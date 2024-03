Les pandémies du passé auraient pu considérablement modifier l’atmosphère : L’Amérique en témoigne

Les pandémies du passé ont considérablement modifié l’atmosphère terrestre

Depuis qu’il existe des registres, ce type de pandémies existe

L’arrivée des Espagnols, des Portugais et plus tard des Anglais en Amérique a entraîné une transformation permanente du continent. Cependant, au cours des premières années d’occupation, les colons et les autochtones ont connu des pandémies terrifiantes qui ont considérablement réduit la population du continent et du monde entier, car les systèmes immunitaires des deux groupes n’étaient pas préparés au choc que représentaient des centaines d’années d’isolement – presque – absolu.

Les pandémies ne nous surprennent pas après avoir vécu l’ère du COVID qui a changé presque tous les aspects de notre vie et a mis en avant des soi-disant gourous qui avaient fait des prédictions qui semblaient justes.

Les pandémies passées ont également modifié l’atmosphère

Une équipe scientifique a publié un article très éclairant dans la revue Nature montrant un lien entre le dioxyde de carbone (CO2) dans l’atmosphère et les grandes pandémies de l’histoire, en se concentrant principalement sur une période de grande mondialisation, comme l’arrivée des puissances européennes en Amérique.

En analysant les bulles d’air piégées dans la glace ancienne, les chercheurs ont pu reconstituer la composition de l’atmosphère à différentes époques. L’étude s’est concentrée sur les 2 000 dernières années, en analysant l’air des carottes de glace du dôme Law en Antarctique et de WAIS Divide au Groenland.

Pendant cette période, les maladies étaient une menace constante pour l’humanité, avec un taux de mortalité élevé, et l’histoire enregistre des dizaines de « pestes », comme elles étaient appelées dans le passé : la peste de Cyprien, la peste de Justinien ou la Peste Noire en sont d’excellents exemples.

Cependant, cela s’est manifesté de manière plus notable lorsque les êtres humains de tous les continents sont entrés en collision. Entre 1520 et 1610 après J.-C., on peut observer une chute notable du CO2, correspondant à l’arrivée des puissances européennes en Amérique et à la mort massive de la population indigène due aux maladies introduites par les colons. De leur côté, la mortalité parmi les Européens était également très élevée, car les maladies américaines étaient également inconnues de leur système immunitaire.

On pense que la diminution de la population aurait pu entraîner l’abandon de terres et la croissance de la végétation, qui aurait à son tour absorbé de grandes quantités de CO2 de l’atmosphère, entraînant ces changements assez perceptibles dans la composition terrestre. Afin de trouver des preuves concluantes, des recherches basées sur le carottage de glace Skytrain Ice Rise en Antarctique ont été menées, qui indiquent une diminution plus progressive du CO2 au cours de cette période, mais désignent également l’arrivée des Européens en Amérique comme la cause principale.

En résumé :