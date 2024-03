Skul: The Hero Slayer sortira sur les mobiles Android et iOS le mois de juin prochain.

Débarque sur iOS et Android avec une interface améliorée et une compatibilité avec les manettes Bluetooth

Image promotionnelle de Skul: The Hero Slayer

La distance entre l’industrie du jeu vidéo et les plateformes mobiles se réduit de plus en plus. Aujourd’hui, personne ne s’attend à ce qu’un titre qui réussit sur consoles et PC ne finisse pas par arriver d’une manière ou d’une autre sur iOS et Android. Ces derniers jours, nous avons donc vu deux des jeux les plus populaires ces derniers temps annoncés pour leur arrivée sur mobiles : d’abord Ghost Trick: Phantom Detective, et maintenant Skul: The Hero Slayer.

C’est ce que les collègues de PocketGamer ont annoncé, bien que la nouvelle soit déjà officielle, car le développeur français Playdigious a publié sur ses réseaux sociaux la date de sortie définitive de Skul: The Hero Slayer sur iOS et Android : ce sera le 4 juin prochain sur les deux plateformes.

De plus, nous savons déjà que la version mobile du jeu aura une interface entièrement repensée pour l’occasion, ainsi que des commandes tactiles et une compatibilité totale avec les manettes de jeu Bluetooth, ce qui rendra encore plus proche l’expérience que nous attendons après l’avoir essayée sur consoles et PC.

En effet, le jeu arrive sur Android et iOS après avoir vendu plus de 2 millions de copies à ce jour sur toutes les plateformes où il était disponible, présentant de nouvelles narrations et un mode Dark Mirror encore plus difficile après avoir terminé l’histoire principale.

Si vous ne le connaissez pas, il s’agit d’un jeu de plates-formes d’action de type roguelike, avec des donjons, dans lequel nous sommes chargés de combattre la race humaine afin de sauver les démons.

Pour ce faire, il faudra perdre la tête, car le personnage principal devra changer de crâne pour libérer ses compétences sur le corps d’autres humains, avec plus de personnages jouables, chacun ayant différentes options et possibilités.

Voici un autre jeu que nous attendons déjà sur Android après avoir vendu 2 millions de copies… Skul: The Hero Slayer sera disponible le 4 juin prochain sur le Play Store, avec une interface améliorée et de nombreux défis supplémentaires.

Le jeu a un design en 2D, très classique, mais avec des graphismes de qualité et une jouabilité très bonne qui se complète avec ce Dark Mirror activable après avoir terminé l’histoire, et qui nous met au défi avec des ennemis plus puissants et une compétence exclusive.

Il sera évidemment compatible avec les succès et les missions Play Jeux, et permettra également de sauvegarder et de synchroniser la progression dans le cloud avec notre compte Google. Cependant, il ne sera pas pas cher car son prix est de 7,99 dollars ou équivalent, avec une réduction de 10% si nous nous inscrivons maintenant lors de la préinscription… Vous pouvez le faire à partir d’ici !

