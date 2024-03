Cillian Murphy devrait être James Bond, du moins c’est ce que pense Pierce Brosnan, l’ancien 007

L’acteur de ‘Oppenheimer’ serait bon, mais différent de ce à quoi nous sommes habitués à voir

Costume, noeud papillon… Cillian Murphy en tant que 007 ne semble pas mal

Pierce Brosnan a joué de nombreux rôles tout au long de sa longue carrière ; il a fait des comédies musicales comme Mamma Mia!, a participé à des films de super-héros comme Black Adam ou à des comédies comme Madame Doubtfire, et il a même osé le suspense et la romance dans des films tels que Le secret de Thomas Crown et Meurs un autre jour, mais pour toute une génération, il est et restera toujours James Bond.

Il y a eu tellement de James Bond que, normalement, celui que nous aimons le plus et que nous identifions toujours comme le célèbre espion britannique est celui avec lequel nous avons grandi, et Brosnan a donné vie à l’agent du MI6 de 1995 à 2002, pendant sept ans au cours desquels il y a eu le temps pour quatre films, ce qui lui confère une certaine autorité pour parler de qui devrait être le prochain 007, une question qui a été débattue depuis que Daniel Craig a terminé son mandat en 2021 avec No Time to Die.

Murphy, Cillian Murphy

À la question de savoir qui, selon lui, devrait être le prochain 007, Brosnan a répondu : « Cillian ferait un excellent travail en tant que James Bond dans Au service secret de Sa Majesté », des commentaires prononcés le jeudi 7 mars lors de la remise des prix Oscar Wilde à Los Angeles, une cérémonie à laquelle était également présente la vedette d’Oppenheimer, le film de Christopher Nolan.

Bien qu’il ne figure généralement pas sur les listes, où nous avons souvent lu les noms de Tom Hardy, Richard Armitage, Henry Cavill, Sam Worthington, Tom Hiddleston ou Idris Elba, le choix de Cillian Murphy ne nous semblerait pas absurde, même s’il devrait certainement interpréter un James Bond différent de ce à quoi nous sommes habitués à voir.

Le nouveau Bond s’adaptera aux goûts actuels

Il y aura un nouveau Bond, mais celui-ci ne sera pas comme celui de Craig, ni même comme celui de Pierce Brosnan ou Timothy Dalton, et bien sûr pas non plus comme celui de Roger Moore ou Sean Connery, mais il s’adaptera aux goûts et tendances actuels, car « ces films reflètent l’époque dans laquelle ils se trouvent, et il y a encore beaucoup de chemin à parcourir pour le réinventer dans le prochain chapitre, et nous n’avons même pas encore commencé à le faire », comme l’a commenté la productrice de la franchise, Barbara Broccoli, il y a déjà quelques mois.