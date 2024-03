Oppo Find X7 Ultra a volé la première place sur la liste DXOMARK des meilleurs en photographie

Oppo a investi dans la photographie sur ses smartphones et son partenariat avec Hasselblad en est la preuve. Son équipement s’est montré de plus en plus qualitatif dans ce domaine et la preuve en est désormais venue avec l’Oppo Find X7 Ultra. Ce smartphone a été testé par DXOMARK et s’est assuré la tête de la liste des meilleurs en photographie.

Oppo Find X7 Ultra a été testé par DXOMARK

Plus tôt cette année, Oppo a lancé son nouveau smartphone phare, le Find X7 Ultra, sur le marché chinois. Bien que cet appareil n’ait pas été officiellement lancé au niveau mondial, DxOMark a déjà évalué cette proposition et effectué des tests sur le système de caméra de ce smartphone, le classant comme le plus performant de la catégorie ultra-premium.

L’Oppo Find L’appareil surpasse toute concurrence sur des points tels que la photographie Bokeh (85 points), le zoom téléobjectif (118 points) et le bruit visuel en mode vidéo (119 points).

En tête de liste des meilleurs de la photographie

Comme points positifs que DXOMARK souligne dans le domaine de la photographie de l’Oppo Find X7 Ultra, nous avons une bonne reproduction des couleurs et une bonne balance des blancs dans les photos et vidéos et un excellent effet bokeh avec une bonne isolation du sujet et des niveaux de détail élevés. On retrouve également de très bons détails en moyenne et longue portée, un bon compromis entre texture et bruit dans les photos et vidéos, même en basse lumière, ainsi qu’une exposition précise et une large plage dynamique dans les portraits et les paysages.

A l’opposé, et comme points moins positifs, DXOMARK met en évidence une légère perte de détails dans les téléobjectifs à courte distance et dans les photos ultra-larges et des instabilités d’exposition et de mappage de tons en vidéo, notamment dans les scènes d’intérieur très contrastées. À cela s’ajoute un rendu de texture non naturel occasionnel et une légère surexposition occasionnelle dans les photos en basse lumière.

Ce smartphone Oppo présente une liste impressionnante de spécifications matérielles, notamment un capteur d’image haute résolution de 50 MP sur les quatre modules de caméra. La caméra principale est disponible dans une très grande variante de 1″. En pratique, cela donne des images d’aspect naturel avec des niveaux de détail élevés et un faible bruit dans toutes les conditions de test.

Ce résultat montre qu’en plus des fabricants normaux, d’autres investissent également dans la photographie de manière unique. Ces résultats laissent loin derrière ce que nous considérons comme la norme dans ce domaine et ouvrent la porte à de nombreux autres pour atteindre la meilleure qualité dans ce domaine.