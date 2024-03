Apple Watch vs. 20-euro-clone: Vainqueur indiscutable

Pour une simple montre intelligente, vous n’avez plus besoin de dépenser des centaines d’euros, même pour 20 euros il y a déjà des copies bon marché sur le marché. Bien qu’elles aient peu de similitudes avec une véritable montre intelligente telle qu’une Apple Watch ou une Galaxy Watch, à part l’apparence, cela signifie-t-il que les modèles de marque sont vraiment toujours meilleurs?

Quelle est la valeur d’une copie d’Apple Watch à 20 euros?

À première vue, on pourrait la prendre pour une véritable Apple Watch, car le design rectangulaire avec des coins arrondis et le bracelet en silicone semblent familiers. De plus, l’écran n’est pas surdimensionné, comme c’est le cas avec la plupart des montres intelligentes bon marché. Cependant, un coup d’œil sur la « Crown » révèle rapidement que l’«Idealroyal Smartwatch» est une copie.

Elle offre beaucoup de fonctionnalités que je peux attendre d’une montre intelligente : affichage des messages et des appels, suivi de la condition physique, suivi du sommeil, mesure du pouls et contrôle de la musique. Contrairement à ma Apple Watch, elle peut même mesurer la pression artérielle!

Cependant, il devient rapidement évident lors de l’utilisation que ce n’est pas une Apple Watch. Elle me informe bien des messages entrants, mais elle n’affiche ni images ni emojis – et je ne peux pas non plus y répondre. Elle ne fait qu’afficher les appels, mais je ne peux que les ignorer et activer le mode silencieux sur la montre.

Je ne peux que rejeter les appels.

Les messages sont très limités

En plus de consulter rapidement les messages, j’utilise principalement ma Apple Watch pour les choses suivantes :

Siri : Créer des rappels, régler des minuteurs, vérifier les horaires des rendez-vous, demander la météo, traduire des mots. Tout cela, la copie à 20 euros ne peut bien sûr pas le faire. Payer avec Apple Pay. Le modèle bon marché ne peut pas le faire non plus. Suivi du sommeil et de la condition physique. Elle prétend pouvoir le faire selon le fabricant !

Surprenant de précision : le suivi de la condition physique

Parmi les huit modes sportifs, y compris le basket-ball et la natation, je n’ai testé que la marche. Et j’ai été très surpris de constater que la « montre Apple » à 20 euros correspondait si précisément à l’original.

Suivi de la condition physique avec une montre intelligente – Apple vs. Clone

Bien que l’Apple Watch puisse également afficher la distance parcourue sur une carte et présenter un historique détaillé de mes entraînements, y compris les tendances, la fonction principale est identique à l’original.

Suivi du sommeil avec la copie d’Apple Watch à 20 euros

Essayer de dormir avec deux montres, une à chaque poignet. Et ici aussi, l’original et la copie sont globalement d’accord sur le déroulement de ma nuit de sommeil.