Les véhicules définis par logiciel bénéficient du support d’Arm et de Cadence

Quelque chose à espérer: L’un des changements les plus importants survenus dans le secteur automobile est le passage à l’idée d’un véhicule défini par logiciel (SDV). Mais aussi excitant que puisse être ce changement, il s’avère également très problématique. En raison de la nature de la conception et du développement des voitures, plusieurs années s’écoulent généralement entre le concept initial d’un véhicule et le moment où il est achevé.

À mesure que l’industrie automobile évolue vers des véhicules plus « informatisés » et pilotés par logiciels, la période de développement commence à s’allonger encore plus. La raison? Parce que les constructeurs automobiles doivent attendre la fin des puces semi-conductrices, qui sont cruciales pour ces nouveaux SDV, ce n’est qu’une fois que ces puces seront prêtes que les constructeurs pourront commencer à travailler sur l’écriture des millions de lignes de code logiciel nécessaires à leur fonctionnement.

Concrètement, cela signifie qu’au moment où ces voitures modernes seront commercialisées, elles s’appuieront peut-être sur une technologie de puce vieille de 3 à 5 ans.

Pour résoudre ce problème, un changement de paradigme dans le processus de conception automobile était nécessaire et c’est exactement ce que Arm vient de dévoiler cette semaine, en collaboration avec des partenaires constructeurs comme Cadence, ils construisent et prolongent leur activité de plus de 20 ans en tant que fournisseur essentiel du secteur automobile. industrie automobile.

Avec sa nouvelle plate-forme automobile virtuelle, Arm crée un « jumeau numérique » de ses architectures de puces automobiles qui peuvent fonctionner dans le cloud dès que la propriété intellectuelle de ces conceptions de semi-conducteurs est terminée. Le résultat est que les constructeurs automobiles et les équipementiers automobiles peuvent gagner jusqu’à deux ans sur le processus de développement.

En permettant le codage des logiciels de ces véhicules sur des jumeaux numériques beaucoup plus tôt qu’auparavant, les constructeurs automobiles peuvent accélérer le processus de développement. Compte tenu de la compétitivité croissante du marché automobile – en particulier avec l’entrée de nombreuses entreprises axées sur la technologie – ce temps de développement plus rapide devrait avoir un impact significatif sur les marques automobiles et les fournisseurs de premier rang qui choisissent d’en tirer parti. De plus, cela permet à des technologies plus avancées d’entrer plus rapidement dans nos voitures.

La façon dont les fabricants de puces qui exploitent l’architecture d’Arm dans leurs produits (y compris des sociétés telles que Qualcomm, NVIDIA et Renesas, entre autres) ont généralement créé leurs propres conceptions de semi-conducteurs consiste à utiliser la dernière IP d’Arm, puis à créer leurs propres conceptions personnalisées à partir de ces architectures partagées.

Ce qu’Arm a fait maintenant, c’est reproduire ces futures conceptions dans un logiciel et les exécuter sur leurs conceptions Neoverse basées sur un serveur plus avancées, telles que la puce Graviton d’AWS. Cela donne aux constructeurs automobiles la possibilité d’écrire des logiciels et de les tester sur des copies logicielles de leurs nouvelles architectures de puces automobiles bien avant que les puces finies qui seront éventuellement intégrées aux voitures ne soient terminées. Ce concept de « décalage vers la gauche » facilite le démarrage plus rapide des conceptions de véhicules définies par logiciel.

En parlant de Neoverse, l’un des autres éléments dévoilés par Arm est une version de ses conceptions Neoverse plus puissantes appelée Neoverse V3AE qui a été optimisée pour les exigences de redondance et de fiabilité du marché automobile. Ces nouvelles conceptions répondent aux normes tests des véhicules ASIL B et ASIL D. Parce qu’ils permettent la création de processeurs de classe serveur pour les voitures, ils offrent également la possibilité de créer des fonctionnalités de conduite assistée et autonome plus performantes.

Ces puces sont les premières à prendre en charge l’architecture CPU Arm V9 sur le marché automobile, ajoutant plusieurs fonctionnalités de sécurité importantes à la conception. Arm a également publié ses premiers processeurs Cortex A basés sur V9 et le premier processeur de la série R 64 bits, le R82AE, conçu pour les opérations en temps réel dont les voitures ont besoin, y compris des éléments tels que l’assistance à la direction, le freinage automatisé, etc.

Pour l’avenir, Arm a également annoncé qu’il étendrait ses fonctionnalités de sous-systèmes de calcul et offrirait des capacités complètes de conception de systèmes pour le marché automobile en 2025.

Concrètement, cela signifie que les titulaires de licence Arm seront en mesure de concevoir plus facilement et plus rapidement des conceptions complètes de chipsets automobiles intégrant non seulement le processeur Arm et d’autres éléments de coprocesseur, mais également des éléments tels qu’un îlot de sécurité pour des conceptions renforcées, des connexions supplémentaires. aux capteurs et aux périphériques d’E/S, et plus encore. Arm a lancé ce concept de conception de système pour le marché des serveurs afin d’accélérer le processus de création de SoC complets, et l’applique désormais également à l’automobile.

Les outils EDA (Electronic Design Automation) que les concepteurs de semi-conducteurs utilisent pour créer leurs propres conceptions sont un autre élément essentiel du processus de conception de puces. Dans cette optique, Cadence a annoncé simultanément un accord avec Arm qui étendra les capacités de plusieurs de leurs outils pour prendre en charge ces nouvelles conceptions.

La dernière version de Helium Virtual and Private Studio de Cadence permettra aux constructeurs automobiles et à leurs fournisseurs de puces de créer des conceptions de puces qui exploitent les architectures de jumeaux numériques d’Arm, en se concentrant dans un premier temps sur davantage d’applications ADAS. Cadence apporte également certaines de ses propres IP destinées aux technologies d’E/S et d’interconnexion telles que UCIe (Universal Chiplet Interconnect Express) pour accélérer encore davantage la conception de chipsets.

Tout comme les conceptions de semi-conducteurs basées sur des chipsets sont devenues la norme moderne pour les PC, les smartphones et autres appareils, elles sont également rapidement devenues la norme attendue pour le marché automobile.

Ensemble, la combinaison de ces technologies Arm et Cadence devrait rendre le processus de conception des SDV plus rapide, plus facile et plus efficace. À une époque où les acheteurs de voitures sont avides de fonctionnalités plus avancées que ces types de véhicules peuvent offrir et où les constructeurs automobiles se démènent pour répondre à ces besoins, ces développements représentent un pas en avant important et tangible.

Détente, découvrez l’évolution du nombre de smartphones vendus par marque au fil du temps dans la vidéo ci-dessous :