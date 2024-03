Se termine cette année, mais ‘Le jeune Sheldon’ a déjà annoncé un spin-off mettant en vedette son frère et sa petite amie

La petite amie du frère, ça se comprend

George Cooper, frère de Sheldon, et sa petite amie Mandy, qui nous montreront les aléas de la paternité

Une série dérivée d’une série dérivée, c’est ce que nous aurons prochainement grâce à l’annonce d’un programme qui n’a pas encore de nom officiel et qui sera un spin-off de Young Sheldon, la série qui vient de commencer sa septième et dernière saison et qui était à son tour un spin-off de The Big Bang Theory, qui nous a tenus en haleine pendant pas moins de 12 saisons.

Ce spin-off se concentrera sur les personnages de George Cooper Jr., joué par Montana Jordan, et de sa petite amie Mandy, dont le rôle est interprété par Emily Osment, qui était une habituée de Hannah Montana. Le frère et la belle-soeur de Sheldon affronteront dans cette nouvelle comédie créée une fois de plus par le infatigable Chuck Lorre (qui travaille sans interruption depuis 2003 sur une série en cours de diffusion) les défis d’élever une famille de classe moyenne au Texas.

« Ce fut un privilège de passer les sept dernières années avec Sheldon et la famille Cooper et maintenant ce merveilleux voyage se poursuivra avec Georgie et Mandy », a déclaré Amy Reisenbach, présidente du CBS Entertainment. « Chuck et Steves [Molaro et Holland] ont réalisé un travail remarquable en développant ces personnages et en divertissant des générations de fans avec des histoires touchantes et attachantes incarnées par Montana et Emily. Nous attendons avec impatience le prochain chapitre de cet univers bien-aimé ».

Où regarder Young Sheldon?

En France, Young Sheldon est diffusé en clair sur la chaîne Neox appartenant au groupe Atresmedia, mais si nous l’avons manqué jusqu’à présent et que nous voulons le regarder sur l’un des services que nous avons souscrits, nous n’aurons probablement pas trop de problèmes, car la sitcom est disponible chez plusieurs fournisseurs, sauf pour la sixième saison, pour le moment.