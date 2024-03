« Dragon Ball Z » en action réelle selon l’IA : loin de Dragonball : Evolution et avec Ryan Reynolds dans le rôle de Goku

Et Timothée Chalamet en tant que Gohan, Idris Elba en tant que Piccolo…

Ryan Reynolds en tant que Goku dans une adaptation en live-action de ‘Dragon Ball’. Nous ne le voyons pas, mais les goûts et les couleurs de cheveux sont différents

Nous vivons à une époque où, grâce aux avancées en matière d’effets spéciaux, nous avons souvent réalisé notre rêve de jeunesse de voir une série animée spécifique avec de vrais acteurs, bien que ces adaptations n’ont pas toujours rencontré, et ne rencontrent pas encore aujourd’hui, le même succès.

Si nous avons grandi avec cela, nous voulons que quelque chose soit fidèle à nos souvenirs et à ce que nous chérissons, et quand ce n’est pas le cas, nous dénigrons quelque chose jusqu’à l’ostracisme, comme ce qui est arrivé à The Last Airbender en 2010, bien que la nouvelle série Avatar pour Netflix rachète la saga, ou à Death Note en 2017, également sur Netflix, et surtout à Dragonball: Evolution, qui échouait même dans la façon d’écrire le titre (tout attaché) de l’œuvre originale créée par le mangaka Akira Toriyama.

Malgré la catastrophe de 2009, qui est peut-être la pire adaptation d’un manganime jamais réalisée, les fans de Dragon Ball n’ont pas perdu espoir de voir une adaptation en live-action plus fidèle au matériel original. En réalité, il existe plusieurs vidéos d’amateurs assez intéressantes et bien réalisées, mais maintenant nous voulons parler de ce que l’IA peut faire avec une idée et quelques noms.

Si Dragon Ball était réalisé à Hollywood

Nous savons que c’est une mauvaise idée, même si certaines adaptations comme Ghost in the Shell ou la série One Piece (avec toutes ses licences) ne sont pas si mal, comparativement parlant, mais si c’est quelque chose de similaire à ce que l’utilisateur de YouTube stryder HD a imaginé, nous n’hésiterions pas à aller au cinéma pour voir une version de notre shōnen préféré.

Avec Jackie Chan en tant que Maître Roshi, Ryan Reynolds en tant que Goku, l’acteur Luke Evans en Vegeta, Emilia Clarke en Bulma, Gemma Chan dans le rôle de Chi-Chi, Idris Elba en Piccolo, Martin Klebba en Krillin, Timothée Chalamet en tant que Son Gohan, Harry Styles en Trunks, Jason Statham en Tenshinhan et Jason Momoa en Broly, le choix de certains ou de nombreux d’entre eux peut ne pas sembler le plus approprié, mais nous sommes sûrs que ce ne serait pas pire que Dragonball: Evolution même s’ils essayaient.