La fois où ‘Jackass’ a coûté à MTV de ne pas pouvoir filmer à West Hollywood pendant dix ans

Et pourtant, il s’agissait de l’épisode pilote

Johnny Knoxville, le visage de ‘Jackass’ et les victimes de mucus

En l’an 2000, un petit groupe d’amis composé de Johnny Knoxville, Jeff Tremaine et Spike Jonze a lancé dans le monde entier Jackass, un projet audiovisuel dans lequel le but était de divertir les spectateurs en les voyant souffrir, tout en proposant des sketches provocateurs et audacieux.

C’est un bon moyen de décrire un programme qui a été diffusé sur la chaîne américaine MTV il y a déjà un quart de siècle et qui a causé de nombreux problèmes à la chaîne, ainsi que des frais médicaux et des poursuites.

L’épisode pilote

L’histoire d’aujourd’hui est celle de commencer quelque chose de la pire façon possible, car comme le confesse Knoxville à son collègue de Jackass Steve-O, la blague que nous allons voir était prévue pour être incluse dans l’épisode pilote du programme qui, heureusement, a ensuite connu le succès qu’il méritait.

Les conséquences

« Pour l’épisode pilote de Jackass, j’allais me déguiser en prisonnier avec une combinaison orange et demander aux gens de couper les menottes« , commence Knoxville en racontant à son collègue de casting. « Et à un moment donné, je me suis rendu compte que tout le monde avait été évacué du store, donc je faisais une blague à personne. Alors je sors dans la rue pour essayer d’interagir avec quelqu’un, mais en sortant par la porte principale, j’entends la police… ».

« Ils sortent de la voiture sans mettre le frein à main, donc la voiture percute un poteau téléphonique », se souvient Steve-O. « MTV s’est retrouvé dans de nombreux problèmes. Ils n’ont pas pu filmer à West Hollywood pendant dix ans à cause de cette blague », poursuit notre protagoniste. « Non seulement nous avons ruiné la situation pour nous-mêmes, mais aussi pour tout le monde. Et le policier m’a dit « Si tu bouges alors que tu es par terre, je te mettrai une balle dans la tête« . Alors je suis content de ne pas avoir bougé ».