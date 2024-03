Deux acteurs japonais renommés rejoignent Brendan Fraser dans « Rental Family », du réalisateur de « Bronca »

Le sombre monde des familles à louer au Japon

Brendan Fraser continue de montrer de quoi il est capable, cette fois avec ‘Rental Family’

Mitsuyo Miyazaki, plus connue sous le nom de scène de Hikari, est une scénariste et réalisatrice japonaise principalement connue pour 37 Seconds et Bronca, deux projets pour Netflix qui lui ont valu la reconnaissance de la critique ; en réalité, la mini-série comique et dramatique a été très présente lors des dernières cérémonies des Emmy Awards et du Screen Actors Guild Award.

Maintenant, la réalisatrice prépare son prochain film, Rental Family, qui est produit par Searchlight Productions, anciennement connue sous le nom de Fox Searchlight Pictures et propriété de Disney, qui est également responsable du prochain film d’Emma Stone avec Yorgos Lanthimos, Kinds of Kindness.

Qui jouera dans Rental Family

Rental Family, dont le tournage a déjà commencé au Japon et durera jusqu’en mai, met en vedette Brendan Fraser (La baleine, Les tueurs de la lune) dans le rôle principal, accompagné notamment de deux acteurs japonais renommés récemment annoncés, Takehiro Hira et Akira Emoto.

Actuellement, on peut voir Hira dans la série acclamée Shōgun sur Disney+. L’acteur a récemment terminé le tournage du dernier long métrage de Guy Maddin intitulé Rumors, dans lequel il joue aux côtés de Cate Blanchett, ainsi que de The Amateur, avec en vedette Rami Malek et Rachel Brosnahan. Parmi ses autres crédits récents, on trouve Gran Turismo, Snake Eyes: El origen, Lost Girls & Love Hotels et Monarch: El legado de los monstruos. Hira a été nominé pour un BAFTA pour son travail dans la série Giri/Haji: Devoir/Déshonneur.

Quant à Emoto, il a fondé la compagnie de théâtre Tokyo Battery en 1976, dont il a été président. Doctor Akagi lui a valu le Prix de la meilleure interprétation d’un acteur dans un rôle principal aux 22e Japan Academy Awards. Depuis lors, il a remporté plusieurs prix dans le monde du cinéma, notamment la Médaille avec Ruban Violet, le Prix de la Meilleure interprétation aux 41e Prix de la Fondation Hoso Bunka dans la catégorie des séries et l’Ordre du Soleil Levant, Rayons d’Or avec Rosette.

Synopsis de Rental Family

Dans Rental Family, un acteur américain solitaire et déprimé (Fraser) vivant à Tokyo commence à travailler pour une entreprise japonaise spécialisée dans les familles à louer pour jouer différents rôles de remplacement dans la vie des autres. En chemin, il noue quelques connexions humaines surprenantes et découvre un bonheur inattendu au sein de la famille dans laquelle il s’intègre.