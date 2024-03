Sony suspend la production de la PlayStation VR2 alors que les stocks excédentaires s’accumulent

La grande image: Sony aurait suspendu la production de son casque de réalité virtuelle PlayStation VR2 alors que les stocks d’invendus continuent de s’accumuler. L’année dernière, les fabricants de flash NAND se sont retrouvés dans une situation similaire. Leur solution consistait à réduire la production, et cela semble avoir fonctionné. Les revenus de l’industrie du flash NAND ont augmenté de près de 25 % au quatrième trimestre suite aux changements. Est-ce que cela fonctionnera également pour le casque VR de Sony ?

La PlayStation VR de deuxième génération a été lancée en février 2023 et a reçu un accueil qui semblait assez chaleureux. Sony a déclaré plus tard que le PSVR 2 avait surpassé de huit pour cent l’original lors de son lancement, enregistrant 600 000 unités vendues au cours des six premières semaines de commercialisation.

Sony a lancé le PSVR 2 au prix de détail de 549,99 $, prix auquel il se trouve toujours aujourd’hui. C’est beaucoup pour un accessoire de console : c’est 100 $ de plus que le prix d’un nouveau pack PlayStation 5 et 150 $ de plus que l’édition numérique PS5.

Des sources proches du dossier ont déclaré à Bloomberg que les ventes avaient régulièrement ralenti depuis le lancement. La société d’information sur le marché IDC a déclaré à la publication que les expéditions ont diminué chaque trimestre depuis le lancement. Des sources ont indiqué que Sony avait fabriqué à ce jour plus de deux millions d’unités et que des excédents étaient présents tout au long de la chaîne d’approvisionnement.

Le prix d’entrée élevé entrave sans aucun doute l’adoption, tout comme le manque de jeux convaincants. Aucun allègement sur le prix n’a été annoncé, mais Sony a partagé le mois dernier du nouveau contenu VR qui sera bientôt disponible. Le fabricant de PlayStation travaille également à rendre son casque phare compatible avec les titres PC VR.

La réalité virtuelle moderne existe depuis environ une décennie maintenant. Bien que de grands progrès aient été réalisés en termes de performances et de capacités, la technologie n’a toujours pas généré le type de demande que beaucoup pensaient qu’elle avait le potentiel. L’entrée d’Apple dans l’espace avec son Vision Pro est prometteuse, mais elle est paralysée par un prix beaucoup plus élevé de 3 499 $.

Pourtant, Francisco Jeronimo, analyste chez IDC, n’est pas prêt à abandonner cette catégorie. « Nous prévoyons que le marché de la réalité virtuelle connaîtra une croissance moyenne de 31,5 % par an entre 2023 et 2028 », a-t-il déclaré à Bloomberg.

Détente, découvrez l’évolution du nombre de smartphones vendus par marque au fil du temps dans la vidéo ci-dessous :