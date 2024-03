Deux nouvelles et connaissances féminines sont ajoutées pour le retour de ‘Karate Kid’ au cinéma

Ralph Macchio et Jackie Chan seront bien accompagnés

‘Karate Kid’ revient au cinéma cette année avec une nouvelle suite et un nouvel élève

Nous avons passé quatorze ans sans rien savoir d’un nouveau film Karate Kid (même si nous avions la série Cobra Kai pour nous divertir, qui prendra fin bientôt), et depuis l’annonce en novembre dernier, il n’y a presque pas une semaine sans que nous ayons des nouvelles.

Il semble que la production se soit activée car cette renaissance de la saga, qui a enfin trouvé son nouveau Daniel-san il y a quelques semaines, est prévue pour sortir dans les cinémas du monde entier le 13 décembre de cette année, d’où les embauches qui se succèdent.

Si en début de semaine nous avons appris que Joshua Jackson (Dawson, Docteur Fatalis) allait être dans le film avec Ralph Macchio et Jackie Chan, avec Ben Wang (American Born Chinese) dans le rôle du nouvel élève, deux autres recrues viennent d’être confirmées.

De nouveaux visages pour un nouveau départ

La résurrection de la franchise, réalisée par Jonathan Entwistle (I Am Not Okay with This, The End of the F***ing World), ne lésine pas sur les dépenses ni sur les visages connus, certains plus que d’autres, et aujourd’hui nous allons parler de deux ajouts à une distribution qui, pour l’instant, nous plaît.

La première est l’actrice Ming-Na Wen, que beaucoup connaîtront mieux pour son rôle de Fennec Shand dans The Book of Boba Fett et dans The Mandalorian. Et la dernière recrue est Sadie Stanley, alias Kim Possible, qui, bien que nous ne connaissions pas encore l’intrigue, sera déjà l’intérêt romantique de notre jeune protagoniste.

La saga Karate Kid

Créée en 1984, Karate Kid a eu des suites en 1986 et 1989, et en 1994, il y a eu The Next Karate Kid, avec Pat Morita une fois de plus dans le rôle du maître Miyagi qui entraîne une Hilary Swank qui succède à Ralph Macchio comme son élève. Plus tard, en 2010, The Karate Kid a voulu être une sorte de suite spirituelle où Jackie Chan jouait le rôle du maître et Jaden Smith celui de l’apprenti, mais cela n’a pas vraiment pris.

Ce qui a vraiment pris, c’est Cobra Kai, la série de Netflix créée et abandonnée par YouTube, qui a ramené presque tout le casting original et qui n’a pas encore terminé sa diffusion, bien que le tournage de sa dernière saison ait déjà commencé.