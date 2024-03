‘Venom 3’ avance sa sortie et révèle son nom officiel. La dernière de Tom Hardy en tant que symbiote ?

De retour à la case départ

‘Venom 3’ a modifié sa date de sortie à plusieurs reprises, tout en revenant au point de départ.

L’anti-héros par excellence de l’univers de Spider-Man, Venom, sera de retour cette année même. Après des tergiversations sur les dates qui ont amené le film à passer de sa sortie initialement prévue en octobre 2024 à juillet de la même année, la réalité et les grèves à Hollywood ont une fois de plus retardé la sortie du film et nous ont laissé avec une date de sortie fixée au 8 novembre. Maintenant, cependant, nous revenons à nouveau à la case départ.

Venom 3, dont le nom final sera Venom: The Last Dance (probablement Venom: le dernier bal dans notre pays) sortira dans les salles du monde entier en octobre, comme cela avait été initialement prévu, et cela se fera le 24, marquant également le retour de Tom Hardy en tant qu’hôte de l’alien dans un film qui comptera également Juno Temple (Fargo), Chiwetel Ejiofor (‎12 Years a Slave) et Clark Backo (Confession) dans son casting. Ce que nous ne savons pas, cependant, c’est si, comme le suggère son titre, ce sera la dernière fois que Hardy et le symbiote partageront l’univers.

Venom et Toxin?

Bien que nous ne sachions pas encore de quoi parlera Venom: The Last Dance, la fin de Venom: Let There Be Carnage ne laissait guère de place au doute, même si nous ne dévoilerons pas ici son contenu. Ce qui semble évident, c’est que nous verrons Toxin. Bien que les films de Ruben Fleischer et Andy Serkis aient suivi leur propre voie en ce qui concerne le canon établi par les bandes dessinées, il est vrai qu’ils ont suivi une ligne d’événements similaire en ce qui concerne l’apparition des symbiotes, avec Venom d’abord, Carnage ensuite, et donc avec Toxin maintenant, qui espérons-le compliquera davantage les choses pour Eddie Brock et son hôte.

Écrit et réalisé par Kelly Marcel, qui a également co-écrit les films précédents ainsi que Cruella avec Emma Stone et qui a même adapté le roman de E.L. James Fifty Shades of Grey pour le grand écran, Venom 3 devra finalement nous dire si d’une manière ou d’une autre, il se mêle à l’univers cinématographique créé par Marvel maintenant qu’Andrew Garfield et Tobey Maguire y sont apparus. Tout est désormais possible.