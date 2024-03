Roadster combinera les technologies Tesla et SpaceX pour créer quelque chose qui est "même pas vraiment une voiture"

Conclusion : Le Roadster de deuxième génération n’établira certainement aucun record de vitesse de production, mais il pourrait battre toutes sortes d’autres records si Tesla parvient à tenir les dernières promesses d’Elon Musk.

Tesla a présenté une version prototype de son Roadster de deuxième génération en 2017. À l’époque, la société avait annoncé que le véhicule entrerait en production en 2020 avec un prix de départ de 200 000 $. Nous avons même eu un aperçu des performances folles du Roadster en 2018 grâce au passionné d’automobile et comédien Jay Leno, mais le calendrier de production s’est finalement révélé extrêmement inexact.

La pandémie de Covid-19 a mis un frein aux opérations de production dans le monde entier, mais nous voici au début de 2024 et Tesla n’a toujours pas lancé le Roadster de deuxième génération.

Dans ses dernières remarques sur le sujet, Musk affirme désormais qu’un nouveau prototype sera dévoilé d’ici la fin de cette année avant le début de la production en 2025. L’exécutif a doublé son partenariat précédemment promis avec SpaceX, notant que le Roadster disposera d’une certaine technologie de fusée. dedans.

La seule façon de créer quelque chose de plus cool que le Cybertruck, a ajouté Musk, est de combiner les technologies Tesla et SpaceX pour créer quelque chose qui n’est même pas vraiment une voiture.

Quant à la performance, « fulgurante » est à peu près le seul mot pour la décrire. Musk affirme que le nouveau Roadster aura un temps de 0 à 60 mph inférieur à une seconde. S’il devait porter ses fruits, ce serait le véhicule de production le plus rapide, et de loin. Au moment d’écrire ces lignes, le site Web de Tesla indique toujours un temps de 0 à 60 mph de 1,9 seconde, une vitesse de pointe de plus de 250 mph et une autonomie de 620 miles.

Lorsque l’intervieweur Don Lemon a demandé si le Roadster aurait des ailes (peut-être en plaisantant à moitié), Musk a répondu qu’il n’aurait pas de grandes ailes. Sera-t-il capable de voler ? « Peut-être », taquina Musk.

Plutôt qu’un volant traditionnel, le véhicule utilisera un système de commande électrique qui, selon Musk, ressemble un peu à ce que l’on trouverait dans un avion.

