maintenue dans la position qu’elle juge la plus confortable (la position dite antalgique), tandis que ceux qui ont subi un traumatisme doivent rester aussi immobiles que possible. « Même déplacer la victime pour lui faire prendre une certaine position doit être guidé par le bon sens et des instructions précises », explique le docteur Panci dans son manuel. Ces positions sont liées au risque d’étouffement, qui nécessite la « position latérale de sécurité » ; aux difficultés respiratoires importantes, qui « requièrent la position demi-assise » ; et à l’état de choc, « qui requiert la position anti-choc », c’est-à-dire avec les jambes surélevées pour favoriser la circulation sanguine vers les organes internes. Si la personne vomit et est inconsciente et allongée, la Croix Rouge américaine recommande de « la mettre sur le côté pour pouvoir dégager sa bouche ». Rappelons que la base de la langue peut également obstruer les voies respiratoires chez une personne inconsciente. À ce stade, il est également important de maintenir la température corporelle, il faut donc éviter que la personne atteinte d’un malaise ne prenne froid ou ne soit exposée à une chaleur excessive (comme cela pourrait se produire avec un malaise dû à un coup de chaleur en plein été, sous le soleil ardent).

À ce stade, la Croix Rouge américaine souligne que si la personne est consciente, il faut lui demander si elle souffre de pathologies ou si elle prend des médicaments. Dans les premiers secours, on ne doit pas administrer d’eau, de nourriture ou de médicaments, mais une indication en ce sens peut être donnée par le centre opérationnel ou par la victime elle-même si elle les prend et en a besoin à ce moment-là. Un cas typique, par exemple, pourrait être celui d’une personne allergique piquée par un insecte, qui n’a pas réussi à s’injecter le médicament avant de perdre connaissance ou d’être inconsciente. Il est essentiel de ne pas laisser seule la personne atteinte d’un malaise avant l’arrivée des secours. Même trop de « curieux » autour de la victime peuvent poser un grave problème, capable d’augmenter les risques et l’agitation ; c’est pourquoi la Croce Verde souligne que parmi les choses que l’on peut faire, il y a « l’éloignement des autres personnes présentes sur les lieux, afin qu’elles ne gênent pas la victime et n’entravent pas l’arrivée des secouristes ». Les personnes ayant une formation aux premiers secours (certifiée) peuvent intervenir avec la réanimation cardio-pulmonaire, la respiration bouche à bouche, l’utilisation d’un défibrillateur et d’autres mesures, qui ne peuvent clairement pas être improvisées par n’importe qui.

Rappelons qu’en présence d’une victime d’un malaise ou d’un accident, ne pas intervenir de quelque manière que ce soit constitue un délit d’omission de porter secours, ce délit étant aggravé si l’absence de secours entraîne une détérioration ou la mort de la victime, comme l’indique le docteur Panci. Soulignons que les indications générales présentées ici proviennent d’organismes de santé et d’experts en premiers secours, mais elles ne remplacent en aucun cas les connaissances acquises lors d’une formation spéciale. Lorsque l’on ne sait pas quoi faire, il est essentiel de demander en premier lieu l’intervention des secours en appelant le 118 ou le 112, qui est le numéro d’urgence unique en Europe.