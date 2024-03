Microsoft met fin au support des applications Android sur Windows 11 et n’explique pas pourquoi

Avec l’annonce de Windows 11, Microsoft a révélé qu’il créerait un support natif pour les applications Android. C’était une nouveauté très intéressante, mais elle semble désormais terminée ! Ce support prend fin et Microsoft n’explique pas pourquoi.

Fin de la prise en charge des applications Android sur Windows 11

Le sous-système Windows pour Android est l’une des rares fonctionnalités uniques de Windows 11 qui le différencie de Windows 10. Grâce à WSA, les utilisateurs peuvent exécuter des applications Android sur leur ordinateur comme s’ils étaient sur leur smartphone et de manière transparente.

Malheureusement, le sous-système Windows pour Android est en voie de disparition. Dans une décision surprenante, Microsoft a décidé de mettre fin au support de WSA et de cesser de prendre en charge les applications Android. L’annonce a été publiée dans un document officiel de l’entreprise.

Ceux qui ont déjà installé l’Amazon App Store et certaines de ses applications sur Windows 11 peuvent continuer à les utiliser et obtenir une assistance technique jusqu’au 5 mars 2025. Cependant, avec effet immédiat, il ne sera plus possible d’installer de nouvelles applications et le se stocker.

Microsoft a annoncé, mais n’a pas justifié

Microsoft met fin à la prise en charge du sous-système Windows pour Android (WSA). Par conséquent, l’Amazon Appstore sur Windows et toutes les applications et jeux dépendants de WSA ne seront plus pris en charge à partir du 5 mars 2025. D’ici là, le support technique restera disponible pour les clients. Les clients qui ont installé des applications Amazon Appstore ou Android avant le 5 mars 2024 continueront d’avoir accès à ces applications jusqu’à la date de retrait du 5 mars 2025.

Microsoft publie presque chaque mois des mises à jour pour le sous-système Windows pour Android, offrant aux utilisateurs de nouvelles fonctionnalités, améliorations et mises à jour Android. Aujourd’hui, tous ces efforts sont abandonnés, tout comme l’entreprise l’a fait lorsqu’elle a abandonné sa plate-forme de réalité virtuelle, Windows Mixed Reality, fin 2023.

Amazon a déjà publié une FAQ détaillant plus d’informations sur ce qui arrivera aux applications Android sur Windows 11. Microsoft a uniquement publié ces informations, sans fournir aucune information sur les raisons qui ont conduit l’entreprise à abandonner le sous-système Windows pour Android et cette intégration unique.