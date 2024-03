Pourquoi les personnes pèsent maintenant les Easter-eggs dans les supermarchés

En fonction du poids de l’œuf, on peut deviner la surprise qu’il contient. L’objectif principal est de trouver Son Goku dans les Easter-eggs Kinder, mais la chasse s’ouvre également à d’autres surprises.

Son Goku, version Super Saiyan Blue. Poids : 272 grammes. Ou du moins, selon plusieurs comptes TikTok, c’est le poids que devrait avoir l’Easter-egg Kinder GranSorpresa contenant la figurine de Goku, le protagoniste de la série Dragon Ball d’Akira Toriyama. Avec la mort de son créateur, survenue le 1er mars suite à un hématome sous-dural aigu, cette surprise est devenue encore plus recherchée.

Selon le site officiel de Kinder, les surprises de la série Dragon Ball peuvent être trois : Son Goku, Vegeta ou Jiren. Tous ces personnages proviennent de Dragon Ball Super, l’anime qui raconte les événements après la fin de la série originale d’Akira Toriyama.

La méthode pour trouver la surprise souhaitée est simple. Le poids de l’œuf en chocolat est de 150 grammes. Chaque surprise a un poids différent, donc pour savoir quelle surprise se trouve à l’intérieur de chaque œuf, il suffit d’utiliser la balance habituellement présente dans les supermarchés, au rayon des fruits et légumes. La chasse principale concerne les personnages de Dragon Ball, mais la technique se répand également pour d’autres surprises.

Les supermarchés interdisent de peser les œufs

Sur les réseaux sociaux, des panneaux affichés par les supermarchés interdisent maintenant de peser les Easter-eggs. Mais ont-ils le droit de le faire ? Massimiliano Dona, avocat spécialisé dans les droits des consommateurs, a expliqué que les supermarchés peuvent interdire l’utilisation de la balance du rayon des fruits et légumes pour peser des choses autres que des fruits et légumes.

Les raisons peuvent être diverses, allant des risques d’hygiène à la possibilité de créer des files d’attente. Ce qu’ils ne peuvent pas interdire, c’est la possibilité pour le client de peser les produits qu’il souhaite acheter. Si vous voulez être sûr de trouver exactement votre surprise, la meilleure chose à faire est donc d’apporter une balance de cuisine avec vous.

KINDER | Les surprises Dragon Ball Super

Combien pèsent les personnages de Dragon Ball dans les Kinder GranSorpresa

Il n’existe pas de version officielle du poids de chaque surprise. Plusieurs comptes TikTok ont tenté de le reconstituer en pesant des palettes d’œufs. La différence est vraiment minime. En général, la surprise la plus légère est Vegeta, celle la plus lourde est Jiren. Goku se trouve exactement au milieu. En termes de grammes, la proportion devrait être la suivante : Vegeta 255 grammes, Goku 272 grammes et Jiren 275 grammes.