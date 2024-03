Balatro, le roguelike de cartes du moment, aura une version pour les appareils mobiles Android et iOS

Le jeu de cartes à succès aura une version pour mobiles, dont nous ne savons pas grand-chose pour le moment

Balatro arrivera sur les mobiles Android et iOS

Si vous êtes au courant de l’actualité des jeux vidéo, vous avez sûrement entendu parler ces derniers temps de Balatro, un roguelike de cartes, plus précisément de poker; développé par LocalThunk et édité par Playstack, il est en train de faire sensation ces dernières semaines, aussi bien sur Steam, où il bénéficie de notes extrêmement positives, que sur les autres plateformes où il peut être joué. Eh bien, son créateur a récemment annoncé une nouvelle concernant cette grande proposition qui nous intéresse beaucoup.

Apparemment, Balatro, le jeu qui a déjà vendu plus d’un million d’exemplaires au cours de son premier mois de disponibilité, a l’intention de s’étendre à d’autres plateformes. Plus précisément, le jeu de LocalThunk arrivera bientôt sur les mobiles Android et iOS, c’est ce qu’a affirmé l’éditeur du jeu dans une publication sur Reddit.

Balatro, la sensation du moment, annonce qu’il aura une version pour mobiles

En plus d’annoncer que Playstack prévoit de sortir Balatro sur les mobiles Android et iOS, ils ont également indiqué que les prochaines nouveautés du jeu seront partagées via Discord ou X (anciennement Twitter). Par conséquent, il semble que nous devrons encore attendre pour connaître une date plus précise ou définitive quant à la sortie de cette proposition sur les smartphones. Ce que nous savons toutefois, c’est ce que le créateur du jeu a déclaré après l’annonce de l’éditeur, car il a dit : « Je suis en train de faire le portage sur Switch, la version PC, la version MacOS et les deux ports mobiles. Playstack m’aide avec quelques réponses (comme vous pouvez le voir, ils ont beaucoup écrit hier) ».

De plus, il a également été révélé qu’un historique des parties est en cours de développement pour ce jeu de cartes, ainsi qu’un mode défi quotidien et des produits dérivés physiques, ce qui inclurait un jeu de cartes. Bien qu’il semble que nous puissions nous attendre à des nouveautés intéressantes, ce que le créateur de Balatro ne prévoit pas, c’est d’ajouter de nouvelles mécaniques, car il ne veut pas que le jeu soit trop complexe. « Je ne veux pas que Balatro devienne quelque chose qui nécessite énormément de connaissances préalables pour jouer en tant que débutant », a-t-il affirmé.

Balatro est un roguelike qui s’appuie sur le poker pour développer son gameplay et sa prémisse, mais il est plus que ce qu’il semble être à première vue, car nous pouvons obtenir des altérations et des combos pour obtenir le meilleur score en construisant des decks de cartes. Comme nous l’avons dit, c’est un véritable succès, mais il n’a pas échappé à une certaine controverse après avoir été accusé d’encourager la dépendance aux jeux d’argent, ce qui lui a valu d’être retiré de plusieurs plateformes, ce qui a été résolu en obtenant une classification par âge plus appropriée, passant de +3 à +18.