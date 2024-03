Au milieu de l’incertitude, de plus en plus de personnes se méfient de l’IA : la raison est de perdre leur emploi

L’insécurité de l’emploi est l’un des facteurs les plus importants

Il y a de nombreux travailleurs qui peuvent être remplacés par l’IA

L’intelligence artificielle (IA) est l’une des principales révolutions en cours depuis seulement dix-huit mois. Nous sommes pratiquement témoins de sa naissance, car auparavant, c’était quelque chose de bien plus archaïque et analogique. Depuis lors, il semble que la confiance que nous avions placée dans cette technologie ait considérablement vacillé, et ce n’est pas surprenant car il existe une certaine incertitude quant à la façon dont elle va transformer notre monde. Voyons ce qu’une nouvelle enquête dit sur la confiance en l’IA.

La baisse de confiance en l’IA

Depuis le lancement de ChatGPT pour le grand public en novembre 2022, la perception de l’intelligence artificielle par les personnes a connu un changement drastique et assez prévisible. Une étude d’Edelman appelée Trust Barometer, qui a interrogé 32 000 personnes du monde entier, révèle que la confiance en l’IA a chuté de 61% en 2019 à 53% en 2023.

Ce changement d’attitude est particulièrement notable aux États-Unis, où seulement 35% des personnes ont confiance en l’IA, une baisse significative par rapport aux 50% enregistrés il y a cinq ans. Cela est en grande partie dû à la pression sur l’emploi dans le pays et à la masse gigantesque de licenciements que la région connaît, en particulier dans les entreprises technologiques.

En France, en revanche, nous sommes en dessous de la moyenne en termes de confiance, avec seulement 44% des personnes croyant en cette technologie pour l’avenir. En général, la confiance dans l’IA est plus faible dans les pays développés que dans ceux qui sont en train de s’adapter au monde moderne.

La baisse de confiance coïncide avec la transition de l’IA d’un sujet principalement de science-fiction à une réalité omniprésente dans la vie quotidienne. Les nouvelles concernant l’IA sont constantes, et elles ne sont pas toujours positives, car dans de nombreux cas, elles concernent les professions qui vont disparaître ou les entreprises qui licencient pratiquement tous leurs employés.

Le grand public a commencé à expérimenter de manière réaliste à la fois les avantages et les problèmes graves associés à l’IA, y compris des inquiétudes concernant la perte d’emplois et d’autres impacts négatifs tels que la sécurité et l’usurpation d’identité. Il y a peu de temps, nous avons vu un employé envoyer 23 millions d’euros à un escroc grâce à une vidéo truquée.

Malgré cette tendance, l’étude indique également que 76% des personnes font toujours confiance aux entreprises technologiques. Bien qu’il y ait des préoccupations spécifiques concernant l’IA et ses effets, la confiance dans le secteur technologique en général reste élevée. L’évolution technologique que nous avons connue à l’échelle mondiale est une preuve tangible que le progrès a été propulsé grâce à ce type d’entreprises. Cependant, il est remarquable de constater comment ces entreprises ont été impliquées dans des scandales, comme c’est le cas avec Cambridge Analytica.

En résumé: