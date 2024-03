Brendan Wayne, l’autre acteur de Din Djarin, répond

‘The Mandalorian’ a trois saisons et un prochain film, mais qu’en est-il de la saison 4 ?

La série qui nous a redonné la foi en Star Wars, The Mandalorian, a été diffusée pour la première fois en 2019 sur Disney+ et depuis lors a eu trois saisons, la dernière étant diffusée entre mars et avril 2023, ainsi qu’une série dérivée, Le livre de Boba Fett, qui a presque agi comme une continuation de la saison 2.

Récemment, nous avons également appris que les aventures du mandalorien Din Djarin seront portées sur grand écran grâce au film El Mandaloriano y Grogu, qui sera réalisé par Jon Favreau, le principal responsable avec Dave Filoni de cette nouvelle, prolifique et respectueuse étape de La Guerre des Étoiles. Mais ce changement de format a laissé une question en suspens que nous n’avons pas encore pu résoudre.

Que se passe-t-il avec la saison 4 de The Mandalorian ?

Brendan Wayne, le petit-fils de John Wayne, est également, avec Pedro Pascal et le cascadeur Lateef Crowder, celui qui incarne le mercenaire dans la série dans de nombreuses scènes, et dans une interview pour Screen Rant, il a tenu à préciser qu’il n’a jamais dit qu’il n’y aurait pas de quatrième saison, contrairement à ce qui lui est attribué, et il espère en réalité qu’il y en aura une, bien que cela ne dépende pas de lui.

« Je suis content que tu poses cette question, car il y a beaucoup de sensationnalisme qui dit : ‘Hé ! Tu as dit qu’il n’y aurait pas de saison 4 !' », commence l’acteur. « C’est la décision de Jon [Favreau] et de Dave [Filoni] et [Bob] Iger et ces gens-là. Je ne peux même pas entrer dans cette pièce quand ils ont cette conversation ! », précise-t-il.

« Maintenant, cela étant dit, personnellement, et clairement, je ne suis pas le directeur d’un studio, je ne sais pas comment vous ne faites pas le film et ensuite vous vous assurez qu’il y ait une saison 4, car Disney+… Jon et Dave avec The Mandalorian, c’était la base de tout. Je ne sais pas s’il y a une autre pièce aussi forte. Je sais en réalité que ce n’est pas le cas, parce que nous avons de nouveau été le programme le plus regardé l’année dernière. C’est important pour moi ».

Le coût d’une série par rapport à un film

« Maintenant, peut-être que c’est une question monétaire« , poursuit Wayne, « c’est plus cher de faire quelque chose en streaming que dans les films, et ils prennent cette décision, je ne sais pas. À mon avis, je ne sais pas comment on peut gâcher l’opportunité de continuer à raconter l’histoire. C’est trop important.

« Je dis, ‘s’il vous plaît, faisons une saison 4’. Ne nous tuons pas nous-mêmes. Il y a tellement de choses que Mando peut dire et que personne d’autre ne peut dire, et je le dis sans aucun ego. […] Faisons-le ! Faisons-le ! »