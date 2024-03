Le partage familial Steam fait l’objet d’une refonte complète

Qu’est-ce qui vient de se passer? Il y a environ dix ans, Valve a introduit une fonctionnalité généreuse dans Steam qui permettait aux amis et aux membres de la famille de partager leurs bibliothèques de jeux. Cette semaine, la société a révélé son intention de réorganiser considérablement la fonctionnalité, en supprimant certaines restrictions tests et en la combinant avec le contrôle parental de Steam.

Les utilisateurs du client Steam Beta peuvent désormais essayer une nouvelle fonctionnalité appelée Steam Families. Comprenant des fonctionnalités de partage de jeux et de contrôle de contenu, il remplace et s’appuie sur le partage familial Steam et la vue familiale Steam.

Jusqu’à six comptes peuvent rejoindre une famille, définie comme étant des utilisateurs adultes ou enfants. Chaque membre peut conserver une bibliothèque Steam distincte, des réalisations et enregistrer sa progression, mais la bibliothèque de chacun est disponible pour que tous les autres puissent y jouer.

Le changement le plus important par rapport à l’ancienne configuration concerne peut-être qui peut jouer à quels jeux simultanément. Auparavant, un seul membre pouvait accéder à la bibliothèque partagée à la fois, de sorte que le propriétaire d’origine pouvait expulser un invité d’une session à chaque fois qu’il démarrait une partie.

La mise à jour permet à plusieurs membres de la famille de jouer simultanément à différents titres. Cependant, ils ne peuvent pas jouer au même jeu simultanément, à moins qu’il n’y ait plusieurs achats de ce titre au sein de la famille – un pour chaque personne souhaitant jouer. La même règle s’applique au DLC, qui n’est pas partagé avec plusieurs copies. Une autre modification importante est que les titres partagés peuvent désormais être lus hors ligne.

Les membres adultes peuvent contrôler les jeux auxquels les enfants jouent et activer diverses autres fonctions de sécurité. Un système de rapport détaillé permet aux adultes de surveiller le temps de jeu d’un enfant, de fixer des limites et d’approuver les demandes de prolongation. Les fonctionnalités de la plate-forme telles que le site marchand, la communauté et le chat entre amis peuvent également être fermées. De plus, les adultes peuvent approuver et payer les achats de jeux inscrits sur le compte d’un enfant.

Pour essayer les familles Steam, accédez à Paramètres > Interface > Participation à la bêta du client et sélectionnez « Steam Family Beta » dans le menu déroulant. Ensuite, dirigez-vous vers Détails du compte > Gestion de la famille. À partir de là, les utilisateurs peuvent créer une famille et commencer à inviter des membres. Les membres qui partent peuvent rejoindre immédiatement une famille mais doivent attendre un an avant de rejoindre ou de fonder une nouvelle famille.

Comme auparavant, tous les jeux ne prennent pas en charge le partage familial. Les développeurs ont le dernier mot, mais les titres nécessitant des clés, des comptes ou des abonnements tiers sont exclus. De plus, les DLC des jeux gratuits ne peuvent pas être partagés et chaque titre partagé doit toujours prendre en charge le système d’exploitation du joueur.

On ne sait pas combien de temps durera la version bêta de Steam Families, mais la fonctionnalité originale de partage familial de la plateforme a été rendue publique après six mois de version bêta.

