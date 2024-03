Pourquoi trouverez-vous sur les réseaux sociaux des photos fake de Donald Trump avec un groupe de femmes noires

Intelligence artificielle (IA)

À la veille d’une semaine cruciale pour les élections américaines de 2024, des images réalistes de Donald Trump en train d’étreindre un groupe de femmes noires circulent sur les réseaux sociaux. Les photos sont fausses, bien qu’elles semblent vraies, mais c’est le tour de passe-passe de l’intelligence artificielle (IA). On a déjà beaucoup parlé de l’impact que l’IA pourrait avoir sur les élections politiques. En mars, des fausses photos montrant Trump menotté et enfermé dans une cellule ont été publiées, puis la voix de Joe Biden a été clonée, et maintenant ces photos qui semblent faire un clin d’œil à la communauté noire avant les élections.

Selon le groupe Black Voters Matter, les images véhiculent un « récit stratégique » visant à encourager les Afro-Américains à voter pour lui (bien qu’il n’y ait aucune preuve qu’elles aient été utilisées dans le cadre de la campagne). Le co-fondateur Cliff Albright a déclaré : « Il y a eu des tentatives documentées de rediriger la désinformation vers les communautés noires, en particulier les jeunes électeurs noirs ».

Selon les derniers sondages, Biden est en avance. Mais son succès pourrait dépendre du vote des Noirs, qui s’est révélé déterminant pour la victoire électorale en 2020. Une récente analyse du New York Times et du Siena College a révélé que seulement 71% des électeurs noirs dans six États clés voteraient pour Biden, contre 92% en 2020. Actuellement, Make America Great Again Inc, le principal comité d’action politique soutenant Trump, s’apprête à lancer une campagne publicitaire à destination des électeurs noirs en Géorgie, au Michigan et en Pennsylvanie.

Les images générées par l’IA

Les photos, signalées par la BBC Panorama, ont été partagées sur les réseaux sociaux. Elles montrent Trump en train d’étreindre un groupe de femmes noires ou assis au milieu d’Afro-Américains. Dans les légendes des publications, les utilisateurs ont écrit : « Trump faisait un cortège et s’est arrêté pour prendre la pose et se faire prendre en photo ». La BBC a remarqué que dans les commentaires, plusieurs personnes ont signalé les fausses photos, mais beaucoup d’autres étaient convaincues qu’elles étaient réelles. En regardant attentivement, il y avait des détails qui trahissaient la nature artificielle de l’image, comme les doigts de Trump qui semblaient fondre sur l’épaule d’une fille.

On ne sait pas d’où viennent les images, parmi les utilisateurs qui les ont partagées, il y a Mark Kaye, animateur d’un podcast républicain, qui a publié la photo de Trump sur Facebook en y ajoutant un article sur les électeurs noirs soutenant Trump. L’homme a expliqué à la BBC : « Je ne suis pas un photographe. Je ne suis pas là dehors à photographier ce qui se passe réellement. Je suis un conteur ». Il a ensuite ajouté : « Si quelqu’un vote d’une manière ou d’une autre à cause d’une photo qu’il voit sur une page Facebook, le problème est de cette personne, pas du post lui-même ».

La fausse arrestation de Trump

Ce n’est pas la première fois pour Trump. En mars 2023, des photos de Donald Trump se faisant arrêter par la police sont devenues virales sur les réseaux sociaux. Il y a aussi des photos de l’ancien président en train de fuir dans les couloirs de McDonald’s, de jouer au basket avec des détenus ou de choisir sa tenue de prisonnier. Les photos n’ont pas été générées au hasard. En effet, Donald Trump avait déclaré risquer d’être arrêté, selon l’ancien président, les agents devaient se présenter le mardi 21 mars (alors que les enquêtes étaient toujours en cours).

Les fausses photos avaient suscité des polémiques sur les réseaux sociaux et les républicains fidèles à l’ancien président s’étaient déjà déclarés prêts à descendre dans la rue pour protester contre l’arrestation. Un cri de guerre qui a pris une connotation encore plus sinistre après l’assaut du Capitole le 6 janvier 2021.

La voix clonée de Biden

En janvier 2024, la voix de Biden a été clonée avec un logiciel, des hackers ont appelé les électeurs du New Hampshire en se faisant passer pour le président et leur demandant de ne pas voter pour le candidat du Parti républicain pour la course présidentielle. « Ce message semble être une tentative illégale de manipuler les primaires du New Hampshire et d’influencer les électeurs. Tous ceux qui ont répondu doivent ignorer complètement le contenu du message », avait déclaré le procureur général.

Cette affaire avait soulevé de nouvelles préoccupations quant à l’impact de l’IA sur les élections politiques. Selon le secrétaire d’État David Scanlan, « elle a renforcé la préoccupation nationale quant à l’effet de l’intelligence artificielle sur les campagnes ». Robert Weissman, président de Public Citizen, avait quant à lui déclaré dans un communiqué de presse : « Le moment des deepfakes politiques est arrivé. Les politiciens doivent rapidement mettre en place des mesures de protection, sinon nous serons confrontés au chaos électoral ».