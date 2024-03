Les licenciements dans le secteur technologique deviennent la nouvelle norme

La grande image: Les suppressions d’emplois dans l’industrie technologique l’année dernière ont été attribuées à la nécessité d’économiser, motivée par l’inflation et une vague d’embauches pendant la pandémie. Alors, quelle en est l’explication cette année, surtout quand nombre de ces entreprises ont accumulé une quantité importante de liquidités ?

Les emplois informatiques ne sont plus la valeur sûre qu’ils étaient autrefois. Depuis le début de l’année, 209 entreprises technologiques ont licencié 50 312 salariés, selon Layoffs.fyi. L’année dernière, un total de 1 191 entreprises technologiques ont donné leurs papiers de marche à 269 180 employés.

Ce ne sont pas seulement les startups qui licencient leurs employés. Alphabet, Amazon, Cisco, eBay, Meta, Microsoft, SAP et Unity Software ont tous réduit leurs effectifs ces derniers mois et en nombre important. PayPal est un autre exemple : la société a annoncé en janvier son intention de supprimer 2 500 emplois, soit 9 % de ses effectifs.

Le carnage est si grand qu’il est juste derrière l’effondrement des entreprises Internet en 2001, selon Challenger, Gray & Christmas. Son dernier rapport offre un léger soulagement au secteur puisque les réductions dans le secteur entre janvier et février 2024 ont chuté de 55 pour cent par rapport aux 63 216 réductions jusqu’en février 2023.

Notamment, les chiffres ne correspondent pas parfaitement aux calculs de Layoffs.fyi. La société d’outplacement indique qu’entre janvier et février 2024, quelque 28 218 suppressions d’emplois dans le secteur technologique ont été réalisées, dont 12 412 en février.

Quelle que soit votre idée, les chiffres sont mauvais pour les travailleurs de l’industrie, habitués à être courtisés par plusieurs entreprises lorsqu’ils recherchent un emploi.

Aujourd’hui, nombreux sont ceux qui trouvent la recherche d’emploi très compétitive, selon une série d’entretiens réalisés par CNBC. Roger Lee, créateur de Layoffs.fyi, a noté que bon nombre de ces travailleurs abandonnent complètement la technologie. « Même les ingénieurs font des compromis : ils acceptent des postes moins stables, un environnement de travail plus difficile ou des salaires et avantages sociaux inférieurs », a-t-il déclaré.

Et la situation est encore pire pour les demandeurs d’emploi qui restent dans le secteur technologique. Les augmentations de salaire autrefois robustes semblent n’exister plus, car les salaires du secteur technologique ont « largement stagné » au cours des deux dernières années, a déclaré Lee. Cela ne veut pas dire qu’ils ne paient pas bien – relativement parlant – une fois qu’un emploi est obtenu.

Une personne débutante dans le domaine de l’intelligence artificielle pourrait gagner entre 109 500 et 138 500 dollars, selon Comprehensive.io, un outil de suivi des rémunérations que Lee a récemment aidé à lancer. À l’autre extrémité du spectre, un directeur principal – quelqu’un qui gère des administrateurs de divers groupes ou est responsable d’une fonction commerciale – peut percevoir un salaire compris entre 178 500 $ et 310 050 $, selon le site.

L’essentiel est la raison des réductions, mais les entreprises semblent avoir déplacé les objectifs cette année. En 2023, les entreprises technologiques ont affirmé qu’elles devaient réduire leurs effectifs après une frénésie d’embauche pendant la pandémie, ainsi qu’en raison de l’inflation et de la faible demande des consommateurs. Cette année, l’inflation est nettement en baisse et bon nombre de ces entreprises sont rentables et disposent de liquidités abondantes.

Deux mots expliquent la tendance de cette année : cours des actions. Les licenciements renforcent les actions « de sorte que ces entreprises ne voient aucune raison de s’arrêter », a déclaré Jeff Shulman, professeur à la Foster School of Business de l’Université de Washington.

En réalité, il l’a appelé la nouvelle normalité. « Ils s’en sortent parce que tout le monde le fait. Les travailleurs sont plus à l’aise avec cela, les investisseurs en actions l’apprécient, et je pense donc que nous allons voir cela continuer pendant un certain temps. »

Détente, découvrez l’évolution du nombre de smartphones vendus par marque au fil du temps dans la vidéo ci-dessous :