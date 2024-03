Il a profité de son dernier jour dans l’espace pour quelque chose d’incroyable : prendre une photo des pyramides

Nous devons remonter à l’année 2015 pour cette image, qui n’a toujours pas de rival aujourd’hui

Voir ces monuments depuis l’espace a toujours suscité beaucoup d’intérêt

Il est vrai qu’on a toujours dit que la seule structure humaine visible depuis l’espace était la Grande Muraille de Chine, mais il s’avère que ce n’est pas le cas, mais qu’il s’agit de quelque chose situé en France, plus précisément la mer de plastique d’Almería. Cependant, il y a des choses que l’on peut apercevoir si l’on force la vue et que grâce aux viseurs dont dispose la Station Spatiale Internationale (ISS désormais), on peut voir de nombreux autres endroits de notre planète.

Terry Virts, un cosmonaute qui a été à bord de l’ISS, a terminé son voyage dans l’espace et voulait dire au revoir lors de son dernier jour en prenant une photo emblématique de l’un de ses monuments préférés. Ainsi, nous allons voir lequel et comment il a réussi à réaliser une telle photo depuis l’espace. Il convient de rappeler que cette photo

Une photo inoubliable depuis la Station Spatiale

La Station Spatiale Internationale est l’un des endroits où les astronautes vivent l’une de leurs missions les plus surprenantes. Terry Virts, pilote d’un avion de chasse F-16 et astronaute par la suite, était à bord de l’ISS en 2015 et il y a pris des clichés impressionnants. Cependant, il y avait une capture en particulier qui lui résistait toujours : les Pyramides de Gizeh. Bien qu’il soit passionné de photographie spatiale, l’expert n’a pas eu de chance dans ses tentatives avant le dernier jour, car les conditions de la planète rendaient impossible de prendre la capture.

Cependant, avec un peu de chance, il a pu prendre cette incroyable photo le dernier jour de son séjour. Quelque chose dont il a pu se vanter sur son compte X.

De plus, sur l’image, on peut parfaitement voir comment la ville s’est rapprochée des pyramides, au point qu’un grand noyau de population les entoure. Habituellement, les images que nous voyons des Pyramides de Gizeh montrent l’immense désert qui les entoure, mais dans ce cas, on peut aussi observer la forte croissance urbaine dans un pays qui compte plus de cent millions d’habitants, comme c’est le cas de l’Égypte.

La photo des pyramides n’a pas été la seule image marquante que Terry Virts nous a laissée lors de son séjour dans l’espace en 2015, car il a également pris des vidéos de l’aurore polaire d’une manière vraiment surprenante.

Le passage par la Station Spatiale Internationale a une valeur vraiment étonnante et tous les astronautes sont généralement extrêmement surpris par la manière dont ils y vivent pendant leur séjour. Cependant, pour leur sécurité, ils ne peuvent pas y rester trop longtemps, car l’absence de protection de l’atmosphère pourrait leur causer des problèmes. De plus, être en apesanteur peut causer de nombreux problèmes musculaires et de santé. Après tout, c’est un endroit où même aller aux toilettes est un grand défi.