EA affirme que l’IA générative incitera les joueurs à dépenser plus et accélérera le temps de développement

En bref : Electronic Arts est une organisation qui ne manque sans doute que le titre de « société de jeux la plus détestée au monde » parce qu’Ubisoft existe. Il s’avère qu’EA adore l’IA générative. Le PDG Andrew Wilson a fait l’éloge de la technologie, affirmant qu’elle devrait rendre EA 30 % plus efficace tout en augmentant la monétisation de 20 % au cours des cinq prochaines années. Il semble également que cela coûtera davantage de travail aux développeurs de jeux.

S’exprimant mercredi lors de la conférence Morgan Stanley sur la technologie, les médias et les télécommunications (via Techraptor), Wilson a qualifié l’IA générative de technologie « incroyablement excitante » qu’EA adopte.

Wilson a souligné à quel point l’IA générative est capable de réduire le temps de développement d’un jeu. À titre d’exemple, il a expliqué que la construction d’un stade pour un match sportif prenait auparavant six mois. Au cours de la dernière année, grâce à la nouvelle technologie, ce délai est tombé à six semaines seulement, et cela pourrait tomber à six jours seulement dans les années à venir.

Wilson pense également que l’IA peut profiter aux joueurs ainsi qu’aux développeurs. Il a expliqué que dans FIFA 23, les joueurs courent de 12 manières différentes, tandis que ceux d’EA Sports FC 24 disposent de 1 200 cycles de course, grâce à l’IA générative.

Le PDG estime que l’IA générative augmentera l’efficacité d’EA de 30 % au cours des cinq prochaines années tout en augmentant d’au moins 50 % sa base de joueurs de 700 millions de personnes. Il pense que cela convaincra les joueurs de dépenser 10 à 20 % d’argent en plus pour ses jeux également, grâce à « un véritable contenu personnalisé, sur mesure pour moi et sur mesure pour mes amis ».

Comme tant de PDG qui parlent des avantages de l’IA, Wilson affirme que les employés d’EA utilisent la technologie pour augmenter et accélérer leur travail, plutôt que de l’utiliser comme moyen de les remplacer. Cependant, il y a seulement quelques semaines, EA a annoncé qu’elle licenciait environ 670 employés, qu’elle abandonnait certains jeux et qu’elle s’éloignait des futures IP.

Les propos de Wilson selon lesquels l’IA générative améliorerait l’efficacité et, par extension, réduirait le nombre requis de développeurs arrivent à un mauvais moment. Il y a eu environ 8 000 licenciements dans l’industrie du jeu vidéo au cours des deux premiers mois de 2024, soit environ 80 % de tous les licenciements enregistrés tout au long de l’année dernière.

