Akira Toriyama au-delà de ‘Dragon Ball’

Le mangaka a donné vie à de nombreux autres personnages dans différents médias tels que le manga, l’anime et les jeux vidéo

Akira Toriyama et son imagination débordante nous ont offert des centaines d’histoires

Le 1er mars 2024, le célèbre Akira Toriyama, l’un des mangakas les plus influents et célèbres de sa génération, est décédé suite à un hématome sous-dural aigu. Il est le père de Dragon Ball, le manganime le plus international produit au Japon. Une triste nouvelle dont nous avons été informés le 8 mars, car la famille souhaitait maintenir sa mort dans la plus stricte discrétion, bien qu’elle envisage différentes hommages en son honneur.

Né en avril 1955, Toriyama a été impressionné dans son enfance par les dessins de Disney, qui à l’époque sortait des films comme Les 101 Dalmatiens à travers le monde. En 1978, à l’âge de seulement 23 ans, notre héros a fait ses débuts dans le monde de la bande dessinée japonaise aux côtés de son partenaire et ami Kazuhiko Torishima.

Les débuts de Toriyama

Auparavant, en 1977, Akira Toriyama avait auto-publié deux histoires courtes avec de nombreuses références à la culture pop américaine, dont l’auteur était un grand fan (ainsi que des voitures et autres véhicules). Il s’agit de Awawa World et de Mysterious Rain Jack, avec des personnages directement tirés de films tels que L’Inspecteur Harry ou Star Wars: Épisode IV – Un Nouvel Espoir.

En 1978, Toriyama a publié Wonder Island, son premier travail sous la tutelle de Torishima, éditée par une société qui, à en juger par ses vignettes, a marqué le ton et le style de dessin de l’ensemble de sa carrière, faisant en sorte que chacune de ses illustrations soit immédiatement associée à l’auteur.

Dans ce manga humoristique en seulement deux volumes, nous rencontrons Furusu, un pilote japonais abattu pendant la Seconde Guerre mondiale qui tombe sur Wonder Island, dont il essaiera de s’échapper pendant pas moins de 35 ans, avec des résultats aussi hilarants qu’infructueux.

Cependant, Toriyama a finalement atteint la célébrité avec Dr. Slump en 1980, un shōnen (destiné à un public jeune masculin) qui a valu au mangaka la reconnaissance du public, ce qui a permis aux aventures d’Arale, une fille robot créée par le professeur Senbei Norimaki, de passer à la télévision seulement un an plus tard.

Ère Dragon Ball

Dr. Slump a terminé ses péripéties en 1984, ayant connu un succès plus que notable et remporté plusieurs prix pour son créateur, mais même dans ces circonstances, personne ne s’attendait à ce qui allait se passer un 20 novembre 1984. À cette même date, Dragon Ball a été publié pour la première fois dans le célèbre magazine japonais Shōnen Jump, révolutionnant pratiquement le marché et donnant naissance, comme nous le savons tous, à toute une franchise qui est encore vivante aujourd’hui.

Les années après Goku

Sans jamais s’éloigner complètement de sa création (Toriyama a créé plusieurs personnages pour Dragon Ball Super ou même pour les jeux vidéo Dragon Ball FighterZ et Xenoverse 2, comme A21 et Fu respectivement, et participait activement à la nouvelle Dragon Ball DAIMA), l’écrivain et dessinateur a décidé, après Dragon Ball Z, de prendre une pause dans la saga, qui avait occupé près de 12 ans de sa vie.

Ainsi, bien que nous nous concentrions uniquement sur ses œuvres les plus pertinentes de cette période post-Dragon Ball, Toriyama a créé de nombreuses nouvelles œuvres, dont beaucoup ne sont constituées que d’un seul volume.

Les plus représentatives sont sans aucun doute Cowa !, de 1997, mettant en scène un adorable petit vampire, Kajika (1998), avec un jeune aventurier accompagné d’un animal de compagnie très inhabituel, Sand Land (2000), se déroulant dans un monde désertique et dévasté qui aura bientôt son propre jeu vidéo, et Neko Majin, qui s’étend sur une période plus longue avec de petites histoires racontées entre 1999 et 2005.

Toriyama dans les jeux vidéo

Outre le manga et l’anime, l’auteur a participé à certains des jeux vidéo les plus importants dans le genre RPG japonais, en apportant des designs qui ont contribué à la renommée de séries telles que Dragon Quest ou Chrono Trigger.

En plus de ces deux séries, Akira Toriyama a prêté son talent au jeu vidéo sorti sur Xbox 360 en 2007, Blue Dragon, et, à titre anecdotique, il est également l’auteur des designs de personnages et de décors des jeux de combat arcade pour la PlayStation originale, Tobal N°1 et Tobal 2, bien que seul le premier soit sorti du Japon.