Supercell annule le développement de Clash Mini, mais l’expérience pourrait arriver à Clash Royale

Vous avez peut-être déjà entendu parler d’un genre connu sous le nom d’auto chess, lancé par un jeu du même nom qui est apparu à plusieurs reprises dans notre liste de jeux gratuits et dans notre liste de jeux multijoueurs. La prémisse du jeu est en réalité très simple : vous placez les pièces sur le plateau de manière stratégique et l’IA se charge du reste.

Ce genre a connu une certaine popularité il y a quelques années, assez pour que plusieurs clones d’Auto Chess apparaissent. Certains en ont même profité pour utiliser des IPs comme DOTA 2, pour ne citer que cela. D’autres provenaient de studios assez puissants comme Supercell, qui souhaitaient créer leur propre version pour s’imposer totalement dans le genre.

Dear Clash Mini Players,

We’ve made the difficult decision to discontinue the development of Clash Mini. We could not be more proud and thankful for being part of what you created with us.

However, we also decided to preserve the Clash Mini experience in another way.

More… pic.twitter.com/jcINAXtvFO

— Clash Mini (@ClashMini) 14 mars 2024