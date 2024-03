Un monolithe parfait apparaît au pays de Galles: « Il semble que les extraterrestres l’aient fait tomber du ciel »

Les installations métalliques sont déjà apparues en 2020 dans l’Utah, en Californie, en Roumanie et sur l’île de Wight. Elles ont déclenché des pèlerinages religieux et des expéditions d’investigation pour découvrir l’origine des sculptures.

ODYSSEY IN SPACE | The monolith that appears at the beginning of the film

Craig Muir sort de chez lui mardi matin pour sa promenade habituelle. Il se dirige vers Hay Bluff au pays de Galles lorsqu’il remarque quelque chose d’étrange. Le long du chemin se trouve un monolithe argenté. « Il semblait qu’il venait de tomber de l’espace », a déclaré Muir au New York Times. « C’est sûrement une sorte d’installation artistique. Si je ne savais rien, en le regardant, j’aurais pu facilement penser qu’il avait été abandonné par un OVNI ou quelque chose du genre ».

Le monolithe mesure trois mètres de haut et 45 centimètres de large. « Il semble être en acier car évidemment celui qui l’a placé là ne veut pas qu’il rouille », a expliqué Miur. L’homme a ensuite poursuivi la description, expliquant que le monolithe semble très lourd, résiste aux vents violents de la région et a des bords lisses et brillants.

Les monolithes font partie de l’iconographie du mystère, il suffit de penser au monolithe noir qui apparaît dans 2001: A Space Odyssey. Elle est devenue l’un des symboles de la science-fiction du XXe siècle, souvent associée aux divinités, à la connaissance ou aux messages extraterrestres. L’apparition soudaine alimente le récit mystique autour du monolithe. Ce n’est pas le premier, en 2020, en effet, dans plusieurs pays, des installations similaires ont été découvertes qui ont déclenché des pèlerinages religieux et des expéditions d’investigation pour découvrir l’origine des sculptures.

Le monolithe trouvé au pays de Galles

Miur est un tailleur de pierre, « je m’intéresse beaucoup au métal, et mon opinion professionnelle est que celui qui l’a créé a fait un excellent travail », il n’y a en effet aucun signe de soudure évident. « Je pensais que c’était un peu bizarre et que ça pouvait faire partie d’une recherche scientifique pour recueillir l’eau de pluie », a-t-il déclaré. Il n’est pas le seul à avoir signalé le monolithe, Richard Haynes a également raconté à WalesOnline avoir vu l’installation pendant sa course sur Hay Bluff.

Hay Bluff est une colline à l’extrémité nord des Black Mountains, un vaste massif montagneux situé à cheval sur la frontière entre le sud-est du pays de Galles et l’Angleterre, et faisant partie du Parc National de Brecon Beacons. Étant une zone protégée, il est très probable que la présence du monolithe soit temporaire, « je ne peux pas dire combien de temps il restera là-bas, en réalité », a déclaré Miur. « Connaissant nos parcs nationaux, ils ne prendront pas à la légère l’installation de choses sans leur permission. »

Les étranges installations apparues en 2020

Les étranges monolithes métalliques ont fait leur apparition partout en 2020. Dans l’Utah, en Californie, en Roumanie, sur l’île de Wight, aux Pays-Bas, en Allemagne et en France. L’esthétique des sculptures semble rappeler l’Obélisque brisé de Barnett Newman ou les murs en acier de Richard Serra. The Art Newspaper a remarqué que les objets ressemblaient aux « sculptures en planches indépendantes » de l’artiste minimaliste John McCracken, qui vivait au Nouveau-Mexique en 2011. Sur les réseaux sociaux, plusieurs utilisateurs ont émis l’hypothèse de l’origine extraterrestre des monolithes, pour d’autres, il s’agissait de routeurs Wi-Fi, et certains prétendaient même qu’ils avaient été secrètement installés par le gouvernement. Le collectif « The Most Famous Artist », fondé par l’artiste américain Matty Mo, a revendiqué certains des monolithes dispersés dans le monde.