C’est ainsi que Timothée Chalamet jouet il y a près d’une décennie, un acteur de théâtre devenu star de cinéma

L’acteur Timothée Chalamet sur scène depuis son plus jeune âge

Robert Sean Leonard et Chalamet ensemble dans ‘Prodigal Son’

Timothée Chalamet est un jeune acteur américain (bien qu’il soit plus âgé qu’il n’y paraît) qui s’est fait connaître définitivement dans l’industrie du cinéma avec son interprétation dans le film Call Me by Your Name (2017), réalisé par Luca Guadagnino, où il joue Elio Perlman, bien qu’il ait déjà eu de petits rôles dans d’autres productions, comme Interstellar.

Sa performance dans ce film dramatique et romantique a été acclamée par la critique et lui a valu plusieurs nominations et récompenses, y compris une nomination à l’Academy Award du meilleur acteur. Depuis lors, Chalamet continue de jouer dans des films acclamés par la critique tels que Lady Bird (2017), Beautiful Boy: Siempre serás mi hij_o (2018), _Mujercitas (2019), Dune (2021) et Wonka (2023), ce qui fait de lui l’un des acteurs jeunes les plus talentueux et prometteurs d’Hollywood.

Nous avons tous un passé, et celui de Chalamet est lié au théâtre

Timothée Chalamet a une solide formation théâtrale qui remonte à son enfance. Dès son plus jeune âge, il a participé à des productions théâtrales scolaires et plus tard, pendant son adolescence, il a fréquenté la Fiorello H. LaGuardia High School of Music & Art and Performing Arts à New York, une école réputée pour son accent sur les arts de la scène. Là-bas, il a continué à développer ses compétences en jouant dans plusieurs productions théâtrales scolaires.

Après son expérience au lycée, Chalamet a poursuivi son exploration du théâtre tout en étudiant à l’Université Columbia. Pendant son séjour à l’université, il a participé à des productions théâtrales étudiantes et a continué à perfectionner son métier d’acteur sur scène jusqu’à atteindre les planches professionnelles.

Le fils prodigue

Prodigal Son est une pièce de théâtre écrite et réalisée par John Patrick Shanley. La pièce raconte l’histoire d’un jeune de 17 ans du Bronx qui se retrouve dans une école privée dans le New Hampshire, où ses tuteurs et camarades se demandent s’il est la personne la plus talentueuse du monde ou un véritable désastre.

En plus de Timothée Chalamet, on peut également voir dans cette pièce de 2016 l’acteur Robert Sean Leonard, mieux connu pour son rôle de Wilson dans la série House.