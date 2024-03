Le Poohnivers est réel et inclut Bambi, Peter Pan, Jiminy Cricket, Winnie l’ourson et bien d’autres.

De notre enfance à nos pires cauchemars

‘Poohniverse: Monsters Asamble’ devrait sortir en 2025, nous montrant les personnages bien-aimés se baignant dans le sang. Notre sang

Le monde des crossovers est sur le point d’ajouter un nom à sa liste déjà longue, où se trouvent des franchises telles que Les Avengers, regorgeant de super-héros sauvant notre planète, Les Simpson et Family Guy, où l’humour des Griffin a triomphé de celui de Springfield, Alien vs. Predator, avec les deux extraterrestres causant des ravages sur leur passage, ou Freddy vs. Jason, probablement le plus similaire au nouveau film dont nous parlons.

Et oui, parce que, comme si nous n’avions pas assez de films comme Winnie l’ourson: Miel et sang, dont la suite sortira cette année même, ou celle de son compagnon Tigrou, ces personnages et plusieurs autres libres de droits uniront leurs forces dans un slasher où les personnages de notre enfance peupleront désormais nos cauchemars, comme le rapporte Variety.

Et ce n’est pas tout, car dans ce qui est déjà appelé le Poohniverso, le nom du film dans lequel nous les verrons tous ensemble pour la première fois en 2025, ils feront plus que nous chercher pendant notre sommeil : ils nous poursuivront avec les armes les plus étranges et sanguinaires dans la vie réelle, jusqu’à nous donner la mort de la manière la plus sanglante possible.

Qui fait partie du Poohniverso

Tout comme Mickey Mouse, la souris qui aura également son propre film d’horreur et de sang après 95 ans depuis la sortie de Steamboat Willie, de nombreuses autres propriétés intellectuelles sont devenues libres selon les lois de plusieurs pays au fil des ans, car il y a près d’un siècle l’animation et les contes pour enfants étaient, aussi loin que cela puisse paraître, à l’ordre du jour.

Ainsi, aux côtés de Winnie l’ourson et de son ami inséparable Porcinet, dans Poohniverse: Monsters Asamble (Poohniverso : assemblée de monstres, nous présumons que c’est ainsi que cela s’appellera ici), nous retrouverons des personnages tels que Peter Pan, Wendy et la Fée Clochette, Bambi et Panpan, le Chapelier Fou, la Belle au bois dormant et même Pinocchio et Jiminy Cricket, entre autres.

De plus, plusieurs d’entre eux préparent leurs propres films d’horreur, comme Bambi: Le Jugement Dernier, Nightmare in Neverland de Peter Pan et Pinocchio Unleashed.