« Les inconnus : Chapitre 1 » veut réparer ce qui s’est mal passé dans le film de 2018 et débuter une nouvelle trilogie

Encore une fois, un couple dans une cabane, mais cela nous convient

Qui sont vraiment les étrangers dans le village?

Bryan Bertino (The Monster, The Strangers) a écrit et réalisé en 2008 un film avec Liv Tayler et Scott Speedman intitulé The Strangers qui, sans plaire complètement à la presse (aucun film d’horreur ne le fait), a néanmoins été apprécié par un public qui, cependant, a dû attendre une décennie pour voir sa suite, The Strangers: Prey at Night, qui a rapporté un tiers de recettes.

Avec les chiffres à l’appui, il a été décidé de mettre fin à la saga, du moins c’est ce qui semblait être le cas, car elle aura maintenant une nouvelle chance avec The Strangers: Chapter 1, qui sera probablement traduite dans nos contrées sous le nom de The Strangers: Chapitre 1, et qui nous racontera à nouveau les événements de premier film mais de manière plus graphique et effrayante.

Lionsgate en assurera la distribution. Vous pouvez voir la première bande-annonce ci-dessous.

Le 17 mai, The Strangers: Chapter 1 sortira au cinéma, un nouveau début bien que familier pour une saga qui cherche à se racheter et se relancer pour devenir une trilogie malgré le faux pas du film dans lequel Christina Hendricks et Martin Henderson ont joué les rôles principaux.

Synopsis de The Strangers: Chapter 1

Réalisé par Renny Harlin (58 minutes pour vivre, Cliffhanger, Exorcist: The Beginning) et écrit par Alan R. Cohen et Alan Freedland (King of the Hill, Due Date), The Strangers: Chapter 1 met en scène Madelaine Petsch (de la série Riverdale) et Froy Gutierrez (Initiation, Hocus Pocus 2: The Witch is Back).

Après que leur voiture est en panne dans un village sinistre et isolé, un jeune couple (Madelaine Petsch et Froy Gutierrez) est contraint de passer la nuit dans une cabane isolée, qu’ils utilisent comme une escapade romantique improvisée. La panique se déclenche lorsqu’ils sont terrorisés par trois étrangers masqués qui attaquent sans pitié et apparemment sans raison dans The Strangers: Chapter 1, le premier épisode effrayant de cette prochaine série de films d’horreur.