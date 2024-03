Google récompensera de 5 millions de dollars ceux qui parviennent à trouver des utilisations réelles pour les ordinateurs quantiques

Google et la fondation XPRIZE vont attribuer un total de 5 millions de dollars de prix à ceux qui sont capables de démontrer comment l’informatique quantique peut résoudre des problèmes réels.

Logo de Google.

Ce n’est pas la première fois que Google récompense les utilisateurs. Par le passé, nous avons vu comment la firme de Mountain View a lancé Google Opinion Rewards pour récompenser les personnes répondant à un sondage d’opinion en leur accordant un solde à dépenser sur Google Play, et plus récemment, nous avons vu comment la société allait inciter financièrement les utilisateurs de Google One à inviter leurs amis et leur famille à s’abonner.

Il est vrai que l’on peut gagner un peu d’argent de cette façon, mais cela ne permet pas de devenir riche. Cependant, les choses changent beaucoup lorsque nous parlons de leur dernier plan, pour lequel ils ont collaboré avec la fondation XPRIZE. Et en quoi consiste-t-il ? Eh bien, il s’agit d’accorder 5 millions de dollars à celui qui parvient à trouver une utilisation pratique pour les ordinateurs quantiques.

5 millions de dollars en prix pour les meilleures idées

D’après ce qui a été publié dans NewScientist, les deux parties recherchent une personne (ou un groupe de personnes) capable de résoudre des problèmes du monde réel en utilisant l’informatique quantique. Il ne s’agit pas qu’ils trouvent en eux-mêmes une solution qui puisse être appliquée de manière pratique immédiatement, selon la publication, mais plutôt de montrer comment un algorithme devrait être appliqué en détaillant les spécifications quantiques nécessaires.

Et, si quelqu’un veut se démarquer avec son travail, Google et XPRIZE encouragent les concurrents à montrer comment un algorithme pourrait être appliqué à un problème réel qui n’a pas été pris en compte jusqu’à présent. Dans tous les cas, les critères des juges pour déterminer le gagnant vont de l’ampleur de l’impact de la solution au problème, en passant par sa capacité à être exécutée sur des machines qui sont disponibles maintenant ou le seront dans un avenir proche.

Quoi qu’il en soit, le montant total du prix s’élève à 5 millions de dollars. Cette somme est répartie de la manière suivante :

3 millions à répartir entre jusqu’à trois gagnants.

1 million à répartir entre jusqu’à cinq deuxièmes places.

50 000 dollars pour chacun des jusqu’à 20 demi-finalistes.

Tant Google que XPRIZE espèrent que le concours aidera à changer l’orientation de la recherche en informatique quantique en recherchant des avantages concrets.