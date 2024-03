Apple a dépensé 10 milliards pour un projet automobile qui a échoué et a envisagé d’acheter Tesla

Apple a dépensé environ 1 milliard de dollars par an pour son projet automobile avant de l’annuler le mois dernier, selon un communiqué de Bloomberg. Avant de penser à son propre projet, Apple a envisagé de racheter Tesla. Mais le projet ne semblait pas ambitieux pour le géant de Cupertino !

Apple, en 10 ans, a dépensé environ 10 milliards de dollars pour ce qui serait sa voiture électrique, dotée d’une technologie de conduite autonome. L’entreprise dispose également d’un large portefeuille de brevets pour l’industrie automobile, mais tout semble s’être soldé par une tentative infructueuse.

Le projet, qui semblait avoir si peu de sens pour beaucoup au sein d’Apple ainsi que pour les observateurs extérieurs, a débuté en 2014 lorsque le géant de la technologie cherchait une nouvelle source de revenus pour compléter ses activités matérielles et logicielles. Mais les grands projets d’un véhicule entièrement autonome n’ont jamais réussi à surmonter les différents défis techniques et les prototypes n’ont fonctionné que sur une piste d’essai fermée.

Apple ne voulait pas acheter Tesla

Au cours de son mandat de PDG, le regretté Steve Jobs envisageait l’entrée d’Apple dans le monde de l’automobile, une idée qui n’a pas survécu à la crise financière mondiale de 2008. Mais en 2013, les dirigeants d’Apple pensaient que cela pourrait être « encore un autre exemple de la manière dont Apple est entré ». un marché très tard et je l’ai détruit. »

Au départ, la société envisageait simplement d’acquérir Tesla – à l’époque, le constructeur automobile en démarrage valait un peu moins de 28 milliards de dollars, soit une fraction du bénéfice annuel qu’Apple réalisait à l’époque.

Il est suggéré que le départ de Musk de Tesla ait été un point de friction et que les négociations sont terminées. Plus tard, en 2017, Musk a apparemment tenté d’intéresser Apple à l’achat de Tesla, qui à l’époque était embourbée dans « l’enfer de la production » du modèle 3. Cependant, Musk a peut-être formulé des exigences qui n’étaient pas du tout acceptables pour le géant de Cupertino. Selon certaines informations, l’actuel PDG d’Apple, Tim Cook, aurait refusé la réunion.

Le projet Titan « implose »

L’achat de Tesla étant hors de question, Apple a décidé en 2014 de créer son propre programme de R&D automobile, connu en interne sous le nom de Projet Titan.

Presque immédiatement, le projet Titan a fait l’objet de discussions au sein d’Apple. Le directeur financier de l’entreprise, Luca Maestri, n’était pas un fan ; Issu de la branche européenne de General Motors, Maestri ne connaissait que trop bien les faibles marges bénéficiaires des constructeurs automobiles. L’ingénieur logiciel en chef d’Apple, Craig Federighi, et son concepteur principal, Jony Ive, étaient également sceptiques.

Mais il semble que l’attrait d’un véhicule entièrement autonome (niveau 5), capable de se déplacer n’importe où sans être humain au volant, était trop tentant pour être ignoré.

En 2015, le plan était de commercialiser un véhicule électrique Apple d’ici 2020, et avec Ive en charge du style, ce véhicule était destiné à être un monospace. Compte tenu de certaines des idées expérimentées par Apple, il n’est pas étonnant que la gestation du projet Titan se soit révélée problématique – des écrans tactiles qui se déplient depuis le toit comme contrôleurs et des microphones externes pour capturer les sons extérieurs, pour ne citer que deux exemples.

En 2016, Apple a décidé d’investir encore plus massivement dans la conduite autonome, car certains au sein de l’entreprise pensaient qu’elle pourrait laisser à l’entreprise un produit à concéder sous licence à d’autres, même si la voiture ne se concrétisait jamais.

Bien que l’accord avec Tesla n’ait jamais eu lieu, Apple a envisagé de s’associer ou d’acheter d’autres constructeurs automobiles, notamment BMW, Canoo, Ford, McLaren, Mercedes-Benz et Volkswagen.

Apple avait déjà un châssis similaire à l’ID de VW.Buzz

En 2020, les prototypes Apple travaillaient sur une piste d’essai privée en Arizona. Il s’agissait de mini-fourgonnettes arrondies, peintes en blanc, avec des portes coulissantes et des pneus à flancs blancs, apparemment inspirées de la Volkswagen ID. Bourdonner.

À cette époque, l’entreprise savait que 2025 serait la date la plus rapprochée pour mettre sa voiture sur le marché et prévoyait de l’équiper « d’un écran de télévision géant, d’un système audio puissant et de vitres qui régulaient leur propre teinte », en plus de sièges inclinables pour les passagers.

Cependant, la voiture n’aurait pas de volant, « juste une manette de jeu vidéo ou une application iPhone pour rouler à basse vitesse comme support ». Une idée qui ne susciterait peut-être pas beaucoup de sympathie ni de la part des régulateurs ni des passagers eux-mêmes (du moins pour l’instant).

En 2020, la perspective de parvenir à un véhicule entièrement autonome capable de se déplacer là où son utilisateur le souhaite – au lieu d’un véhicule au domaine de conception plus limité, comme un robot-taxi, restait intimidante.

À l’époque, le projet Titan était dirigé par Doug Field, ancien initié de Tesla, qui suggérait qu’une fonction de conduite automatisée conditionnellement, également connue sous le nom de « niveau 3 », était plus réaliste. Cela s’est avéré être un conseil malvenu et, en 2021, Field a rejoint Ford.

Enfin, en 2023, les visions de la conduite entièrement autonome ont été réduites au même type de régulateur de vitesse avancé et de maintien de voie proposé par la plupart des constructeurs automobiles, et l’habitacle est doté d’un volant. Mais ce ne serait pas pas cher ; Les estimations évaluent le coût de construction de la voiture pour Apple à 120 000 dollars (environ 110 000 euros).

Le problème, selon Bloomberg, était l’indécision de Cook qui a duré dix ans. À ce stade, ni Tesla ni Apple Car.