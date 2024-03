Files by Google vous aide désormais à numériser rapidement vos documents sur Android

Android est de plus en plus un système complet grâce aux outils Google comme Files. Cette petite application s’améliore rapidement et reçoit de nouvelles fonctionnalités, devenant de plus en plus complète. Désormais, Google Files peut désormais numériser des documents, ce qui le rend simple et rapide sur Android.

Google Files reçoit à nouveau des nouvelles

Ayant commencé comme un simple gestionnaire de fichiers, Files s’est considérablement amélioré ces derniers mois. Cette application est déjà l’un des principaux outils d’Android et avec chaque nouvelle version, elle reçoit des améliorations significatives, tant en termes de fonctionnalités que de performances.

Le dernier ajout à Files permet à l’utilisateur de gérer ses documents papier en les convertissant au format numérique. Après cette étape, ceux-ci peuvent être stockés, catalogués ou simplement sauvegardés pour la postérité, dûment marqués.

Cette nouvelle fonctionnalité est similaire à ce que nous avons déjà sur Google Drive, mais avec une très grande différence. Celui-ci ne dépend plus de ce service Google et peut désormais être utilisé par n’importe quel utilisateur, même s’il utilise d’autres services cloud pour stocker ces documents qui vont être numérisés.

Numérisation simple de documents sur Android

Cette nouvelle option est bien visible dans l’interface Fichiers, dans la dernière version. Le bouton de numérisation se trouve dans la zone inférieure et appuyez simplement là pour ouvrir la caméra et l’interface d’assistance utilisateur. Sinon, il vous suffit de pointer la caméra Fichiers vers le document.

Cette capture peut être manuelle ou automatique, selon le document détecté. De plus, une fois l’image numérisée, il est possible de la modifier. Pour ce faire, il existe une barre d’outils pleine d’options que vous pouvez utiliser.

Il s’agit d’une nouvelle fonctionnalité intéressante qui montre que Files s’améliore de plus en plus. Google continue d’investir pour apporter nombre de ses outils dans ce domaine et rendre cette proposition plus complète et plus fonctionnelle. Pour les utilisateurs, cette nouvelle fonctionnalité signifie qu’ils peuvent désormais numériser rapidement leurs documents sur Android.